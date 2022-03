Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim geben zwei Wochen vor Beginn der Meister-Playoffs große Rätsel auf. Das personell wieder etwas aufgeforstete Team geriet nach ordentlichen 40 Minuten gegen die Bremerhaven Pinguins im letzten Drittel von der Rolle und kassierte mit dem 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) gegen den Rang-Sechsten die zweite Niederlage in Folge.

Plus vier, minus eins – so lautete das Personal-Puzzle der Adler, als die Mannschaftsaufstellung verteilt wurde. Wieder mit dabei waren Korbinian Holzer, Mark Katic, David Wolf und auch Ilari Melart. Der Finne musste drei Monate aufgrund einer Bein-Operation pausieren, sein Landsmann Joonas Lehtivuori pausierte dagegen angeschlagen. Eine markante Veränderung nahm Trainer Pavel Gross vor, indem er die vierte Sturmreihe mit "Zauberer" Ruslan Iskhakov an der Seite von Tosto und Elias anreichern wollte. Der formstarke Andrew Desjardins wurde dagegen mit Eisenschmid und Geburtstagskind Rendulic in der Startformation aufgeboten.

Der Auftakt geriet bei einem Chancenverhältnis von 5:2 zugunsten der Einheimischen noch verheißungsvoll, blieb aber torlos. Weil Pinguins-Keeper Max Franzreb gegen Szwarz, Eisenschmid, Wolf, Krämmer und Desjardins sich keine Blöße gab und sein Gegenüber Felix Brückmann Mauermanns Schuss sowie dessen zwei Nachschüsse in der 12. Minute stark parierte. Mehr Applaus als die Profis nach halbwegs ansprechenden ersten 20 Minuten bekamen die U17- Jungadler, die am vergangenen Sonntag in Düsseldorf Deutscher Meister wurden. Die Talente drehten in der ersten Pause eine Ehrenrunde mit dem Meisterpokal und zelebrierten vor der Fankurve die "Welle".

Im zweiten Abschnitt bot sich den gut 7000 Zuschauern zunächst ein Anrennen auf das Gästetor. Ob Szwarz, Dziambor mit Versuchen und Nachschüssen, Melart mit einem Solo oder Wohlgemuth und Rendulic im Powerplay – das Gehäuse der Küsten-Pinguine war vernagelt. Nachdem die Pinguins die zehnminütige Drangperiode schadlos überstanden, setzten sie nun offensive Nadelstiche, ohne dass Brückmann und die verbesserte defensive Zuordnung der Blau-Weiß-Roten etwas anbrennen ließen.

Am Freitag war ja auch die Frage, inwieweit sich die Adler von dem Doppelspieltag Dienstag/Mittwoch revitalisiert hatten. Körperlich schien die Belastung kein Problem zu sein. In Bezug auf die Disziplin verfielen die "Greifvögel" zu Beginn des Schlussdrittels allerdings in das Muster vom Mittwoch in Iserlohn. Nach 0:1 durch Urbas nach verlorenem Bully von Desjardins 31 Sekunden nach Wiederbeginn handelte sich Melart nach einem Bandencheck gegen Friesen mit Verletzungsfolge eine Fünf-Minuten Strafe plus Restausschluss ein. Das war, als Hännikäinen bereits eine zwei Minuten-Strafe erhalten hatte. Die sechseinhalb Minuten in Unterzahl überstand man zwar schadlos, was aber Körner kostete, um die Partie zu drehen. Umso mehr, als Katic bei eigener Überzahl die Scheibe vertändelte und Mauermann (52.) den Konter zum 0:2 ermöglichte.

Die Folge war ein verzweifeltes Anrennen mit reichlich Torschusspanik pur. Schon 4:21 Minuten vor der Sirene ging Brückmann aus dem Tor, aber auch mit dem sechsten Angreifer fand man kein probates Mittel, um das Bollwerk vor Franzreb zu überwinden. Ein in dieser Saison noch nicht erlebtes Pfeifkonzert begleitete die Cracks in die Kabine.

Adler Mannheim – Pinguins Bremerhaven 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Tore: 0:1 Urbas (41.), 0:2 Mauermann (52.)

Schiedsrichter: Reneau (USA), Kohlmüller (Erding)

Strafminuten: 11 + Spieldauer Melart /4

Zuschauer: 7139