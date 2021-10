Von Rainer Kundel

Düsseldorf. Die Adler Mannheim haben einmal mehr ihrer Verletzungsmisere getrotzt und ohne acht Stammkräfte dem aufstrebenden Rangvierten Düsseldorfer EG mit 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) die erste Heimniederlage beigebracht. Mitentscheidend für den deutlichen Erfolg war die starke Vorstellung der vierten Sturmreihe mit Elias, Klos und Tosto sowie den jungen Verteidigern Dziambor und Tosto - allesamt Talente mit Spielberechtigung für die Heilbronner Falken.

"Wir haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht, der Gegner hat uns lange Zeit das Leben schwer gemacht, weil die DEG ein System mit viel Speed spielt", befand Korbinian Holzer bei MagentaSport.

Ohne fünf etatmäßige Verteidiger, dafür mit dem vom Kooperationsteam aus Heilbronn angeforderten Philipp Preto, stemmten sich die Adler dem Anfangs-Elan der DEG entgegen. "Die vielen Ausfälle sind nicht günstig, aber wir werden sie nicht als Entschuldigung anführen, im Laufe der Saison trifft es jeden mal", erklärte Pavel Gross vor dem ersten Bully.

Der Trainer hatte nach dem Sieg in der Champions-League in Lausanne ein besonderes Lob für seine Förderlizenzspieler parat, auch wenn sie sich am Mittwoch noch nicht belohnt hatten. Dafür am Freitagabend im Rather ISS-Dome, als Florian Elias (14.Minute) den Pass von Valentino Klos zur Führung nutzte. Der Vorsprung hielt ganze 58 Sekunden, weil Proft nach der Hereingabe von Fischbuch einen Tick schneller an der Scheibe war als Szwarz. Den Mannheimern gelang es nicht immer, das zügige Umschaltspiel der Rheinländer zu unterbinden, woraus sich hochkarätige Chancen für Fischbuch (10.) und O'Donnell (19.) entwickelten, die Brückmann mit starken Paraden entschärfte.

Ein starkes Forechecking und die gnadenlos effektive Chancenverwertung sorgten im Mittelabschnitt für die Entscheidung zugunsten der Blau-Weiß-Roten. Auch die Gastgeber hatten durch Ehl, Eder und O´Donnell ihre Möglichkeiten, aber nicht nur Brückmann stand ihnen im Weg, Auch die jungen Verteidiger Dziambor und Preto, unterstützt von Routiniers wie Holzer und Lehtivuori, machten einen guten Job.

Elias spielte den im fliegenden Wechsel aufs Eis gekommenen Borna Rendulic an, der Torjäger aus Kroatien schloss gewohnt trocken zum 1:2 ab (23.). Vor dem dritten Gegentreffer ließ die DEG den von der Strafbank gekommenen Andrew Desjardins (28.) derart unbehelligt, dass der Spieltags-Kapitän die Vorarbeit von Szwarz gekonnt über die Linie schieben konnte.

Das war für den Routinier noch nicht alles. Als die Adler fast eine Minute bei angezeigter Strafe in Scheibenbesitz blieben und mit sechs Feldspielern angriffen, schloss Desjardins zum 1:4 ab.

Nachdem die Rheinländer sich eine Überzahl durch einen Wechselfehler zunichtegemacht hatten, beseitigte Matthias Plachta, nachdem zuvor Rendulic die Lattenunterkante getroffen hatte, per Handgelenk-Knaller die letzten Zweifel am Spielausgang.

Der Anschlusstreffer von O'Donnell war einer Tändelei von Wohlgemuth in der neutralen Zone geschuldet – nicht mehr als ein Schönheitsfehler nach einer ganz starken Teamleistung.

Düsseldorfer EG - Adler Mannheim 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Tore: 0:1 Elias (14.), 1:1 Proft (15.), 1:2 Rendulic (23.), 1:3 Desjardins (28.), 1:4 Desjardins (37.), 1:5 Plachta (48.), 2:5 O'Donnell (55.)

Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), MacFarlane (USA)

Strafminuten: 4/8

Zuschauer: 5524