Gleich voll in seinem Element: Bill Stewart erklärt etwas an der Taktik-Tafel. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Er war nie richtig weg. William Donald Stewart, gerufen Bill, verfolgt die Entwicklung der Mannheimer Adler aus jeder Entfernung. Als der 64-Jährige am Dienstag um 10.30 Uhr gewohnt Kaugummi-kauend das Eis betritt und das erste Training nach der Trennung von Pavel Gross leitet, ist er über den Stand der Dinge bestens informiert. Stewart ist nicht nur Nordamerika-Scout des Klubs, er hat sich per Live-Stream in Toronto auch die Spiele seines Teilzeit-Arbeitgebers angesehen. Die Stimmung auf dem Eis ist aufgehellt, die Kommandos des neuen Chefs sind klar und eindeutig. Sieben Spielern sowie dem zum Co-Trainer beförderten Marcel Goc ist die Stimme des charismatischen Trainers noch aus dessen "Feuerwehreinsatz" 2017/18 vertraut.

"Bill kennt die Liga und die Mannschaft, er war keine 24 Stunden nach meinem Anruf im Flieger", berichtete Sportchef Axel Alavaara zur Entwicklung der letzten Tage. "Pavel und Mike haben alles versucht, aber die Mannschaft nicht mehr erreicht, die vielen Niederlagen haben alle heruntergezogen. Wir sind überzeugt, dass die Jungs mehr Potenzial haben, als sie zuletzt gezeigt haben", begründete der Schwede die Freistellung des Tandems Gross/Pellegrims. Durch den Wechsel in der Ansprache wolle man in maximal 41 Tagen noch etwas erreichen, so Alavaara. 41 Tage? Die Rechnung geht bis zum 8. Mai, der Tag des fünfen Playoff-Finalspiels.

Stewart, 1998 für 37 Spiele mal Cheftrainer des NHL-Klubs New York Islanders, war sich nie zu schade in Europa als Kopf einer "schnellen Eingreiftruppe" zu arbeiten. Bevorzugt in Mannheim, wo er bei seinem dreieinhalb Jahre dauernden Engagement vor 22 Jahren seine heutige Ehefrau kennen und Klubchef Daniel Hopp sehr zu schätzen lernte. Während des Gesprächs mit der RNZ zeigt er sich erfreut, dass auch sein Lieblings-Spanier in Rheinau mit den tollen Fischmenüs wieder geöffnet hat.

"Auf dem Eis müssen wir nur einige Anpassungen vornehmen", kündigt Stewart an, "die Qualität der Mannschaft ist deutlich höher als bei meiner letzten Mission vor vier Jahren." Mit ins Boot geholt hat "Stewi" seinen damaligen Assistenten Jochen Hecht (44) und den bisherigen Talententwickler Marcel Goc (38). Beide nahmen sich bei der Übungseinheit bevorzugt den jüngeren Spielern an.

Am Spieltag sind sie für die Verteidiger und die Unterzahl zuständig, Stewart übernimmt die Offensive und das Powerplay. Die Herangehensweise ist klar: "In einer Mannschaft mit guten Einzelspielern spielt sich, wenn es nicht läuft, 80 Prozent im Kopf ab", lautet einer der Kernsätze des Coachs.

Jochen Hecht, der neben seiner Funktion als Experte bei den NHL-Übertragungen bei einem TV-Sender gelegentlich als Inland-Scout Alavaara zugearbeitet hat, sieht zwei Stellschrauben: "Den Spaß zurückbringen und den Spielern vermitteln, dass sie ihrem Instinkt vertrauen."

Pflichtgemäß bedankte sich Daniel Hopp für die großartige Arbeit bei Pavel Gross und Mike Pellegrims. "Wir sind seit 2018 einen gemeinsamen Weg gegangen, aber die Trennung war unausweichlich. Das Kapitel ist jetzt abgeschlossen und wir stellen uns auch der Kritik", führte der Klubchef aus: "Wir blicken jetzt nach vorn und bitten die Fans um Unterstützung, damit die Saison noch einige Wochen dauert."

Der Anfang soll an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) gegen die Krefeld Pinguine gemacht werden. Den Eindrücken vom Dienstag zufolge wieder mit den zuletzt angeschlagenen Denis Reul und Joonas Lehtivuori, womöglich sogar mit dem seit vier Wochen verletzten Matthias Plachta. Das Ende darf dann auch in 41 Tagen folgen...

Mittwoch, 19.30 Uhr: Adler Mannheim – Krefeld Pinguine.