Von Rainer Kundel

Mannheim. Nach wenigen Wochen Entspannung rollt die Corona-Welle wieder über die Deutsche Eishockey-Liga (DEL). Neben dem EHC München, dessen Halbfinalspiel in der Champions-League am Dienstag vier Stunden vor Beginn abgesagt werden musste, hat es die Iserlohn Roosters massiv erwischt. Nach 25 Fällen bei Spielern und Begleitpersonal mussten alle Partien der Sauerländer in dieser Woche abgesagt werden, so auch die Heimpartie gegen die Adler Mannheim an diesem Freitag.

Die DEL läuft auf ein Szenario zu, vor dem etliche Klubs, so auch die Adler Mannheim, gewarnt hatten. Die Verlegungen bayrischer Klubs aufgrund nicht zugelassener Besucher kreuzen sich in den nächsten Wochen mit coronabedingten Absagen, so dass die Nachholtermine rar werden. Die Wahrscheinlichkeit wächst von Tag zu Tag, dass Ende März die Hauptrunden-Tabelle aufgrund der unterschiedlichen Anzahl ausgetragener Spiele über die Quotienten-Regel ermittelt werden muss. Womit auch die Forderung nach einer weiteren Aussetzung des Abstiegs vermehrt Nahrung erhält.

Ganz ungelegen kommt den Adlern das halbierte Wochenendprogramm mit dem Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings (Sonntag, 19 Uhr) nicht. Einmal konnten die Spieler nach den Impfauffrischungen etwas kürzer treten, zum anderen bietet sich einigen angeschlagenen Akteuren die Möglichkeit zum Einstieg in den Spielbetrieb. Hierzu gab der Klub per Pressemitteilung nach längerer Zeit wieder einmal einen Überblick.

Am schlimmsten hat es Iliari Melart erwischt, der Finne wurde aufgrund einer am 17. Dezember in Köln erlittenen Beinverletzung operiert und fällt acht bis zehn Wochen aus. Etwa drei Wochen fehlt Andrew Desjardins, der am 28. Dezember in Wolfsburg eine muskuläre Schulterverletzung davon trug. Mit der Rückkehr von Denis Reul (Rückenprobleme) wird Ende nächster Woche gerechnet. Keine Informationen gab es in Bezug auf Thomas Larkin (Vorsichtsquarantäne seit 26. Dezember) und die Dauer des Heimaturlaubs für Jordan Szwarz (Geburt des ersten Kindes in Kanada).

Entwarnung gibt es bei Lean Bergmann. Das gleiche gilt für "Aki" Dziambor und Florian Elias nach ihrer Rückkehr von der Junioren-WM aus Kanada. Absehbar ist die Rückkehr von Korbinian Holzer nach einer Leisten-OP im November und des angeschlagenen Ruslan Iskhakov. Sofern nicht für Sonntag, dann für die kommende Woche. Die Anzahl fehlender "Mannspiele" (Anzahl verletzter Spieler multipliziert mit den Partien in denen sie ausfielen) erreicht bei den Blau-Weiß-Roten die ligaweite Rekordzahl 227, im Durchschnitt somit etwa elf.

Die Schwenninger Wild Wings haben nach dem Trainerwechsel am 11. November (Christof Kreutzer für Niklas Sundblad) und drei Nachbesserungen im Angriff den Abstiegsplatz vorübergehend verlassen. Dennoch trifft in Mannheim die beste Defensive (76 Gegentore) auf die harmloseste Offensive (84 Tore).

Sonntag, 19 Uhr: Adler – Schwenninger Wild Wings.