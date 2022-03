Von Rainer Kundel

Ingolstadt. Als "Montagabendkracher" kündigte der ERC Ingolstadt auf seiner Homepage das Aufeinandertreffen mit den Adler Mannheim an. In vielen gemeinsamen Jahren haben die Oberbayern gegen kein anderes Team das Eis so oft als Verlierer verlassen, nämlich 61 Mal bei 91 Aufeinandertreffen. Zunächst sprach wenig dafür, dass diese Serie auch am Montagabend anhält, weil der anfänglich sehr fehlerlastige Tabellenzweite aus Mannheim beim 5:4 (0:2, 2:2, 2:0, 0:0, 1:0 )-Sieg nach Penaltyschießen erst spät ins Rollen kam.

Tiefer verschlafen kann man einen Start nicht als die Adler in der Saturn-Arena. Nachdem Eisenschmid freistehend gegen Reich die Führung vergab (5.Minute), begünstigten zwei krasse Aussetzer der Mannheimer die Ingolstädter Führung. Zunächst vertändelte Iskhakov vorm eigenen Tor die Scheibe, der Gegner nahm dankend an und erzielte durch DeFazio (8.) das 1:0. 86 Sekunden später folgte die nächste kalte Dusche, weil der zurückgeeilte Wolf im Zweikampf gegen Warsofsky die Scheibe nicht klären konnte und Storm leichtes Spiel hatte. Im Spiel nach vorn lief bei den Blau-Weiß-Roten lange kaum etwas zusammen und nach Scheibenverlusten im Aufbauspiel boten sich den "Schanzern" gleich mehrere Möglichkeiten zur Erhöhung. Auch im Positionsspiel nahmen die Gäste das "Abstandhalten" in Corona-Zeiten mehrfach allzu wörtlich. "Uns hat es im ersten Drittel an allem gefehlt", machte der finnische Neuzugang Markus Hännikäinen bei seinem zweiten Einsatz keinen Hehl aus seiner Enttäuschung.

Zwar aktiver in der Offensive, aber immer noch mit schlechtem Positionsspiel im Rückwärtsgang bekam der Auftritt der Gross-Schützlinge im Mittelabschnitt noch nicht wirklich einen Mehrwert. Andrew Desjardins bezwang Reich mit einem haltbaren Schuss (28.), noch in der gleichen Minute stellte jedoch Bourque nach einem verlorenen Bully von Szwarz den Zwei-Tore-Abstand wieder hier. Das Spielchen wiederholte sich nach dem 3:2 durch Markus Eisenschmid, als der freistehende Marshall nach einem Wechselfehler beim Konter prompt erneut eine Antwort parat hatte.

Dass die Partie nicht bereits nach 40 Minuten entschieden war, verdankten die Adler Dennis Endras, der beim wiederum schwachen Powerplay seiner Vorderleute gegen Storm ein Unterzahltor verhinderte und einem Pfostentreffer, ebenfalls durch den Norweger Storm.

Mit deutlich mehr Druck und höherem Tempo kamen die Adler im letzten Drittel aus der Kabine, das schnelle 4:3 durch David Wolf (42.) nach Szwarz-Hereingabe setzte Kräfte frei. Spät, wenn auch nicht unverdient, glich Desjardins nach einigen Umstellungen in den Sturmreihen beim Spiel ohne Torhüter aus, als der Routinier seine Kelle in einen Schlagschuss von Eisenschmid hielt. Nach torloser Verlängerung behielten die Kurpfälzer zum achten Mal in der Zusatzspielzeit das bessere Ende für sich – als einziger der sechs Schützen traf Borna Rendulic beim Penaltyschießen.

Weiter geht’s quasi schon im Playoff-Rhythmus, am Mittwoch (19.30 Uhr), diesmal mit einem Heimspiel gegen die Ingolstädter.

ERC Ingolstadt-Adler Mannheim 4:5 n.P. (2:0, 2:2, 0:2, 0:0, 0:1)

Tore: 1:0 De Fazio (8.), 2:0 Storm (9.), 2:1 Desjardins (28.), 3:1 Bourque (28.), 3:2 Eisenschmid (34.), 4:2 Marshall (34.), 4:3 Wolf (42.), 4:4 Desjardins (59.), 4:5 Rendulic (65./Penalty)

Schiedsrichter: Rantala (Finnland), Rekucki (USA)

Strafminuten: 2/4

Zuschauer: 2511