Von Rainer Kundel

Mannheim. Moritz Seider 2019, Tim Stützle ein Jahr später – zwei Spieler der Adler Mannheim sind zuletzt bei der jährlichen Talentziehung (Draft) der NHL bereits in der ersten Runde unter den Top Ten gelandet und haben aufgrund dieses Rankings ihren Ausbildungsklub früh verlassen. Dagegen wird Florian Elias dem achtfachen Deutschen Meister erhalten bleiben. Entgegen den Experten-Einschätzungen, die den bald 19-Jährigen in der vierten Runde erwartet hatten, sicherte sich keiner der neuerdings 32 NHL-Klubs die Rechte an dem Außenstürmer (38 DEL-Spiele, 3 Tore, 6 Assists). In der NHL, wo entgegen anderslautender Kriterien immer noch Größe und Gewicht im Vordergrund stehen, hielt offenbar noch keiner das Talent (1,72 Meter/80 Kilo) für reif genug, um perspektivisch in der besten Liga der Welt zu spielen.

Der gebürtige Augsburger hatte sich im Vorfeld ohnehin reserviert zu seinen Ambitionen geäußert. "Ich habe gerade mein Abitur in der Tasche und bleibe hier, weil wir gute Chancen auf den Titel haben. Um ein NHL-Spieler zu werden, muss ich erst ein gestandener DEL-Spieler werden und noch viel und hart arbeiten", sagte der Sohn aus Tschechien stammender Eltern, der 2016 in der Schüler-Bundesliga in das Jungadler-Leistungszentrum gewechselt war. Erfahrungen mit seinen ehemaligen Mitspielern Seider und Stützle kann Elias dennoch austauschen. Beide werden sich ebenso wie Marc Michaelis bei Beginn des offiziellen Eistrainings am 2. August mit den Adlern vorbereiten.

Seit Sonntag sind nun auch alle Importspieler eingetroffen inklusive den acht Zugängen. Ob ein Neunter dazukommt, entscheidet sich schon in diesen Tagen. In die Personalie Lean Bergmann ist Bewegung gekommen. Die San Jose Sharks, die den 22-Jährigen 2019 mit einen Dreijahresvertrag ausstatteten, teilten am Wochenende mit, dass der Spieler im gegenseitigen Einvernehmen nicht mehr ihrer Organisation angehört.

Wenn im Rahmen der angelaufenen Trade-Phase (Spielertausch ohne Ablöse) zwischen den NHL-Klubs kurzfristig kein anderer Klub auf den aus Hemer (Sauerland) stammenden Stürmer zugreift, wäre der Weg zu den Adlern frei. Eine Rückkehr des bisher lediglich in der Champions-League und einigen Testspielen für die Blau-Weiß-Roten aufgelaufenen Stürmers wäre aus zwei Gründen von Bedeutung. Zum einen "fahndet" Manager Axel Alavaara seit dem nicht eingeplanten Abgang von Stefan Loibl nach Ersatz, dazu wird David Wolf als Folge eines komplizierten Armbruchs aus dem Playoff-Viertelfinale zum Saisonstart noch einige Wochen fehlen.

Unterdessen hat der Klub Details zur beliebten "BABIT", der Saisoneröffnungsparty "Boys are back in town", veröffentlicht. Sofern sich die Corona-Landesverordnung nicht kurzfristig ändert, wird den Fans am kommenden Freitag ab 18.30 Uhr auf dem Südplatz vor der SAP Arena die neue Mannschaft vorgestellt. Allerdings unter Auflagen: Maximal 1 500 Besucher haben in dem dann umzäunten Gelände bei freiem Eintritt mit personifizierten, nicht übertragbaren Tickets Zutritt, sofern sie geimpft, genesen oder getestet sind. Für diesbezüglich noch unentschlossene Anhänger bietet die Stadt Mannheim in einem Impfmobil während der Veranstaltung vor Ort die Möglichkeit an, sich impfen zu lassen.