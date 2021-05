Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Champions-Hockey-League (CHL) beschert den Adler Mannheim als punktbestes Hauptrundenteam der DEL den finnischen Meister Lukko Rauma, den HC Lausanne (Schweiz) und die Cardiff Devils aus der britischen Elite-Liga als Gegner in der Gruppe C. Dies ergab die Auslosung am Mittwochabend in Zürich. Jeweils zwei Partien sind zwischen 26.und 29. August sowie 2.bis 5. September terminiert, zwei weitere Spiele für 6. und 13. Oktober. Im Detail wird der Spielplan innerhalb der nächsten zehn Tage veröffentlicht.

Unabhängig von der noch nicht endgültig fixierten Saisonvorbereitung haben die Förderlizenzspieler der Adler und einige bisher für die Heilbronner Falken spielende Talente in dieser Woche bereits das Sommertraining aufgenommen. Die deutschen Spieler, die nicht bei der WM dabei sind, folgen ab 1. Juni, die aktuellen Nationalspieler erhalten nach Rückkehr aus Lettland vier Wochen Urlaub. Die Ankunft der Importspieler erfolgt voraussichtlich in der dritten Juli-Woche.

Auch die Komplettierung des Kaders hat längst Fahrt aufgenommen. Bisher präsentierte der Klub mit den Verteidigern Korbian Holzer (Jekaterinburg/Russland) und Ilari Melart (Helsinki/Finnland) sowie dem 50-maligen NHL-Stürmer Jordan Szwarz (Nowgorod/Russland) nach Tim Wohlgemuth drei weitere Zugänge, dazu kommt Talent Luca Tosto (Tölzer Löwen) – die RNZ berichtete. Der 20-Jährige will sich in Konkurrenz zu Valentino Klos, Pierre Preto, Florian und Moritz Elias um einen der drei verpflichtenden U 23 Plätze empfehlen. Bei den Verteidigern konkurrieren laut Sportmanager Axel Alavaara drei Talente um eine Stelle im Nachwuchskontingent: Moritz Wirth, "Aki" Dziambor und Philipp Preto. Wer es nicht schafft, für den bestehen wie bisher Bewährungschancen durch gute Auftritte bei den Heilbronner Falken. Die Kooperation mit dem DEL2-Klub soll weiter intensiviert werden. Jason Morgan, der neue kanadische Trainer der Unterländer, steht für eine andere Philosophie als der Schweizer Michael Zeiter.

Priorität bei den weiteren Vertragsabschlüssen haben zwei Importspieler für die Offensive, vorzugsweise ein rechtsschießenden Center und ein Flügelstürmer. Dazu könnte nach RNZ-Informationen noch ein "Rollenspieler" mit deutschem Pass kommen, der zuletzt bei einem süddeutschen Ligakonkurrenten unter Vertrag stand.

Für die am 9. September startende DEL-Saison gibt es bei den meisten Klubs keine pauschalen Gehaltsverzichte mehr. Stattdessen beinhalten die Verträge eine "Zuschauertreppe", in denen neben einem Fixum je nach Anzahl der zugelassenen Zuschauer Gehaltssteigerungen vereinbart sind. Womit das Thema Dauerkarten aktuell wird. 6100 hatten die Adler vor einem Jahr verkauft, rund 1000 Inhaber verzichteten ganz oder hälftig auf eine Erstattung. Die übrigen Tickets mussten rückabgewickelt werden. Wie der Klub informierte, startet der Jahresticketverkauf erst, wenn in der anhaltenden Pandemie verbindliche Rahmenbedingungen (Abstandsregelung? Testpflicht?) durch die Bundesregierung bekannt sind.