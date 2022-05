Von Nikolas Beck

Heidelberg. Die erste Bundesliga-Saison der MLP Academics nach 36 Jahren Abstinenz ist beendet. Eine Analyse.

> Das Saisonziel: Über allem stand für den Aufsteiger der Klassenerhalt. Der wurde frühzeitig klar gemacht. Trotz wochenlanger Niederlagenserien zwischendurch (13 aus 15 Spielen) und zum Abschluss (sieben in Folge). Der tolle Saisonstart, begünstigt durch den Spielplan, war schon die halbe Miete. Vier Siege aus den ersten fünf Spielen stärkten den Glauben. Den wahren Wert erkennt man jetzt, da Gießen und Frankfurt mit insgesamt nur acht bzw. neun Siegen abgestiegen sind.

> Der Trainer: Nachdem der Abstieg verhindert war, gab es kaum noch ein anderes Thema: Das Aus für Ignjatovic nach acht Jahren überstrahlte alles. Weil der Erfolg eigentlich für den Serben sprach. Und weil es kaum jemand so gut versteht wie Coach Frenki, das Umfeld eines Klubs um sich zu scharen. Die Risse zwischen Coach und Entscheidungsträgern, die seit Saisonbeginn immer tiefer wurden, konnten beide Parteien lange verbergen. "Das Positive ist, dass es nicht eskaliert ist", sagte Ignjatovic auf seiner letzten Pressekonferenz als Academics-Coach. Dass sein Nachfolger Joonas Iisalo vor Ablauf der Runde nicht nur vorgestellt wurde, sondern im Hintergrund bereits die Arbeit aufgenommen hat, ist ihm übel aufgestoßen – und wird sportlich nicht geholfen haben. Max Ugrai sagte nach der letzten Partie, bei den Spielern sei sicher "ein bisschen die Luft raus" gewesen. Genauso müssen sich auch die Verantwortlichen den Vorwurf gefallen lassen, dass Gefühl vermittelt zu haben, die Saison nach dem Klassenerhalt nur noch "abwickeln" zu wollen.

> Die Spieler: Ein Umbruch steht bevor. Der Aufstiegsstamm (Shy Ely, Jordan Geist, Albert Kuppe, Niki Würzner und Phillipp Heyden) wird zumindest angesägt. Ely und Kuppe, der kaum Minuten bekommen hat, sind noch unter Vertrag. Würzner, Geist und Heyden werden aber nicht alle drei bei den Academics bleiben. Max Ugrai ist gesetzt, Brekkott Chapman wird kaum zu halten sein. Rob Lowery, 34, und Kelvin Martin, 32, könnten der Verjüngungskur zum Opfer fallen. Osasu Osaghae und Kyan Anderson werden vermutlich neue Herausforderungen suchen müssen, Leon Friederici besitzt noch einen gültigen Vertrag.

> Die Überraschung: Max Ugrai ist die Entdeckung der Saison, nicht nur wegen seiner Gala in Ludwigsburg (Riesen-Coach John Patrick: "Ugrai hat uns dominiert"). In den Pro A-Playoffs vergangene Saison noch mit Bremerhaven an Heidelberg gescheitert, bekam er frühzeitig das Vertrauen von Ignjatovic und den Academics. "Wir haben ein bisschen gebraucht", erinnert sich der 26-Jährige an holprige erste Wochen mit seinem neuen Trainer, in denen er mit der ungewohnten Position des Centers fremdelte. Im weiteren Verlauf war der Erfolg auch deshalb möglich, weil "Small Ball" mit Ugrai unterm Korb immer besser funktionierte.

> Die Lehren: Vor der Saison habe man gesagt, ein Abstieg sei kein Beinbruch, so Manager Matthias Lautenschläger bei MagentaSport: "Dann haben wir während der Runde gemerkt, es wäre doch einer." Die öffentliche Aufmerksamkeit, die Resonanz der Sponsoren, die Begeisterung in der Stadt – all das sei mit der Pro A nicht zu vergleichen. Mit seinem wachsenden Team ist der 42-Jährige drauf und dran, die Academics in der BBL zu etablieren. Finanziell sei man besser als erwartet durch die Pandemie gekommen. Die Lizenz für die kommende Spielzeit wurde erstmals überhaupt ohne Auflagen erteilt. Ein Meilenstein, hatte man noch vor einem Jahr, nach dem sportlichen Aufstieg, lange auf den positiven Bescheid der Liga warten müssen.

> Die nächsten Schritte: Die Planungen laufen auf Hochtouren, sagt Lautenschläger. Einen Teil des Kaders will man in den kommenden Wochen bereits zusammen haben. Auf wichtigen Positionen wie der des Spielmachers nicht wieder so lange warten müssen wie vergangene Saison, falls der Markt das zulässt. Fakt ist: Die Academics haben an Attraktivität gewonnen für potenzielle Neuverpflichtungen.

Coach Iisalo greift in den Playoffs mit Bonn nach dem Titel, ehe er Heidelberg vor allem eine neue Offensividentität verleihen soll.

> Die Zukunft: "Frenki wird nach diesem Jahr sicher eine gute Zukunft haben – und wir müssen schauen, dass auch Heidelberg eine gute Zukunft hat", rechtfertigte Lautenschläger am Mittwoch noch mal die Trainer-Entscheidung. Dabei gehe es gar nicht zwingend darum, kommende Saison einen Sieg mehr oder weniger auf dem Konto zu haben. Sondern darum, strategisch neue Wege zu beschreiten. Künftig will man verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen. Dazu sollen die Hauptamtlichkeit gestärkt werden, fünf statt bisher drei Jugendtrainer im Klub arbeiten, der Jugend-Etat aufgestockt und eventuell ein eigener Koordinator beschäftigt werden.

Für Ignjatovic wird es auch nach 25 Jahren als Trainer in Deutschland keine Pause geben. Laut RNZ-Infos liegen ihm konkrete Angebote aus BBL und Pro A vor. Der 55-Jährige hat nie einen Hehl daraus gemacht, auch wieder in Liga zwei Aufbauarbeit leisten zu wollen, wenn der Rahmen stimmt. "Vielleicht passt es zu meiner Persönlichkeit einfach besser, etwas zu restaurieren statt zu verwalten", lächelt er und verabschiedet sich aus seiner Lieblingsstadt Heidelberg: "Der Aufstieg und der Klassenerhalt sind für diesen Klub ein Traum, der weitergeht. Wenn auch leider nicht für mich."