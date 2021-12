Von Rainer Kundel

Mannheim. Das Kratzen der Schlittschuhe auf dem Eis, die Rufe von der Spielerbank, diese geisterhafte Stille rundum – ausgerechnet gegen die Grizzlys Wolfsburg traten die Adler Mannheim zu ihrem erstem Geisterspiel seit dem 30. April an. Die Niedersachsen besiegelten damals mit einem 2:1-Sieg das Saisonende für die Blau-Weiß-Roten in Spiel drei des Halbfinales. Am Sonntagnachmittag waren die "Wölfe" noch bissiger, trafen bei ihrem 7:3-Erfolg allerdings auf einen Gegner, bei dem von der ersten Minute an nichts zusammen passte. "Das war heute Arroganz, wir haben unser zweites Gesicht gezeigt", schäumte es in Trainer Pavel Gross: "Wenn du zweimal München geschlagen hast, bist du noch kein Weltmeister."

Trist in allen Belangen war somit der zweite Advent in der SAP Arena. Draußen vor der Tür zwei Tische, an denen Spielerfrauen Weihnachtsgeschenke zugunsten "Adler helfen Menschen" entgegennahmen, drinnen auf den Sitzplätzen der Südostkurve vielleicht zwei Dutzend Angehörige aus dem Kreis von Mitarbeitern am Spieltag. Es war mehr als nur die fehlende Atmosphäre, die beim Tabellenzweiten früh das Waterloo einleitete. Zwei Gegentore binnen zehn Sekunden, nach nicht mal 13 Minuten hieß es 0:4. Da wurden Erinnerungen wach an die höchsten Heimniederlagen der Klubgeschichte. Vor exakt 26 Jahren gab es an einem Wochenende mal 16 Gegentore, als es 0:7 gegen Landshut und 0:9 gegen Schwenningen hieß.

Entweder abgefälscht oder den Gegner unbehelligt vor Dennis Endras gewähren gelassen, dazu drei Treffer in Unterzahl kassiert, die Adler waren zum Leidwesen ihrer Torhüter nur bedingt abwehrbereit. "Wenn der Gegner in allen Zonen früher an die Scheibe kommt, gelingt auch das Penalty-Killing nicht", folgerte Gross: "In den dreieinhalb Jahren, in denen ich hier bin, waren wir noch nie so wenig im Spiel." Trotzdem dachte die Mannheimer Bank nicht an den frühen Weckruf, sei es in Form einer Veränderung zwischen den Pfosten oder einer Auszeit. Erst zu Beginn des zweiten Drittels wurde der bedauernswerte, weil allein gelassene Dennis Endras erlöst, Felix Brückmann übernahm. Dem kleinen Lichtlein Hoffnung durch das Unterzahltor von Jordan Szwarz ließen die Grizzlys noch vor der ersten Pause das 1:5 folgen.

Bei Lean Bergmann klang Frustration mit: "Wolfsburg ist wacher und schneller als wir, aber was die Schiedsrichter gepfiffen haben, ist eine Frechheit", vergriff sich der 23-Jährige im zweiten Halbsatz im Ton. Richtig ist: Wer läuferisch nicht auf der Höhe ist, ist zu Regelwidrigkeiten gezwungen.

Obwohl mit Krämmer und Wolf nach vier Wochen Corona-Pause zwei Angreifer zurück kamen und den kurzfristigen Ausfall von Eisenschmid wettmachen sollten, lief auch offensiv nichts zusammen. Es war ein vollends gebrauchter Tag für die Adler, denen es im weiteren Verlauf immerhin gelang, die Gegentorflut einzudämmen. Dank des Powerplay-Treffers von Ilari Melart und einem Tor von David Wolf blieb es bis zum bitteren Ende beim Vier-Tore-Rückstand. Dank einer gewissen Stabilisierung auf überschaubarem Niveau, was Gross aber nicht mal als Schönwettermeldung durchgehen lassen wollte: "Es gibt nichts zu entschuldigen, man kann verlieren, aber nicht auf diese Art und Weise."

Adler – Grizzlys Wolfsburg 3:7 (1:5, 1:1, 1:1)

Tore: 0:1 Archibald (2.), 0:2 Rech (2.), 0:3 Machacek (8.), 0:4 Machacek (13.), 1:4 Szwarz (17.), 1:5 Festerling (20.), 1:6 Nijenhuis (28.), 2:6 Melart (38.), 2:7 Melchiori (45.), 3:7 Wolf (49.)

Schiedsrichter: Hoppe (Bad Nauheim), Rantala (Finnland)

Strafminuten: 12/10

Update: Sonntag, 5. Dezember 2021, 20.05 Uhr

Mannheim. (dpa) Die Adler Mannheim haben die Rückkehr an die Spitze der Deutschen Eishockey Liga beim Geisterspiel in der SAP-Arena verpasst. Nach zuvor zwei Siegen in Serie gegen Spitzenreiter EHC Red Bull München bezog die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Sonntag eine heftige Niederlage und verlor gegen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg mit 3:7 (1:5, 1:1, 1:1). Schon nach 13 Minuten hatte es 0:4 gestanden. Mit 49 Punkten bleibt Mannheim Zweiter. Zwar haben die Münchner nur 45 Zähler, aber auch drei Spiele weniger bestritten und daher den besten Punktequotienten in der DEL.

Wegen der neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg fand das Spiel ebenso ohne Zuschauer statt wie das der Schwenninger Wild Wings gegen die Eisbären Berlin, das der Meister aus der Hauptstadt souverän mit 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) für sich entschied. Zwar wären laut der Verordnung jeweils bis zu 750 Zuschauer zulässig gewesen, beide Gastgeber verzichteten jedoch gänzlich auf Besucher.

Auch die schwäbischen Bietigheim Steelers wollten am Abend gegen die Krefeld Pinguine ohne Zuschauer spielen, zudem waren für die Partie Nürnberg Ice Tigers gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven wegen der bayerischen Corona-Verordnung keine Fans zugelassen. Die Partie Straubing Tigers gegen München war wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Gastgebern auf den 16. März verlegt worden. In einer weiteren Partie verlor die Düsseldorfer EG vor 5000 Zuschauern mit 3:4 (0:2, 2:0, 1:2) gegen die Augsburger Panther.