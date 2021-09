Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn Pavel Gross im offiziellen Teil einer Pressekonferenz einsilbig bleibt, brodelt es in ihm. "Ich will das Positive hervorheben, wir haben einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen", begann der Trainer der Adler Mannheim seine Ausführungen nach dem 3:2-Sieg in der Verlängerung gegen die Krefeld Pinguine. Bei der Nachfrage, was die Ursache für den stotternden Auftritt seiner Mannschaft war, legte der 53-jährige nach: "Heute bin ich noch nett und sage, dass der Gegner gut war." Was angesichts der bisherigen Schießbude aus dem Rheinland nicht ganz falsch war, aber im kleinen Kreis ging Gross dann doch ins Detail.

Es ehrt die sportliche Leitung, dass sie die ellenlange Ausfall-Liste bislang nicht dafür anführt, wenn ein Rädchen nicht ins andere greift. "Wir haben dem Gegner zu viele klare Torchancen gegeben und dabei meine ich nicht unsere junge Reihe", klang bei Gross deutliche Kritik an den Routiniers der ersten drei Sturmreihen durch. Noch mehr fuchst es den Perfektionisten, wenn er typische Szenen im Spiel des Gegners vorführt, die am Abend unbeachtet bleiben. "Wir haben beim Meeting am Vormittag auf das Konterspiel von Krefeld mit einigen Videoclips aufmerksam gemacht, dann sind wir doch reingelaufen."

Jede mögliche Entschuldigung, sei es die lange Busfahrt nach Berlin oder einen ausgeruhten, weil zwei Tage zuvor spielfreien Gegner, wollte auch Korbinian Holzer nicht gelten lassen. Der Siegtorschütze: "Dass eine Mannschaft spielfrei ist und die andere eine lange Reise hinter sich hat, das trifft jeden mal. Ich bin kein Freund von Ausreden, wir sind alle Profis."

Liegt es näher, dass die mentale Schiene eine Rolle spielte? Was soll nach dem emotionalen Sieg bei Meister Eisbären Berlin gegen ein punktloses Krefeld schon passieren? Dass die DEL für Kapriolen gut ist, wäre im ersten Saisonviertel keine Überraschung. Gross grübelt, wendet aber ein: "Wir sollte, wenn wir die beste Mannschaft der Liga sein wollen, gegen jeden gleich gut vorbereitet sein."

Ilari Melart setzte auf die größere Streuung. "Wir waren definitiv das aktivere Team, entscheidend war, dass wir uns nach dem Rückstand weiter Chancen erarbeitet haben. Irgendwann gehen die Dinger rein. Das ist eine einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung", gab sich der finnische Verteidiger noch gelassen. Dagegen bemängelte Gross beim Blick auf die Strafzeiten: "Wenn der Gegner nur eine Strafe nehmen muss, heißt das, dass wir zu wenig herausfordernd sind, da musst du mehr investieren."

Letztlich musste sich die Mannschaft bei Felix Brückmann bedanken, dass sie trotz 34:15 Torschüssen in der Verlängerung überhaupt die Chance erhielt, die Partie zu drehen. Der Torhüter entschärfte 30 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den Abschluss von Laurin Braun. "Das war kein Spiel für einen Torhüter, du bist wenig beschäftigt, aber dann kommt der Gegner überfallartig hinten raus, dennoch denke ich, dass ich der Mannschaft helfen konnte", sagte der 30-Jährige. Gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Freitag (19.30 Uhr) geht Brückmann von regelmäßiger Beschäftigung aus. "Das ist eine Mannschaft, die Jahr für Jahr stärker wird und für mich zu den absoluten Favoriten zählt."

Hoffnung, dass er am Freitag mit den aus der Corona-Quarantäne entlassenen Spielern rechnen kann, hat Gross nicht. "Sie haben seit dem 28. August nicht gespielt. Ich nehme Corona nicht auf die leichte Schulter, aber etwas mehr Fingerspitzengefühl hätte ich mir gewünscht. Das Return-to-Play-Programm zieht sich anfangs wie Kaugummi, wenn ich drei Treppen rauf und runter laufe, bin ich mehr belastet als ein austrainierter junger Sportler in diesem Programm, der so gut wie keine Symptome hatte."

Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Fischtown Pinguins Bremerhaven

Sonntag, 16.30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Adler Mannheim