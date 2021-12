Von Rainer Kundel

Mannheim. Ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Mannheimer Adler mit Ausnahme von drei Langzeitverletzen einen Spieltags-Kader wie seit Monaten nicht aufbieten können, geraten sie in eine veritable Krise. Gegen die Düsseldorfer EG setzte es am Freitagabend beim 2:4 (0:1, 2:3, 0.0) die zweite Heimniederlage binnen Wochenfrist.

Es ist eigenartig, wie unterschiedlich die Trainerbank der Mannheimer Spiele ohne Zuschauer wahrnimmt. Cheftrainer Pavel Gross berichtete, nur selten Anfeuerungsrufe oder Bekundungen des Missfallens bewusst von den Rängen zu vernehmen. Denn da sei er quasi in einem "Tunnel" und verfolge hochkonzentriert Spiel und Wechsel. Währenddessen saugt Assistenztrainer Mike Pellegrims das Ganze anders auf: "Ich bekomme alles mit, ob es unsere Mannschaft oder den Gegner betrifft, ich filtere das auf", sagte der Belgier vor dem Spiel. "Deshalb sind die Geisterspiele nach drei Monaten mit Zuschauern für mich eine große Umstellung".

Die Blau-Weiß-Roten, diesmal auch mit Katic und Eisenschmid, gingen die zweite Partie dieser Saison ohne Zuschauer wesentlich engagierter und strukturierter an als am letzten Sonntag gegen Wolfsburg (3:7). Mit ordentlichen Kombinationen und Spielwitz setzte man sich dauerhaft im Drittel der Düsseldorfer EG, lag aber dennoch nach 20 Minuten hinten.

Bekanntlich sind von Harold Kreis trainierte Mannschaften defensiv gut organisiert, so zogen die Rheinländer auch gestern Abend anfänglich einen Riegel vor ihrem Keeper Pantkowski auf und ließen oft nur Abschlüsse von außen zu.

Und nach vorn ging’s kaum effektiver. Der erste ernsthafte Schuss aufs Tor von Brückmann saß, O’Donnell (10. Minute) traf mit einem Direktschuss auf Querpass von Ehl. Bei 23:9 Schüssen war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Danach gingen Eisenschmid bei einem Alleingang (14.) und Bergmann nach starker Katic-Vorarbeit sehr großzügig mit ihren Chancen um.

Dass die Rheinländer nach der Pause ihre Igelstellung etwas aufgaben, tat dem Spiel gut. Allerdings offenbarten sich sofort bei den Mannheimern ungeahnte Schwächen in der Defensive. Nach dem Ausgleich von Jordan Szwarz (26.) geriet man innerhalb von viereinhalb Minuten zweimal in Unterzahl und kassierte beide Male Gegentreffer. Tut sich da eine Baustelle auf, die man seit Jahren nicht kennt? Bereits gegen Wolfsburg gelangen dem Gegner drei Tore im numerischen Vorteil. Zwar glich Sinan Akdag (32.) das 1:2 durch O`Donnell (Strafe Tosto) nochmals auf, doch Olson bestrafte den Ausschluss von Melart postwendend mit dem 2:3. Wieder komplett, kam Larkin bei einem Klärungsversuch zu spät, Proft stocherte erfolgreich nach.

Mit einem Zwei-Tore-Rückstand gegen gnadenlos effektive Düsseldorfer ging es ins Schlussdrittel – daran hatten die Adler gegen die disziplinierten Rheinländer schwer zu knabbern. Die erhoffte Aufholjagd blieb aus, weil die DEG Kombinationen früh unterband und die Stürmer in Zonen drängte, in denen sie nicht gefährlich waren. Knapp drei Minuten vor Schluss zog Gross den Torhüter für einen sechsten Feldspieler.

Auch diese Finte änderte angesichts von einigem Unvermögen im Abschluss nichts mehr am Ergebnis. "Der Gegner hat die Tore gemacht, das war der Unterschied, wir müssen versuchen, unser Spiel einfacher zu halten", hielt Kapitän Denis Reul sein Fazit knapp.

Adler Mannheim – Düsseldorfer EG 2:4 (0:1, 2:3, 0:0)

Tore: 0:1 O`Donnell (10.), 1:1 Szwarz (26.), 1:1 O`Donnell (29.), 2:2 Akdag (32.), 2:3 Olson (34.), 2:4 Proft (36.)

Schiedsrichter: Wilk (USA), Steingross (Berlin)

Strafminuten: 4/2

Zuschauer: keine