Von Rainer Kundel

Mannheim. Ohne zehn – 1:10. Denis Reul hätte sich eine erfreulichere Rückkehr gewünscht. Im Champions-League-Achtelfinale gegen Frölunda Göteborg setzte es aber die höchste Niederlage der Adler seit dem Umzug in die SAP Arena. Der Kapitän musste seit dem 19. September fast acht Wochen pausieren, unterbrochen durch das Gruppenspiel in Lausanne am 6. Oktober. "Ich hatte eine Gehirnerschütterung", gab Reul am Dienstagabend den Grund seines Fehlens preis. Dabei erwies sich der Einsatz im Oktober im Nachhinein als zu früh. "Ich habe mich damals gut gefühlt und wir hatten wenig Verteidiger zur Verfügung. Aufgrund der hohen Belastung an diesem Tag gab es leider einen Rückschlag", berichtete der 32-jährige.

Während die Mannschaft in der vergangenen Woche vier Tage frei hatte, arbeitete sich Reul zusammen mit dem gleichsam angeschlagenen Verteidigerkollegen Ilari Melart unter Anleitung von Co-Trainer Marcel Goc wieder heran. "Ich habe noch etwas Rückstand, ein richtiges Mannschaftstraining war ja in den letzten Tagen nicht möglich, es waren kaum Jungs da."

Die Frage an den nach Vertragsjahren (seit 2009) ältesten Spieler der Blau-Weiß-Roten blieb hypothetischer Natur: Was wäre mit voller Kapelle gegen Göteborg möglich gewesen, Denis Reul? "Wir sind auch für die CHL eine gute Mannschaft, das wäre ein Superspiel geworden, wir hätten ihnen einen großen Kampf geliefert. Leider hat es mit dem ausgedünnten Kader nicht zu mehr gereicht, auch wenn die jungen Spieler einen guten Job gemacht haben. Wir müssen nach vorne schauen und sehen, dass wir in der DEL ordentlich aus der Situation rauskommen."

Der Finne Joonas Lehtivuori, von einem Fachmagazin zum Spieler des Monats Oktober gewählt, stand auch schon vier Jahre in Schweden unter Vertrag und kennt die Stärke der SHL. "Ich bin etwas sprachlos, denn so zu verlieren, ist auch unter den gegebenen Umständen peinlich. Jeder hat zwar gekämpft, aber das war heute nicht mal ansatzweise genug, um gegen die stärkste Mannschaft Europas zu bestehen."

Ein leidiges Thema bleiben die Zuschauerzahlen in der CHL. Selbst die Mannschaften aus den Gründer-Nationen Schweden und Finnland kommen selten auf 3000 Besucher. Die SAP Arena verzeichnete am Dienstag mit 2968 Zuschauern den geringsten Zuspruch bei einem Eishockeyspiel seit ihrer Eröffnung. Was nicht nur an der Pandemie und den sportlich geringen Chancen des DEL-Tabellenführers lag. 2019, als Corona noch ein Fremdwort war, fanden im Achtelfinale gegen den tschechischen Klub Mountfield mit 3600 nur unwesentlich mehr Zuschauer den Weg ins Bösfeld.

Interims-Cheftrainer Mike Pellegrims bemängelte: "Leider haben wir nach dem ordentlichem Beginn Strafen genommen, die nicht clever waren. Trotzdem: Hut ab vor unseren jungen Spielern." Um auf 16 Feldspieler zu kommen, mussten die Adler sechs Talente zwischen 17 und 21 Jahren aufbieten, die überwiegend erst Zweitliga-Erfahrung haben. Ob der Klub am Wochenende bei den Eisbären Berlin (Freitag, 19.30 Uhr) und gegen die Kölner Haie (Sonntag, 19 Uhr) auf mehr spielfähige Akteure zurückgreifen kann, etwa den angeschlagenen Tim Wohlgemuth, bleibt ein Rätsel. "Wir planen in unserer Situation maximal von Tag zu Tag, manchmal von Stunde zu Stunde", bat Pellegrims um Verständnis, wenig konkrete Aussagen treffen zu können. "Der Mittwoch ist trainingsfrei, am Donnerstag sehen wir weiter." Die Anreise in die Hauptstadt treten die Adler am Spieltag mit dem Flieger von Neuostheim aus an.

Freitag, 19.30 Uhr: Eisbären Berlin - Adler Mannheim; Sonntag, 19 Uhr: Adler - Kölner Haie.