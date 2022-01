Von Rainer Kundel

Mannheim. Seit Beginn des neuen Jahres haben die Adler Mannheim noch nicht ihren planmäßigen Spielrhythmus durchziehen können. Nürnberg, Iserlohn, Ingolstadt, am Wochenende zweimal Bremerhaven – die Absagen wegen Corona nehmen bei den Gegnern ein Ausmaß an, das terminlich nicht mehr aufzufangen ist. Zumindest kann (Stand Sonntag) das Heimspiel am Dienstag (20.30 Uhr) gegen die Krefeld Pinguine ausgetragen werden.

Je weniger gespielt wird, desto mehr bietet sich die Gelegenheit, dass die Coaches eine spezielle Trainingseinheit einschieben. Dabei gibt es nicht nur für die Feldspieler (Über-und Unterzahl) Ansätze, auch den Torhütern gilt an einem Wochentag die volle Aufmerksamkeit. Trotz der häufigen Wechsel ihrer Torwarttrainer bilden hier Dennis Endras und Felix Brückmann eine kaum ersetzbare Konstante.

Als einer der ersten Klubs haben die Mannheimer auf einen eigenen Coach für ihre Goalies gesetzt. Von 2010 an mit dem Kanadier Brian Daccord, der mit "Stop It Goaltending" ein eigenes Unternehmen dafür gegründet hat, zunächst auf Honorarbasis für eine Woche im Monat.

Im Zuge einer Professionalisierung übernahm 2017 Michael Elmer die Aufgabe in Vollzeit. Der damals 29-Jährige war aus den Lehrgängen der Nationalmannschaft eine Vertrauensperson von Endras, dem es wichtig war, einen ständigen Ansprechpartner zu haben. Der Österreicher Elmer arbeitete bei Heimspielen von der Medientribüne aus mit einer gezielt auf den Torhüter gerichteten Kamera, um per Video Stärken und Verbesserungsbedarf zeigen zu können.

2018 brachte Pavel Gross mit Benedikt Weichert seinen Torwarttrainer aus Wolfsburg mit. Der selbst nur im Junioren- und Amateurbereich aktiv gewesene Weichert (41) entschied sich nach zwei Jahren, in seinen Beruf als Betriebswirt zurückzukehren und nur noch in Teilzeit dem Eishockey zu dienen. Als sein Nachfolger nahm sich Rotislav "Hugo" Haas (52) den Torhütern an, nachdem der Deutsch-Tscheche, einst Torhüter in Freiburg, bereits für die Jungadler und die Heilbronner Falken zuständig war.

Als Haas Mitte Dezember "aus persönlichen Gründen" um Vertragsauflösung gebeten hatte, folgte mit Petri Vehanen ein Experte, der den Fans noch als Meistertorhüter der Berliner Eisbären in Erinnerung ist. Der weit gereiste Finne begann nach Ende seiner aktiven Zeit in der Nachwuchsakademie seines Heimatklubs Lukko Rauma und fühlt sich jetzt für einen Job in einer Profiliga gewappnet. Bei seiner Einschätzung über die unterschiedlichen Stile von Endras und Brückmann unterscheidet sich der 44-Jährige mit keiner Silbe von seinem Vorgänger "Bene" Weichert. "Beide sind tolle, professionelle Jungs, die ganz unterschiedlich sind. Sowohl in ihrer Persönlichkeit als auch als Spieler. Dennis macht mehr intuitiv, aus dem Gefühl heraus, bei ihm ist alles aus dem Fluss und sehr dynamisch. Felix ist dagegen starrer in seinem Spiel, agiert sehr strukturiert. Es gibt da keinen richtigen oder falschen Weg, aber beide unterscheiden sich doch sehr."

Das Torwartspiel habe sich in den vergangenen Jahren immer wieder verändert, stellt Vehanen fest. "Eishockey wird immer schneller, die Spieler immer talentierter, die Ausrüstung besser, die Analysen tiefer und umfangreicher. Derzeit scheinen sich die Feldspieler schneller zu entwickeln als die Torhüter, zumindest wenn man sich die Toranzahl pro Spiel in der NHL anschaut", meint der Finne.

Wie auch immer diese von Covid-19 stark beeinflusste Spielzeit verlaufen wird, an ihren bis 2023 (Endras) und 2024 (Brückmann) gebundenen Torhütern wird es nicht liegen, sollten die Adler ihr letztes Saisonspiel im Frühjahr nicht gewinnen. Dass der Rangdritte die geringste Gegentor-Anzahl und die beste Unterzahl-Quote aufweist, wundert Thomas Larkin nicht. "Die beste Unterzahl ist immer noch dein Torhüter", kennt der Verteidiger eine Eishockey-Weisheit.

Dienstag, 20.30 Uhr: Adler Mannheim-Krefeld Pinguine.