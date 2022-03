Von Rainer Kundel

Mannheim. Vor dem Wochenende strahlte Pavel Gross Optimismus aus. Nach den deutlichen Niederlagen gegen EHC München (2:5) und die Eisbären Berlin (0:4) ist nun vielfach Ernüchterung eingekehrt. Und die Lage ist gefährlich: Mangels personeller Alternativen und Zeit – ab Mittwoch sind bis 3. April die letzten neun Hauptrundenspiele terminiert – stellt sich die Frage: Was kann ein Trainer in dieser Phase verändern, wenn es in allen Mannschaftsteilen knirscht? Etliche Eckpfeiler der Mannschaft sind, wohl auch als Folge längerer Verletzungen und des unregelmäßigen Programms, außer Form. Auffällig, dass mit Ausnahme von Marc Katic und Andrew Desjardins derzeit keinem Spieler ein geordneter Aufbau über die neutrale Zone gelingt. Was für das brach liegende Überzahlspiel umso mehr gilt.

Gegen Berlin resignierte die Mannschaft nach ausgeglichenen 40 Minuten nach dem zweiten Gegentor schon Anfang des Schlussdrittels. "Dass wir nach dem 0:2 auseinanderfallen, darf nicht passieren und ist nicht unser Anspruch, da sind wir schon selbstkritisch", beurteilt Dennis Endras die Situation. Torhüter haben das Eis vor sich und können aus diesem Blickwinkel Stärken und Schwächen besser beurteilen als ein Spieler, der mittendrin im Geschehen alle 45 Sekunden im Wechsel ist.

Kollege Felix Brückmann, der in München ungewohnt gleich fünfmal hinter sich greifen musste: "Auch für mich war das ein unbefriedigendes Spiel. Wir haben gezeigt bekommen, was das Topniveau der Liga ist. Wir haben zahlreiche Baustellen, müssen uns läuferisch verbessern und vielleicht einen Schritt zurück machen, um an den entsprechenden Stellen zu arbeiten."

Denis Reul, dem es nach mehreren Verletzungen im Herbst und Winter an Spritzigkeit fehlt und der ungewohnt entscheidende Zweikämpfe an der Bande verlor, grübelt. "Wenn die Gründe für die Niederlage einfach wären, würden wir sie leicht abstellen. Wir finden keinen Weg in unser Spiel, sind zu langsam und machen individuelle Fehler. Oft müssen wir einem Rückstand hinterherlaufen. Das kostet viel Energie."

Auch seine Verteidigerkollegen Akdag, Larkin (mit Stellungsfehlern) und Lehtivuori, der läuferisch abgebaut hat, ringen um ihre Form. So ist es nicht verwunderlich, dass sich der Abwärtstrend nach der Olympia-Pause an der Zahl der Gegentore festmachen lässt. Kassierten die Adler zuvor in 37 Spielen 2,24 im Durchschnitt, sind es seither 3,1.

Vor dem Nachholspiel beim Tabellenachten Nürnberg Ice Tigers am Mittwoch (19.30 Uhr) fällt zudem die Zweikampfschwäche und nachlassende Effektivität der Stürmer ins Gewicht. Allein mit ihren Importspielern in der Offensive können die Eisbären Berlin mit 94 Toren deutlich über den Blau-Weiß-Roten (49) punkten. Das könnte entweder Anlass sein, an der von der sportlichen Leitung oft hervorgehobenen "individuellen Qualität" zu zweifeln, oder die Frage nach einem Spielsystem aufwerfen, das in der Liga zunehmend entschlüsselt ist und zum vorhandenen Personal nicht passt.

Die längeren Ausfälle von Lean Bergmann und Matthias Plachta können nicht kompensiert werden, der gleichfalls verletzte Jason Bast wird als Rückkehrer zu den Kölner Haien gehandelt.

Auch wenn Geschäftsführer Matthias Binder Ende Dezember zu aufgekommenen Informationen über Zerwürfnisse zwischen Trainer und Mannschaft in Bezug auf Trainingssteuerung und Selbstbeherrschung keine Stellung bezog ("Wir werden zu internen Dingen keine Aussage treffen") – die Maßregelung gegenüber dem Trainer nach dessen Kritik an der Notwendigkeit von Corona-Maßnahmen werden die Spieler mitbekommen haben.

Es wäre nicht das erste Mal im Mannschaftssport, dass ein Trainer damit an Respekt und Gehör einbüßt.

Mittwoch, 19.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim.