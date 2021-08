Von Rainer Kundel

Zug. Bei sommerlichen Temperaturen von knapp 30 Grad haben die Adler Mannheim unweit des Zuger Sees am Mittwochabend ihre ersten Schritte im Testspielmodus bestritten und den Schweizer Nationalliga A-Klub HC Lausanne mit 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) bezwungen.

Wenn der erste Eindruck nachhält, dann darf man vom diesjährigen Halbfinalisten in den kommenden Monaten einiges erwarten. Auch wenn das eine oder andere Abstimmungsproblem zum frühen Zeitpunkt nicht zu übersehen war, so dominierten die Schützlinge von Trainer Pavel Gross ihren Gegner durch die individuellen Fähigkeiten ihrer Spieler.

Gross hatte in die teilweise neu zusammengestellten Formationen sieben Zugänge eingebaut. Anstelle des leicht angeschlagenen Lean Bergmann kam Simon Thiel (20) aus dem für Heilbronn abgestellten Talente-Pool zum Einsatz. Die erste Sturmreihe bildeten Eisenschmid, Szwarz und Dawes, neben den bewährten Plachta und Desjardins (gestern Kapitän) stürmte Wohlgemuth. Rendulic ging mit dem russischen Talent Iskhakov und Thiel aufs Eis, unverändert blieb nur die Formation Krämmer-Bast-Elias. Eine geringere Fluktuation gab es in der Abwehr, wo die beiden Zugänge Holzer und der finnische "Baumstamm" Melart gemeinsam verteidigten.

In der Bossard-Arena der Innerschweizer Steuer-Oase dauerte es weniger als sieben Minuten, bis die mitgereisten rund 70 Anhänger der Blau-Weiß-Roten das erste Tor der neuen Saison bejubeln konnten. Markus Eisenschmids Handgelenkschuss rauschte an Torhüter Stephan vorbei zur Führung. Nach dem ersten Seitenwechsel legte Andrew Desjardins (22. Minute) zum 2:0 nach, als der Routinier von den Rothemden aus dem französischsprachigen Kanton Waadt nur halbherzig aus dem Bully-Kreis heraus angegriffen wurde. Danach gerieten die Mannheimer dreimal in Unterzahl, ließen mit konzentrierter Abwehrarbeit jedoch nichts anbrennen. Dabei brachten die Trainer mit Wirth und Elias auch jüngere Akteure zum Einsatz.

Als die Reihe um Rendulic das Spiel breit anlegte und den Gegner ohne die Möglichkeit eines Wechsels müde spielte, traf Ruslan Iskhakov (38.) im Nachschuss zum 3:0. Nachdem im Schlussdrittel zwei Mannheimer Powerplay-Situationen trotz ordentlichem Aufbau ungenutzt blieben, verkürzte Baumgartner (54.) zum 1:3-Endstand.

Am Freitag (19 Uhr) ist der EV Zug der nächste Gegner der Mannheimer. Die Partie bildet den Auftakt zu drei Tagen mit nachträglichen Feierlichkeiten anlässlich der zweiten Meisterschaft des Gastgebers im Mai.

HC Lausanne – Adler Mannheim 1:3 (0:1, 0:2, 1:0); Tore: 0:1 Eisenschmid (7.), 0:2 Desjardins (21.), 0:3 Iskhakov (38.), 1:3 Baumgartner (54.); Schiedsrichter: Stricker/Fluri (Schweiz); Strafminuten: 8/12; Zuschauer: 250.