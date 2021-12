Von Rainer Kundel

Mannheim. Mühsam kämpfen sich die Adler Mannheim aus ihrer Krise. Wie schon am Freitag benötigte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross die Zusatzspielzeit, um als Sieger das Eis zu verlassen. Diesmal mit einem schwer erkämpften 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Augsburger Panther, womit eine Serie bestehen bleibt: Auch im siebten Saisonspiel nach Verlängerung blieb der Zusatzpunkt bei Blau-Weiß-Rot. "Das war heute kein Schmankerl, wir gewinnen unsere Spiele momentan nicht durch Talent, sondern nur durch harte Arbeit und viele Zweikämpfe", weiß Trainer Pavel Gross um die Probleme, bis sein Team nach erfolgter Rückkehr etlicher an Corona erkrankter Spieler wieder zu gewohnter Form findet.

Die Partie ging mit unterschiedlichen Voraussetzungen über die Bühne. Während die Fuggerstädter aufgrund der Verlegungen ihrer (Geister-) Heimspiele ihren ersten Auftritt seit 14 Tagen hatten, kamen die Adler mit 65 Minuten in den Beinen von ihrem 4:3-Sieg n.P. aus Köln zurück. So war es verständlich, dass die Gäste zunächst den frischeren Eindruck machten, sich gute Chancen erspielten und in Überzahl gleich mehrfach die Führung auf den Schlägern hatten. Doch die Adler bissen sich rein, blieben eng am Gegenspieler und versuchten, ihr Spiel einfach zu halten und viele Scheiben ohne Umwege aufs Tor zu bringen. "Es ist ein sehr physisches Spiel, wir müssen dem Torhüter noch mehr die Sicht nehmen, um zum Erfolg zu kommen", war David Wolf nach intensiven ersten 20 Minuten noch leicht außer Atem.

Eine gefühlte Ewigkeit hatten die Adler im numerischen Vorteil nicht mehr getroffen – bis zur 24. Minute am Sonntag der Schlagschuss von Mark Katic im Dreieck einschlug. Eisenschmid hatte den Verteidiger mit einem Rückpass bedient.

Gerade waren die Mannheimer dabei, sich ein Übergewicht zu erkämpfen, schlug ein Sonntagsschuss von Payerl (26.) hinter Dennis Endras ein. Im Gegensatz zum 7:1 vom 22. Oktober gegen die bayrischen Schwaben wurde dem Favoriten nichts geschenkt. Wenn die Adler mit Tempo ins engmaschige Netz der Panther vordrangen, lag dennoch die Führung in der Luft. Was Wolf nach Doppelpass mit Katic noch verwehrt blieb (38.), gelang Matthias Plachta aus einer weniger zwingenden Situation. Der Rechtsaußen zog 25 Sekunden vor der zweiten Pause auf der rechten Seite nach innen und überwand Roy mit einem Rückhandschuss aus spitzem Winkel.

Die Gäste hatten wie erwartet im Schlussabschnitt den längeren Atem, glichen nach einem mäßigen Adler-Vortrag im Powerplay schließlich durch einen Abfälscher von Leblanc (52.) aus und beschäftigten die Adler-Defensive danach so sehr, dass Dennis Endras und seine Vorderleute den möglichen Knock-out gerade noch verhinderten. Dass eine läuferisch und technisch starke Mannschaft wie die Mannheimer beim Spiel drei gegen drei in der Verlängerung grundsätzlich Vorteile hat, ist nicht neu. Und wieder hieß der entscheidende Schütze Tim Wohlgemuth. In Köln verwandelte der 23-Jährige einen Penalty, am Sonntag brachte der Mittelstürmer die Scheibe nach Plachtas Vorarbeit über die Linie. "Wir machen noch eine schwere Phase durch und hüpfen nach diesem Sieg nicht herum, dennoch ist es für die Moral gut, als Sieger das Eis zu verlassen", war dem Allgäuer die Schwere des Arbeitssieges ins Gesicht geschrieben.

Adler Mannheim – Augsburger Panther 3:2 n.V. (0:0, 2:1, 0:1,1:0)

Tore: 1:0 Katic (24.), 1:1 Payerl (26.), 2:1 Plachta (40.), 2:2 Leblanc (52.), 3:2 Wohlgemuth (64.)

Schiedsrichter: Bruggeman (USA), Kohlmüller (Erding)

Strafminuten: 2/6

Zuschauer: Keine