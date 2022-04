Von Rainer Kundel

Berlin. Die Mannheimer Adler haben sich zum Auftakt der Halbfinales "Best of Five" bei Titelfavorit Eisbären Berlin teuer verkauft und in einem Duell zweier gleichwertiger Mannschaften erst nach Verlängerung mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) als Verlierer das Eis verlassen.

Dass nirgends so viel Geheimniskrämerei betrieben wird wie in einer Playoff-Runde im Eishockey, bewahrheitete sich vor dem ersten Halbfinale in der Arena am Berliner Ostbahnhof. Für die Medien setzten die Hauptstädter seit Tagen ihren Nationalspieler Leo Pföderl auf den Status "Fällt auf unbestimmte Zeit aus". Am Dienstagabend lief der Rechtsaußen in seiner gewohnten Sturmreihe mit Boychuk und Noebels auf.

Unabhängig davon erwischten die Adler einen schwachen Start, standen zu weit von den Gegenspielern weg und kamen schlecht aus dem eigenen Drittel. Dazu nutzten die "Bären" in der 8. Minute ihre erste Überzahl (Strafzeit Dawes) sofort zur 1:0-Führung. Die Antwort verpasste Jason Bast (9.), der alleine vor Niederberger die Scheibe nicht am Keeper vorbeibrachte. Stattdessen erhöhten die Gastgeber durch Müller auf 2:0, die vorausgehende Aktion von White gegen Katic war allerdings nicht astrein. Noch vor der Pause meldeten sich die Adler zurück. Begünstigt durch eine doppelte Überzahl konnte Andrew Desjardins nach Plachta-Vorlage im Slot die Scheibe an Niederberger vorbeibringen.

Der Anschlusstreffer war für die Adler dennoch ein Signal, das nach vorne etwas geht. Sie kamen stark aus der Kabine zurück, erarbeiteten sich über zehn Minuten Vorteile und glichen durch Jason Bast (23.) aus, als der Center der vierten Reihe nach einem Schuss von Hänikäinen nachsetzte und Niederberger noch ausspielte. Rendulic (26.), Szwarz (27.) und Wolf beschäftigten Niederberger fortan, die Führung wollte dabei aber nicht gelingen. Bei einer der nur noch wenigen Entlastungsangriffe der Berliner ließen Dziambor und Akdag ihren Gegenspielern zu viel Platz, so dass Veilleux den Querpass von Wiederer zum 3:2 nutzen konnte. Eine zu dieser Zeit eher schmeichelhafte Führung des Titelverteidigers, der erneut seinen Ruf untermauerte, auch aus wenigen Gelegenheiten einen Vorteil zu ziehen.

"Wir haben im zweiten Drittel schnörkellos nach vorn gespielt", begründete Korbinian Holzer die deutliche Steigerung seiner Mannschaft. Für Verwunderung sorgte, dass ein Ellenbogencheck von Wiederer (38.) auf David Wolf ungestraft blieb. Der Powerforward verließ im Gesicht blutend zunächst das Eis, kam zum letzten Drittel aber zurück.

Unbeeindruckt drängten die Adler auf den Ausgleich, den zunächst Dawes (46.) verpasste, bevor Tim Wohlgemuth nach einem Holzer-Distanzschuss den Puck um Niederberger schlenzte (47.). Hochdramatisch war die Schlussphase, in der Borna Rendulic nach einem Bandenchek gegen Veilleux mit Verletzungsfolge mit einer Fünf-Minuten-Strafe rausmusste. So ging es für Blau-Weiß-Rot mit drei Minuten Unterzahl in die Verlängerung, was ohne Folgen blieb.

Tragisch, dass man schließlich durch das Tor von Wiederer (72.) nach einem verlorenen Bully den entscheidenden Treffer kassierte. Jenem Spieler der nach der Attacke gegen Wolf gar nicht mehr hätte auf dem Eis stehen dürfen.

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 4:3 n.V. (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Tore: 1:0 Fiore (8.), 2:0 Müller (12.), 2:1 Desjardins (18.), 2:2 Bast (23.), 3:2 Veilleux (34.), 3:3 Wohlgemuth (47.), 4:3 Wiederer (72.)

Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Wilk (USA)

Strafminuten: 6/9 + Spieldauer Rendulic

Zuschauer: 9500