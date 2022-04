Von Rainer Kundel

Krefeld/Mannheim. Das 54. Hauptrundenspiel der Adler Mannheim in Krefeld war nur noch von statistischem Wert, insofern hatte die 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)- Niederlage nach Verlängerung beim Absteiger auf die Abschlusstabelle vor den Playoffs keinen Einfluss mehr. Schon am Freitagabend stand fest, dass die Mannschaft von Interimstrainer Bill Stewart am kommenden Sonntag (10. April) mit einem Auswärtsspiel bei den Straubing Tigers ins Viertelfinale starten wird. Aufgrund der Anwendung der Quotienten-Regel – nicht alle Mannschaften konnten aufgrund von Teamquarantänen die gleiche Anzahl von Spielen absolvieren – beenden die Adler die DEL-Hauptrunde nach 34 Siegen, 20 Niederlagen und 165:129 Toren als Fünfter mit einem Punkte-Koeffizienten von 1,72.

"Es geht darum, die Art, wie wir die letzten zwei Spiele aufgetreten sind, fortzusetzen", forderte Korbinian Holzer am Sonntag. Gemessen an diesem Anspruch haben sich die Blau-Weiß-Roten mit einem diskreten Aufritt im Rheinland kein Empfehlungsschreiben für die Spiele gegen Straubing ausgestellt. Nach zweimaliger Führung unterlag man erstmals in dieser Saison in einer Verlängerung und verhalf den Pinguinen, sich mit einem Sieg nach 31 Jahren aus der höchsten Spielklasse zu verabschieden.

Im Vordergrund standen am Wochenende Fragen rund um den Trainerwechsel. "Ich bin ja schon lange dabei und kann nur sagen: Eishockey ist nicht nur unser Beruf, es ist auch Spaß, das darf man bei allem nicht vergessen", äußerte sich Torhüter Dennis Endras dazu recht eindeutig. "Freude und Spaß bringen wieder die Tore." Die überschäumende Stimmung bei den über 8000 Besuchern am Freitag während des 4:1-Sieges gegen Wolfsburg wertete der Torhüter als Zeichen des "Zusammenspiels zwischen Zuschauer und Team, da schwappt die Stimmung auf die Mannschaft über." Die Saison sei eine wilde Achterbahnfahrt gewesen, blickt der 36-Jährige auf die Zeit seit September zurück: "Es ist noch alles möglich, weil die Liga eng ist."

Mit Stewart ist bei den Anhängern wieder Lust und Laune gekommen. "Es sieht wieder nach Eishockey aus", stellte ein Besucher mit 50 Jahren Dauerkarten-Erfahrung fest. Warum Stewart zum zweiten Mal nach seiner Mission bei den Heilbronner Falken im Frühjahr 2021 von seinem Ruhestand aus rückfällig wurde? "Ich habe eben das Coaching-Virus in mir", schoss es aus dem 64-Jährigen heraus. Da der Feuerwehreinsatz des Kanadiers für den Klub bis maximal 8. Mai befristet ist, steht die Frage nach der dauerhaften Nachfolge von Pavel Gross im Raum. Sportmanager Axel Alavaara nimmt dazu noch keine Stellung. Für den Schweden steht das Hier und Jetzt im Vordergrund. "Wir wollen, dass die Saison noch länger als zwei Wochen geht."

Im Hintergrund ist das Netzwerk des 47-Jährigen aber bereits ausgefahren. TV-Experte Rick Goldmann brachte eine Rückkehr von Meistertrainer Geoff Ward (2014/15), derzeit Co-Trainer beim NHL-Klub Anaheim Ducks, ins Gespräch. Ein Geheimtipp ist Chris Taylor (50), derzeit im Trainerstab der New Jersey Devils. Der einstige Stürmer der Frankfurter Löwen amtierte von 2017 bis 2020 als Chefcoach beim AHL-Klub Rochester Americans, Farmteam der Buffalo Sabres. Für deren Organisation hat Alavaara bis Mitte 2018 als Scout gearbeitet ...

Krefeld Pinguine – Adler Mannheim 3:2 n.V. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0 ); Tore: 0:1 Szwarz (7.), 1:1 Mass (19.), 1:2 Holzer (31.), 2:2 Weiß (40.), 3:2 Lessio (62.); Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Reneau (USA); Strafminuten: 10/16; Zuschauer: 4318; Playoff-Viertelfinale: Straubing Tigers – Adler Mannheim (Best of five, 10., 12., 14., 16. 18. April).