Von Rainer Kundel

Berlin. Gegen etwa zwei Drittel der DEL-Konkurrenz hätten die Mannheimer Adler auch mit ihrer derzeitigen Rumpfmannschaft eine Siegchance. Beim amtierenden Meister Eisbären Berlin reichte eine weitgehend ordentliche Leistung mit nur gelegentlichen Abstimmungsproblemen allerdings nicht, um eine 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)-Niederlage abzuwenden.

Die personelle Situation hatte sich im Vergleich zum Dienstag nur unwesentlich verbessert. Aus der Gruppe der acht an Covid-19 erkrankten Spielern kehrte lediglich Jordan Szwarz zurück, der mit Eisenschmid und Dawes seine gewohnten Nebenspieler erhielt. Abgesehen von zwei Unterzahlspielen gestalteten die Mannheimer die Partie ausgeglichen, gaben durch Klos, Eisenschmid und Dziambor durchaus gefährliche Schüsse auf das Tor von Niederberger ab und machten diszipliniert die Räume eng. Es lag sogar die Führung in der Luft, als Dawes im Forechecking Eisenschmid bediente, dessen Schuss eine Beute von Niederberger wurde (19.).

Im zweiten Abschnitt reagierte zunächst Veilleux (21.) bei der Berliner Führung in Überzahl nach einem Bandenabpraller schneller als das Mannheimer Abräumkommando. Nach dem Ausgleich durch einen Schlagschuss von Markus Eisenschmid (24.) während einer Strafzeit gegen Jensen wurde es emotionaler. Checks wurden zu Ende gefahren, zwischen Despres und Bergmann flogen die Fäuste, beide mussten für fünf Minuten auf die Strafbank. Die auf Adler-Seite nötigen Umstellungen taten dem System nicht gut. NHL-Veteran Nielsen führte mit einem Solo gleich drei Blau-Weiß-Rote vor und schloss spektakulär zum 2:1 ab (29). Dennoch konnten die Schützlinge von Interims-Cheftrainer Mike Pellegrims immer wieder Nadelstiche setzen.

So scheiterte Larkin in Unterzahl an Niederberger und auch der Rückhandschuss von Aushilfs-Center Rendulic fand nicht den Weg ins Tor. Als sich der Kroate und Tosto vom Forechecking der Berliner vor dem eigenen Tor irritieren ließen, nutzte Boychuk das Missgeschick zur Zwei-Tore-Führung (39.).

Geschlagen gab sich der DEL-Tabellenführer dennoch nicht. Mit mehr Disziplin versuchte man den Anschluss, kam mit kurzen Wechseln immer wieder zu Abschlüssen. Die Bank ließ nichts unversucht, Pellegrims nahm während einer Strafe gegen Jensen fünf Minuten vor der Sirene seinen Goalie zugunsten eines sechsten Feldspielers raus, die doppelte Überzahl geriet allerdings etwas statisch.

"Die Adler haben eine starke Reaktion auf den Dienstag gezeigt. Hut ab, für ihre Einstellung bei dieser kurzen Bank", hatte Eisbären-Idol Sven Felski, der "Bürgermeister von Schönhausen", an seinem 47. Geburtstag als Kommentator von MagentaSport ein Kompliment für die Kurpfälzer parat.

Beim Sonntag-Heimspiel gegen die Kölner Haie (19 Uhr) gilt aufgrund der jüngsten Landesverordnungen erstmals die 2G-Regelung. Zutritt zur SAP Arena haben somit nur noch geimpfte und genesene Besucher.

Eisbären Berlin - Adler Mannheim 3:1 (0:0, 3:1, 0:0); Tore: 1:0 Veilleux (21.), 1:1 Eisenschmid (24.), 2:1 Nielsen (29.), 3:1 Boychuk (34.); Schiedsrichter: Iwert (Harsefeld), Schrader (Bochum); Strafminuten: 13/15; Zuschauer: 10.192