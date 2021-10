Von Rainer Kundel

Mannheim. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Für das Heimspiel gegen die Augsburger Panther (Freitag, 19.30 Uhr) melden sich aus der zuletzt auf sechs Spieler geschrumpften Verletzungsliste Mark Katic und David Wolf zurück, beide werden ihr erstes DEL-Spiel dieser Saison bestreiten. Verteidiger Katic erlitt am 4. September in der CHL-Partie gegen die Finnen aus Rauma eine starke Brustbeinprellung, Außenstürmer Wolf am 20. April im Playoff-Viertelfinale gegen Straubing einen Handgelenkbruch. Nach dem Mittwoch-Training signalisierten beide Einsatzbereitschaft, grünes von der Ärzte-Physio-Abteilung zum uneingeschränkten Mannschaftstraining gab es schon vergangene Woche. "Es wird Zeit, meinem zweijährigen Sohn ist schon aufgefallen, dass ich nicht spiele", berichtete der Gartenstädter Bub. Wolf rückt wieder in die seit vier Jahren etablierte Formation mit Desjardins und Plachta, "Platzhalter" Tim Wohlgemuth geht als Center zwischen Borna Rendulic und Lean Bergmann und der dort zuletzt integrierte Nico Krämmer wechselt in Reihe vier zu Jason Bast und Florian Elias.

"Wir wollen David das Gefühl geben, dass er mit bekannten Nebenspielern einsteigt", hat sich Gross für das Naheliegende, aber nicht Selbstverständliche entschieden. "Man muss bedenken, dass damit Veränderungen in anderen Reihen einhergehen, die vielleicht gut funktioniert haben." Einfacher ist es bei den Verteidigern, wo Reul und Wirth weiterhin fehlen und die siebte Stelle zuletzt unbesetzt blieb. "Natürlich sind wir froh, dass Qualität zurückkehrt", so Gross. "Eigentlich wollen wir über unsere Verletzten nicht reden, wir hatten immer sechs Verteidiger und zwölf Stürmer auf dem Eis und haben als Einheit gut funktioniert." Abzulesen an der Tabellenführung mit 28 Punkten aus zwölf Spielen.

Aufgrund der Verlegung des Mittwoch-Spiels beim EHC München auf den 2. Dezember – die "Roten Bullen" beklagen 22 Corona-Fälle im Team und engstem Umfeld – und der Terminierung der Achtelfinalspiele gegen Göteborg (16. und 23. November) ist die Trainingsplanung von Gross und Assistent Mike Pellegrims sowie die Reiseplanung von Teammanager Youri Ziffzer ständig in Bewegung. Streng nach der DEL-Spielordnung hätten die Münchner zum Duell der "Schwergewichte" antreten müssen, weil sie noch die Mindestzahl von elf einsatzfähigen Akteuren (darunter ein Torhüter) zur Verfügung hatten. Für die Adler war es ein Akt der Fairness, dem Antrag auf Verlegung zuzustimmen. "Das stand für uns außer Frage, Duelle zwischen Mannheim und München verdienen es, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe antreten. Das sind wir dem Sport und unseren Fans schuldig", hofft Adler-Sportmanager Axel Alavaara, dass Anfang Dezember beide Seiten halbwegs komplett auflaufen.

Für Gross gilt steht noch an weiterer Aspekt im Vordergrund. "Wir als Trainer tragen Verantwortung für die Gesundheit der eigenen und gegnerischen Spieler, wir müssen sehen, dass keine Folgewirkungen eintreten und das Immunsystem der Spieler runterfährt. Ich habe schon letztes Jahr gesagt, dass 2021 nicht alles perfekt sein wird, wir keine volle Buden haben, aber wir müssen einen Weg finden, mit Corona zu leben."

Abgesehen davon, dass aufgrund des vollgepackten Terminkalenders (CHL, Olympia, WM) für einen Klub wie die Adler, der etliche Nationalspieler abstellt, die Belastungssteuerung zum Dauerthema wird. "Wir vertrauen nicht nur computergesteuerten Systemen, sondern auch dem, was wir selbst sehen und besprechen dies mit der Mannschaft und unter uns", sagt Mike Pellegrims. Das Körperliche könne man ganz gut kontrollieren, ergänzt Gross, gibt aber zu bedenken: "In die Köpfe kannst du nicht gucken, die Psyche einer Mannschaft, die von Mittwoch bis Sonntag dreimal gewinnt ist eine andere, als wenn du diese Spiele verlierst."

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim – Augsburger Panther; Sonntag, 14 Uhr: Krefeld Pinguine – Adler.