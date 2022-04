Von Rainer Kundel

Mannheim. Führt "Magier" Bill Stewart die Adler Mannheim auch ohne Heimvorteil ins Halbfinale? 2018, als der Trainer zuletzt als "Feuerwehrmann" ausgeholfen hatte, setzte sich der damals Rangfünfte mit 4:1-Spielen (Modus Best-of-Seven) gegen den Vierten Ingolstadt durch. "Alles was war, zählt nicht mehr, die Playoffs sind eine neue Saison und wir werden vorbereitet sein", sagte der charismatische Trainer am Freitag, am Ende der zweiten Woche nach der Ablösung von Pavel Gross.

Stewart hat gezielt an Schwächen trainieren lassen, aber nicht bis zum Überdruss. Es gab auch einen freien Tag, "ansonsten haben wir etwas länger trainiert und am taktischen System gefeilt", verriet Denis Reul. Der Verteidiger hatte sich seine erste Saison als Kapitän einfacher vorgestellt. "Zwei Corona-Wellen in der Mannschaft haben uns von unserem Ziel etwas zurückgeworfen", hofft der 32-Jährige auf ein erfolgreiches Saisonende.

Sportmanager Axel Alavaara glaubt an die Mannschaft. "Wir haben gute Spieler, eine gute Stimmung und wieder viel Energie im Training und im Spiel." Der Schwede hebt die Stärke der Niederbayern bei den Special Teams (Über-und Unterzahl) hervor, von einer überhöhten Bedeutung des ersten Spiels im Best-of-Five-Modus rät er aber ab. "Playoff-Spiele sind Geduldspiele, es kommt immer darauf an, wie eine Mannschaft auf Sieg oder Niederlage im nächsten Spiel reagiert."

Jason Bast ist nach vierwöchiger Zwangspause wieder fit. Er könnte nach seiner Beinverletzung sein erstes Spiel unter seinem neuen Trainer machen. Foto: vaf

Beim Personal gehen die Blau-Weiß-Roten mit der kürzesten Ausfall-Liste seit Beginn der Saison in die entscheidende Phase. Stand Freitag fehlt nur Lean Bergmann (Herzmuskelentzündung). Jason Bast hat sich nach vierwöchiger Pause (Beinverletzung) zurückgemeldet und ist eine Alternative für die vierte Sturmreihe. Aufgrund des etwas windschief zusammengestellten Kaders mit vier ausländischen Verteidigern muss allerdings ein Importspieler pausieren, da seit der Nachverpflichtung des Finnen Markus Hännikäinen zehn Kontingentspieler unter Vertrag stehen. Auch bei der Frage, wer auf die Tribüne muss, hält sich der Coach bedeckt. "Play good, play more" – mehr war Stewart nicht zu entlocken.

Beim Gegner vertraut man auf die Heimstärke und sinnt auf Revanche. "Bis zu den Playoffs", verabschiedete sich Tigers-Trainer Tom Pokel mit einem Lächeln im Gesicht nach dem Punktspiel vom 2. März in der SAP Arena. Das unglückliche Ausscheiden im Viertelfinale 2021, als die Adler einen 0:3-Rückstand ab der 46. Minute in ein 4:3 n.V. drehten, ist nicht aus dem Gedächtnis.

> Direkter Vergleich: Die Bilanz der laufenden Saison ist ausgeglichen, die Adler siegten zu Hause 3:1 und 4:3 n.P. und unterlagen in Straubing 2:4 und 1:2. Die Gesamtbilanz aus 65 Spielen: 40 Siege Mannheim, 25 Straubing. Im bisher einzigen Playoff-Vergleich behielten die "Greifvögel" vor einem Jahr mit 2:1-Siegen (2:3 n.V./3:2, 4:3 n.V.) äußerst knapp die Oberhand.

> Prognose: Die Straubinger Eishalle am Pulverturm wird schnell zum Hexenkessel. Aus den letzten fünf Spielzeiten brachten die Adler von dort nur zwei Siege mit nach Hause, darunter das 3:1 aus dem "Geisterspiel"-Viertelfinale 2021. Dagegen steht im gleichen Zeitraum eine Heimbilanz von 11:1-Siegen, es könnte deshalb auf einen Showdown in Spiel fünf mit offenem Ausgang hinauslaufen.

DEL, Playoffs, Sonntag, 15 Uhr in Straubing (live in ServusTV); Dienstag, 19.30 Uhr in Mannheim; Donnerstag, 19.30 Uhr in Straubing; weitere Spiele falls erforderlich Ostersamstag und Ostermontag (Zeiten noch offen).