Mannheim. (RK) In den Wochen der Fußball-Winterpause finden traditionell auch Zuschauer, die nicht zur Stammkundschaft im Eishockey zählen, den Weg in die Hallen der höherklassigen Ligen. Selbst Klubs mit geringen Dauerkartenzahlen konnten in dieser Zeit stets mit ausverkauften Häusern aufwarten. Aufgrund der verschärften Corona-Auflagen gehen nach der kompletten Saison 2020/21 gerade wieder "Geisterspiele" übers Eis, da schmerzt die abgeblasene Hochkonjunktur besonders. Aus der Reihe tanzt nur die Hauptstadt, der Berliner Senat nutzt das offene Hintertürchen und definiert den Begriff "Großveranstaltung" erst ab einem Zuschaueraufkommen von mehr als 2000. So viel zum (weiter bestehenden) Flickenteppich.

Gibt es keine Lockerungen, fehlen einem Klub wie den Adler Mannheim mit einem nachhaltig erarbeiteten Zuschauerschnitt von 11.000 und mehr am Ende der Hauptrunde drei Millionen Euro in der Kasse. Darin sind Erstattungsansprüche der Dauerkartenbesitzer für (Stand heute) entgangene 16 Spiele und Playoff-Einnahmen nicht enthalten. Eine Erhöhung der Staatshilfen von 500.000 pro Klub, wie sie derzeit zur Diskussion stehen, wird die Verluste an keinem Ort ausgleichen, auch wenn die Klauseln in einer Vielzahl von Spielerverträgen Teilverzichte beim Gehalt vorsehen sollen. Da die Geldbeutel der Gesellschafter nicht unendlich gefüllt sind, ist es eine Frage der Zeit, bis die ersten Klubs in den beiden höchsten Profiligen kollabieren.

Ausgeblendet von den Debatten um die Pandemie hat der gemeinnützige Verein "Adler helfen Menschen" trotz des Spiels der leuchtenden Herzen im Miniatur-Format mit letztmals erlaubten (eingeladenen) 750 Zuschauern die stolze Summe von 36.000 Euro eingespielt. Möglich war dies, weil zahlreiche Fanclubs in den Wochen zuvor durch den Verkauf der rot blinkenden Ansteckherzen in der Stadt und vor der Arena zu einem Mindestbetrag von 2 Euro für eine symbolisch ausverkaufte SAP Arena gesorgt haben.

Eine Aktion, die am 23. Dezember auch den beteiligten Trainern Respekt abnötigte. Düsseldorfs Harold Kreis kennt die Zeremonie ja aus seiner Zeit hinter der Adler-Bande zwischen 2010 und 2013. Der bald 63-Jährige und Pavel Gross standen zusammen in jener Mannschaft, die 1997 die zweite deutsche Meisterschaft in die Quadrate holte – Kreis als langjähriger, Gross als aktueller Kapitän. Da war auf dem Pressekonferenz-Podium sogar die gegenseitige Frage nach dem Weihnachtsessen ein Thema. "Da bin ich überfragt, ich habe meine Frau seit drei Monaten nicht gesehen", flachste Kreis angesichts des reiseintensiven Spielplans.

Die Ansetzung in Mannheim war für ihn dennoch praktisch. Kreis konnte somit, ohne mit dem Mannschaftsbus zurückzureisen, gleich seine Patchwork-Familie in Ladenburg und Umgebung besuchen. "Nach dem Frühstück am ersten Feiertag muss ich aber wieder los, wir trainieren um 14.30 Uhr in Düsseldorf", ging es dem zweifachen Vater und dreifachen Großvater wie jedem Eishockeytrainer. Die besinnlichen Stunden gingen schnell vorbei, denn der 26. Dezember war ein planmäßiger Spieltag. Mit Ausnahme jener Klubs, die in der Hoffnung demnächst wieder vor Zuschauern zu spielen, ihre Heimspiele ins neue Jahr verlegt haben. Doch das ist ein anderes Thema.