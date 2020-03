Heidelberg. (wob) Auf nationaler Bühne drohen Absagen und Geisterspiele, doch getroffen hat es die Heidelberger Kreisklasse A. Das Spiel zwischen dem VfB Rauenberg und dem FV Nußloch II wurde am Sonntag abgesagt. Wegen des Coronavirus. "Ein Rauenberger Spieler soll Kontakt mit einem möglicherweise infizierten Mitbürger gehabt haben", berichtet Johannes Kolmer.

Ob am Wochenende weitere Absagen im Amateurfußball folgen, ob vielleicht sogar das komplette Programm im Bereich des badischen Fußballverbandes gestrichen wird, steht in den Sternen. "Wir erhalten stündlich neue Informationen und hoffen im Laufe der nächsten Tage eine kluge Entscheidung zu treffen", erklärt DFB-Vize-Präsident Ronny Zimmermann gegenüber der RNZ, "Gesundheit und Sicherheit stehen an erster Stelle."

Derzeit gelten Empfehlungen. Auf den sportlichen Handschlag soll verzichtet werden, Kolmer rät dazu, nicht auf den Rasen zu spucken. Eine Angewohnheit, die man häufig beobachtet.

Der 64-jährige Hirschhorner war am Samstag Schiedsrichter beim Frauen-Landesligaspiel zwischen Wilhelmsfeld/Neuenheim und Sankt Leon/Mingolsheim (1:1). Seine Ermahnungen lösten keine Panik aus. "Die Mädels haben mir gesagt, Fußball ist ein Kontaktsport. Da kommt man schon mal in Berührung", meint der Erste Polizei-Hauptkommissar im Ruhestand.

Hintergrund Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage

Der Heidelberger Fußballchef erwartet weitere Hinweise von den Behörden. Derzeit geht die Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn dahin, Veranstaltung mit über tausend Besuchern abzusagen. Davon sind Amateurspiele in der Regel nicht betroffen.

In der C-Klasse West sollen am Mittwoch folgende Begegnungen ausgetragen werden, 19 Uhr: SG Tairnbach – VfB Wiesloch II, TB Rohrbach II – FC St. Ilgen II; 19.30 Uhr: VfB Rauenberg II – SG Dielheim II; 19.45 Uhr: FT Kirchheim II – SpG SG/DJK Balzfeld/Horrenberg II; 20 Uhr: FC Sandhausen II – FG Rohrbach.