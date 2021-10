Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim haben ihre Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga mit einem 7:1 (1:1, 4:0, 2:0) - Kantersieg gegen die Augsburger Panther untermauert. Entscheidend für den Ausgang der zunächst offenen Partie waren vier Tore für die Gross-Schützlinge innerhalb von gut sieben Minuten im zweiten Abschnitt.

"Wir dürfen nicht den Fehler machen und denken, dass alles leichter wird, weil wir mehr Spieler zur Verfügung haben. Keiner der Jungs darf auch nur ein Prozent nachlassen, wir müssen weiter Vollgas geben", warnte Pavel Gross, dass nach dem erstmaligen Einsatz der lange verletzten Katic und Wolf weitere Siege selbstverständlich sind. "Unsere Stärke war bisher, dass wir auch in den engen Partien meist einen Weg zum Sieg gefunden haben. Mal hat uns der Torhüter ein Spiel gewonnen, mal die Verteidigung oder die Special Teams. Diese Einheit hat uns stark gemacht, jeder Einzelne hat gute Arbeit geleistet", zollte der Trainer jenen Förderlizenzspielern ein Lob, die bis auf Dziambor wieder bei den Heilbronner Falken dem Puck nachjagen.

Der mit Sprechchören gefeierte David Wolf hatte in der 5. und 8. Minute die ersten Chancen für die Adler, die sich zunächst wenig Zwingendes herausspielten. Als Hallensprecher Jens Schneider Routinier Nigel Dawes beim ersten "Power-Break" zum 1000. Profi-Einsatz gratulierte, lagen die Fuggerstädter in Führung. Szwarz verlor das Defensiv-Bully, was Payerl aus dem Hinterhalt in gute Schussposition brachte (6. Minute). Die folgenden beiden Überzahl-Gelegenheiten für die Blau-Weiß-Roten liefen noch zäh, bevor Sinan Akdag mit einem Direktschuss nach Zuspiel von Eisenschmid (17.) Panther-Zweittorwart Keller erstmals das Nachsehen gab.

Nach der ersten Pause kamen entschlossene Adler aus der Kabine, entfachten Dauerdruck in der Offensivzone, als hätten sie die Worte ihres schwedischen Fans Patrick Seelander gehört, der beim Interview auf dem Videowürfel vom Sieg der Gastgeber überzeugt war und als Dankeschön für die lange Reise von Moderator Antti Soramies ein Trikot von Denis Reul überreicht bekam.

Ein halbes Dutzend guter Einschussmöglichkeiten ließen die Mannen um Kapitän Andres Desjardins noch liegen, ehe ein Tor in Unterzahl den Knoten löste. Melart passte auf den mitgelaufenen Jordan Szwarz (31.), der die Scheibe entschlossen über Keller zum 2:1 hob. Jubilar Dawes und Lehtvuori legten beim folgenden Angriffswirbel innerhalb von 38 Sekunden nach und auch "Lokalheld" Wolf (39.) reihte sich in die Jubeltraube ein. Gegen den satten Handgelenkschuss des Sturmtanks war kein Kraut gewachsen.

Das spannende für die über 8000 Zuschauer: Die Partie war trotz des 5:1 Zwischenstandes lange Zeit keine einseitige Angelegenheit, weil die bayrischen Schwaben ihre Rolle durchaus offensiv interpretierten und zwischendurch bei drei, vier Top-Chancen von der nicht immer sattelfesten Mannheimer Abwehrarbeit profitierten, so dass auch Felix Brückmann gut beschäftigt war.

Sollten sich die Fuggerstädter von diesen Rückschlägen nochmals erholen? Eine vier-Minuten-Strafe gegen Saponari (hoher Stock) machte jegliche Bemühungen zunichte, die Scheibe kreiste im Powerplay fast drei Minuten, ehe der Knaller von Borna Rendulic (47.) zum halben Dutzend einschlug. Damit nicht genug, denn mit Mark Katic traf wenig später auch der zweite Rückkehrer des Abends zum 7:1-Endstand. Die Fankurve war fortan angesichts der sich bis zur Spielmitte nicht abzeichnenden Torflut noch bis lange nach der Schluss-Sirene aus dem Häuschen.

Adler Mannheim - Augsburger Panther 7:1 (1:1,4:0, 2:0)

Tore: 0:1 Payerl (6.), 1:1 Akdag (17.), 2:1 Szwarz (31.), 3:1 Dawes (36.), 4:1 Lehtivuori (36.), 5:1 Wolf (39.), 6:1 Rendulic (47.), 7:1 Katic (49.)

Schiedsrichter: Reneau (Kanada), Schadewaldt (Schweinfurt)

Strafminuten: 6/8

Zuschauer: 8683