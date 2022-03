Von Rainer Kundel

Mannheim. Der blutleere Auftritt des Titelmitfavoriten Adler Mannheim in Bremerhaven am Sonntag war der vorläufige Höhepunkt eines beängstigenden Abwärtstrends. Er blieb nicht ohne Folgen: Der achtfache Deutsche Meister trennte sich trotz eines laufenden Vertrages bis 30. April 2024 am Montagvormittag von Cheftrainer Pavel Gross und Assistent Mike Pellegrims. Mit der erneuten Hilfe von "Feuerwehrmann" Bill Stewart, dem Marcel Goc und Jochen Hecht zur Hand gehen, will der Klub die von der Corona-Pandemie beeinflusste Spielzeit noch halbwegs retten.

An diesem Dienstag wird Stewart (64) auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt und zu seiner zweiten "Rettungsmission" Stellung nehmen. Schon nach der zweiten Saisonhälfte 2017/18 hatte der Kanadier seinen Landsmann Sean Simpson beerbt. Der charismatische Trainer ist ein alter Bekannter: Stewart betreute die Adler bereits von Juli 2000 an für dreieinhalb Jahre und wurde in dieser Zeit mit den Blau-Weiß-Roten Deutscher Meister (2001), Vizemeister (2002) und Pokalsieger (2003).

Die Trennung von Pavel Gross nach fast vier Jahren kam nach dem sportlichen Niedergang in den vergangenen Wochen nicht mehr überraschend. Der 53-jährige Baumeister der letzten Meisterschaft 2019 hatte den Zugang zur Mannschaft nach etlichen Verwerfungen um die Notwendigkeit von Corona-Maßnahmen und vehementen Beschwerden aus dem Spielerkreis über eine hohe Trainingsbelastung, insbesondere nach der Rückkehr von Covid19-Infektionen, verloren.

Da die sportlich Verantwortlichen eine anhaltende Verletzungsserie ebenso wenig wie zwei Corona-Ausbrüche als Entschuldigung für Niederlagen gelten lassen und auf einen tiefen Kader mit guten Einzelspielern verweisen, mussten die Gründe des sportlichen Absturzes von Platz eins auf Rang fünf einer Analyse unterzogen werden. Offenbar kamen Sportmanager Axel Alavaara und die Klubführung zum Ergebnis, gerade noch frühzeitig vor den Playoffs (Beginn am 10. April) eine Veränderung herbei zu führen, um dem Team neue Impulse zu geben.

Nach den öffentlich ausgetragenen Differenzen über die Notwendigkeit von Corona-Maßnahmen, bei der Gross den Hygienebeauftragten und Teamleiter Youri Ziffzer barsch anging und deshalb in die Schranken verwiesen wurde, war der Trainer nicht mehr er selbst. Die ominöse Pressemitteilung vom 2. Januar ("Das Thema ist nach einer ruhigen Aussprache mit Daniel Hopp vorerst erledigt") war nur eine vorgespielte Befriedung der Situation. Spätestens seit der Olympia-Pause stand ein Trainer ohne Emotionen und sichtbares Eingreifen an der Bande, der den Eindruck hinterlässt, dass ihn die ganze Entwicklung nicht mehr tangiert. Das war nicht mehr jener Pavel Gross, der seine Mannschaft antreibt und Fehler auf den Punkt bringt.

Sein Verhalten, schwache Spiele schön zu reden, immer einsilbiger zu werden, Einwände von Medienvertretern pikiert wegzuwischen und den Standardsatz "wir bleiben positiv und reden nichts schlecht" parat zu haben, läutete das Ende einer langen und ertragreichen Zusammenarbeit ein. Die Aussage von David Wolf nach der Nichtleistung von Bremerhaven ("Nicht alle waren heute bereit für diese Partie) kam einem Offenbarungseid gleich und ist Beleg dafür, dass die Mehrheit der Mannschaft für den Trainer nicht mehr durchs Feuer gegangen ist.

Neben persönlichen Verfehlungen wie einem zertrümmerten Büffet nach einem verlorenen Heimspiel und weiteren Entgleisungen, die verbürgt sind, zu denen der Klub aber mit dem Hinweis auf "interne Dinge" keine Stellung bezog, hat letztlich die Corona-Pandemie zur Trennung einer Verbindung geführt, die im zweiten Anlauf zu passen schien. Immerhin war Gross Kapitän von drei Meistermannschaften der Jahre 1997 bis 1999, ehe er sich damals – ebenfalls im Unfrieden – nach Berlin verabschiedete.