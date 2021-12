Von Rainer Kundel

Mannheim. So wie während einer Siegesserie nicht alles glänzt, so ist nach drei Niederlagen nicht alles schlecht. Auch wenn in diesen Adventstagen auf dem Eis vieles gegen die Adler Mannheim läuft. Die RNZ analysiert die Probleme des nach 0,62 Punkten im Durchschnitt der letzten acht Spiele entthronten Tabellenführers (zuvor 2,23 Zähler). Die bis 5. November anhaltende Siegesserie ist insofern zu relativieren, als das dabei vier Partien erst in der Verlängerung oder im Penaltyschießen entschieden wurden und weitere drei mit einem Tor Differenz knapp ausfielen.

Auffällig ist, dass alle acht Anfang November an Covid-19 erkrankten Spieler noch von ihrer gewohnten Form entfernt sind. Auch die These, dass dem Team aufgrund der Geisterspiele in den neuerdings wieder trostlos leeren Hallen die intrinsische Motivation fehlt, ist nicht ganz abwegig. In der Vorsaison waren die Akteure von Saisonbeginn an nichts anderes gewohnt, jetzt war es von einem Tag auf den anderen eine Umstellung.

> Der Trainer: Pavel Gross hat schon vieles erlebt und immer eine Lösung gefunden. 2012 standen die von ihm betreuten Wolfsburg Grizzlys an Weihnachten auf dem letzten Platz, vier Monate später aber im Halbfinale. 2018 und 2019 unterlagen die Adler unter der Regie von Gross im Herbst/Winter jeweils vier Spiele in Folge, brachten dabei während einer Verlängerung aber jeweils einen Punkt auf ihre Seite. Der 53-Jährige reagierte damals mit Umstellungen in den Sturmreihen. Was derzeit aufgrund der Langfristausfälle von Iskhakov und Rendulic nicht einfach ist. Auch wenn die Ansprüche in der Eishockeystadt nicht mit denen in Wolfsburg vergleichbar sind: Die Gründe des Einbruchs liegen anderswo.

> Die Torhüter: Felix Brückmann war während der siebenwöchigen Verletzung von Dennis Endras der große Rückhalt, rettete der Mannschaft in etlichen engen Spielen den Sieg. So wie Endras gleich nach seiner Rückkehr beim glücklichen 4:3 n.P. gegen Straubing am 31. Oktober der Matchwinner war.

> Die Verteidiger: Hier sticht der Leistungsabfall von Thomas Larkin ins Auge. Dies zu einer Zeit, in der sich der Italiener eigener Aussage zufolge nach dem für ihn positiven Ausgang eines Prozesses in Schweden im Fall Daniel Paille "psychisch befreit" fühlt. An Denis Reul ist eine zweimonatige Pause (Gehirnerschütterung) nicht spurlos vorbeigegangen. Als der Kapitän wieder einsatzfähig war, fand aufgrund vieler Ausfälle nur ein dosiertes Training statt. Dem Hünen mangelt es an Spritzigkeit. Mark Katic verriet nach mehreren längeren Pausen ungewohnte technische Schwächen.

> Die Stürmer: Wenn mit der Anzahl der Gegentore eine Flaute im Angriff einhergeht, sind Niederlagen nicht abzuwenden. Trotz etlicher ausgebildeter Mittelstürmer fehlt es außer Andrew Desjardins auf dieser Position an einer starken Persönlichkeit, die stark am Bully-Punkt ist, in beiden Richtungen des Eises vorangeht und andere mitzieht. Tim Wohlgemuth hat im Rückwärtsgang Mängel, Ruslan Iskhakov fehlt aufgrund einer Fußverletzung seit 10. September. Aus vier Wochen angenommener Ausfallzeit sind mehr als drei Monate geworden. Jordan Szwarz wäre aufgrund seiner offensiven Fähigkeiten als Flügel besser aufgehoben. Borna Rendulic’ Schuss ist eine "Waffe", die der nun an der Schulter operierte Kroate zu wenig einsetzt. Auch wenn es einer Verjüngung bedurfte: Die Abgänge von Tommi Huhtala und Ben Smith wurden vom Spielertyp her nicht aufgefangen.

> Die Neuzugänge: Die 100-Tage-Frist, die gemeinhin neuen Spielern zugestanden wird, läuft am Wochenende mit Halbzeit der Hauptrunde ab. Alle waren nach Überzeugung von Sportmanager Axel Alavaara bei ihren früheren Klubs "gute Spieler und Persönlichkeiten". Füllen sie auch die Rolle aus, für die sie bei den Adlern eingeplant wurden? So ist Nigel Dawes als reiner Abschluss-Spieler auf die Vorarbeit und Unterstützung seiner Nebenspieler angewiesen. Der Kanadier trifft, wenn es rund läuft. Eine Partie, in der es nicht läuft, hat er bislang nicht rumgerissen. Vorbehaltlos haben Korbinian Holzer, Ilari Melart und Lean Bergmann eingeschlagen. Andere müssen sich mit den Erwartungen eines Spitzenklubs noch arrangieren.

> Im Team hinter dem Team: Es irritiert, dass mit Petri Vehanen nach der vertraglichen Lösung mit Rotislav Haas vergangene Woche bereits der vierte Torhütertrainer in vier Jahren installiert wurde. Beide Keeper haben immer wieder die Zusammenarbeit mit den Deutsch-Tschechen als Baustein für ihre starken Vorstellungen gelobt. Der Klub betonte auf RNZ-Anfrage, dass das Ende der Zusammenarbeit nicht Corona-bedingt sei.