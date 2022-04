Von Rainer Kundel

Mannheim. Tom Pokel, der Trainer der Straubing Tigers, gab sich kämpferisch. Die Enttäuschung über die zweite Niederlage im DEL-Viertelfinale wich schnell neuer Entschlossenheit. "Eine Mannschaft, die verwundet ist, ist eine gefährliche Mannschaft", kündigte der 54-jährige US-Amerikaner für Spiel drei an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) im heimischen Eisstadion am Pulverturm den Adler Mannheim einen heißen Tanz an.

Dass Pokel mit dem Scheibenglück haderte, war nachvollziehbar. Bei am Ende 27:27 Torschüssen traf seine Mannschaft zweimal das Metall von Felix Brückmanns Gehäuse und hatte die Special-Teams durch das Überzahltor von Taylor Leier für sich entschieden. Ist aber durch ein "dreckiges Tor" (Korbinian Holzer) in der 8. Minute der Verlängerung mit 1:2 als Verlierer vom Eis gegangen und damit in eine gefährliche Rücklage geraten.

Wobei bis zum späten Abend offen blieb, wer sich letztlich als Torschütze feiern lassen durfte. Nach einem Doppelpass von Nico Krämmer mit Borna Rendulic zog der Kroate die Scheibe vors Tor des 1,98 Meter großen Tyler Parks, wo sie von einem Schlittschuh den Weg über die Linie fand. Wenngleich die TV-Bilder, die vom Schiedsrichter wegen einer möglichen Kickbewegung zu Rate gezogen wurden, nach zweimaligem Ansehen ein Eigentor eines gegnerischen Spielers nachwiesen, womit Rendulic der Schütze gewesen wäre, reklamierte Krämmer den Treffer für sich. "Borna hatte keinen guten Winkel zum Torschuss, er hat hart vors Tor gepasst und mich angeschossen."

Der Satz, dass man jetzt "mit einem Bein im Halbfinale" stehe, war auf Mannheimer Seite niemandem zu entlocken. Bei zwei gut aufgestellten Mannschaften war in den 128 Minuten der beiden Spiele im Best-of-Five-Modus kaum Platz für individuelle Qualität, dafür umso mehr für verbissene Zweikämpfe, was dennoch temporeiche und gutklassige Spiele garantierte.

"Wir konnten auf Felix Brückmann bauen und sind als Mannschaft enger zusammengerückt", nannte Krämmer zwei Faktoren für die Serien-Führung. "Es ist noch nicht vorbei, auch wenn wir natürlich nach Straubing fahren, um zu gewinnen." Bill Stewart hielt sich – ganz Pokerface – weniger in Details als beim großen Ganzen auf. "Beide Teams sind gut aufgestellt, ich bin stolz, ein Teil dieser Serie zu sein, das ist Werbung fürs Eishockey." Dem Trainer ist bewusst, wie schnell das Momentum umschlagen kann. Die Tigers hatten am Dienstag eine bessere Raumaufteilung und wirkten eingespielter in den Sturmreihen, auch weil sie abgesehen von einer Corona-Welle im Januar im Angriff kaum von Verletzungen betroffen waren.

Beim ersten von drei Matchbällen am Gründonnerstag werden die Adler nochmals einen Gegner erleben, der wie die Feuerwehr aus der Kabine kommt. Das beste Mittel dagegen kann nur heißen: kühlen Kopf behalten und von der Strafbank wegbleiben. "Seit 2020 lebt der Traum", wird wieder auf dem blau-weißen Transparent vor der Tigers-Fankurve im Oval hinter dem gegnerischen Tor zu lesen sein, darauf ist der Meisterpokal zu sehen. Noch will der Hauptrunden-Vierte diesen Traum nicht aufgeben.

DEL, Play-off-Viertelfinale (3. Runde), 19.30 Uhr: Straubing - Mannheim (Stand der Serie 0:2), Berlin - Köln (2:0), München - Düsseldorf (1:1), Wolfsburg - Bremerhaven (2:0).