Heidelberg. (miwi) Es ist keine Überraschung, dass die Basketballer der MLP Academics Heidelberg im Moment nicht tanzend und pfeifend zum Training erscheinen. Nach drei Niederlagen hintereinander sind die Spieler des Zweitligisten nicht bester Stimmung, wenngleich die Heidelberger in der Tabelle als Fünfter immer noch gut dastehen. Um ein Abrutschen im Klassement zu verhindern, wäre am Mittwochabend (19.30 Uhr) ein Erfolg bei den Karlsruhe Lions nötig. Allerdings müssen die Academics erneut auf ihren besten Scorer, Shyron Ely, verzichten.

"Das ist leider die Situation, Shy fällt weiter aus", sagt Trainer Branislav Ignjatovic. Der Serbe hat keine Gewissheit über die Ausfallzeit des US-Amerikaners. Allerdings wurde zu Beginn der Woche bei einer MRT-Untersuchung ausgeschlossen, dass eine Verletzung vorliegt, die eine Operation im schmerzenden Knie nötig macht. "Es ist eine Entzündung, die sehr schmerzhaft ist", berichtet Ignjatovic. Im Moment kann Ely nur Wurftraining machen, möglicherweise ist er bis zum Ende des Jahres nicht einsatzbereit. "Das ist natürlich ein Problem, weil man nicht abschätzen kann, wie lange er uns fehlt. Immerhin ist die Verletzung nicht so schwerwiegend", sagt der Coach.

Mit Ely, auf den in der Offensive viele Spielsysteme ausgelegt sind, fehlt den Heidelbergern der wichtigste Spieler und damit der Mann, der den Unterschied in vielen Partien ausgemacht hat. Ohne den Flügelspieler verloren die Academics zuletzt in Hagen, wenngleich Ignjatovic für die Niederlage nicht nur das Fehlen des Topspielers verantwortlich macht. "Wenn wir besser getroffen hätten, wäre auch ein Sieg möglich gewesen", erklärt der Serbe, dessen Team vor allem in der ersten Halbzeit, als lediglich 25 Punkte gelangen, eine desolat schlechte Wurfquote hatten. "Daran müssen wir arbeiten", fordert der Übungsleiter.

Er muss im Training in der englischen Woche mit drei Partien innerhalb von acht Tagen nicht nur auf Ely verzichten, sondern immer wieder auch auf andere Akteure. "Ein paar Jungs sind angeschlagen, darauf müssen wir Rücksicht nehmen", sagt Ignjatovic. Eine konzentrierte Arbeit in den Übungseinheiten wird dadurch natürlich erschwert. Dennoch hat Ignjatovic vor allem bei der Partie in Hagen eine kämpferisch starke Heidelberger Mannschaft gesehen – und zieht daraus Hoffnung für die Partie in Karlsruhe.

Die haben bislang nicht so performt wie erwartet und stehen mit gerade einmal vier Saisonsiegen bereits gehörig unter Druck. Nach einigen personellen Wechseln haben die Lions zwar einige starke Individualisten im Kader, zuletzt gab es dennoch eine klare Niederlage gegen Rostock. "Wenn wir das Spiel lange offenhalten, ist Karlsruhe am Ende vielleicht nervöser als wir", sagt Ignjatovic.

2. Basketball-Bundesliga, Mittwoch, 19.30 Uhr: Karlsruhe Lions – MLP Academics Heidelberg.