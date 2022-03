Mannheims Sinan Akdag (r.) kritisierte nach der Niederlage in Iserlohn die vielen Strafen seiner Adler in der Schlussphase. Gegen Bremerhaven muss es besser laufen. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim sind drauf und dran, auch noch Platz vier und damit das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale zu verspielen. Von der Form, mit der die Mannschaft im ersten Saisondrittel trotz schon damals etlicher Ausfälle bis Anfang November 2,31 Punkte im Schnitt erspielte, ist nichts mehr übrig geblieben. Die Straubing Tigers mit einem nur um 0,04 schlechteren Punkte-Koeffizienten sitzen den Blau-Weiß-Roten dicht im Nacken und der Trend deutet klar in Richtung der Niederbayern: Während die Adler seit der Olympiapause 1,5 Punkte pro Spiel sammelten, holten die Tigers in dieser Zeit satte 2,0 Zähler.

Der Hauptgrund für die 3:6-Pleite in Iserlohn ist schnell ausgemacht. "Die vielen Strafen im Schlussabschnitt haben uns das Spiel gekostet", bedurfte es keiner hellseherischen Fähigkeiten von Sinan Akdag. Entsprechend bedient war Pavel Gross: "Nach ordentlichen 40 Minuten ist was passiert, was mir überhaupt nicht gefällt. Wir kassieren aus Frust oder weil wir die Nerven verlieren, eine unnötige Strafzeit nach der anderen. Wir müssen lernen, dass wir als Mannschaft spielen, für Disziplinlosigkeit ist da kein Platz. Wenn wir über Teamarbeit sprechen, gehören geblockte Schüsse dazu, diese Strafen jedoch nicht."

Zumal die Adler angesichts der vielen Ausfälle nicht mehr in der Lage sind ihre Special-Teams optimal zu besetzten. Spieler wie Rendulic, Eisenschmid und Iskhakov müssen Rollen übernehmen, von denen sie bei einigermaßen komplettem Kader verschont bleiben, weil ihre Kernkompetenz woanders liegt. Die Disziplin war aber nur ein Teil des Problems. In den ausgedünnten Abwehrformationen fehlen formstarke Abräumer, die Tore wie das 1:0 und 4:3 der Sauerländer verhindern, wo sich ein gegnerischer Angreifer hinter mehrere Gegner schleichen konnte.

Inwieweit beim Wochenend-Doppel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven Entlastung in Sicht ist, muss abgewartet werden. Katic fehlte in Iserlohn aus familiären Gründen, Wolf ist seit Anfang der Woche erkrankt, wobei es sich nach Aussage von Klubsprecher Adrian Parejo nicht um Covid-19 handelt. Verteidigter Holzer leidet an einer starken Prellung, sein gleichsam physisch starker Defensivkollege Melart befindet sich nach drei Monaten Pause erst seit wenigen Tagen im (kontaktlosen) Mannschaftstraining. Mit Bast und Plachta ist nur im Falle eines längeren Playoff-Verbleibs (Start 10. April) zu rechnen, für Bergmann (Herzmuskelentzündung) – die RNZ berichtete – ist die Saison zu Ende.

Angesichts dieser Absenzen ist es nicht einfach umzusetzen, auf was es in dieser Saisonphase ankommt. Es ist nicht die Zeit für Tricksereien und spielerischen Firlefanz. Ungeachtet dessen gibt es bei den Adlern Mengenrabatt: Wer für die letzten drei Hauptrunden-Heimspiele gegen die Küsten-Pinguine aus Bremerhaven an diesem Freitag, den dem Abstieg entgegen taumelnden Krefeld Pinguinen am kommenden Mittwoch und dem stabilen Rangzweiten Wolfsburg Grizzlys am Freitag, 1. April, drei Tickets erwirbt, zahlt nur für zwei.

Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Pinguins Bremerhaven; Sonntag, 14 Uhr: Bremerhaven - Adler.