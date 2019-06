Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Eine Mitteilung über Whats-App verdarb Stefan Ohlheiser die Laune. Er würde nun doch in Ziegelhausen bleiben, teilte Torjäger Nikolai Graumann Anfang der Woche dem Spielausschuss-Vorsitzenden des FC Bammental mit. Gerne hätte er persönlich abgesagt, doch das Mikrofon seines Handys sei kaputt.

Bereits am 29. März, also vor mehr als zwei Monaten, hatte der 21-jährige Stürmer der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal mit seiner Unterschrift unter den Antrag auf die Spielgenehmigung seinen Willen zum Wechsel nach Bammental dokumentiert. "Danach haben wir unsere Bemühungen um einen Angreifer eingestellt", erklärt Stefan Ohlheiser, "und jetzt ist der Markt so gut verlaufen." Am 30. Juni endet für die Amateure die Wechselfrist.

Einen gleichwertigen Ersatz für Graumann zu bekommen, dürfte schwer bis nahezu unmöglich sein. Mit 23 Toren war der Angreifer maßgeblich am Ziegelhäuser Aufstieg in die Landesliga beteiligt. In dieser Runde erzielte der frühere Neckargemünder 14 Tore.

Christoph Dostal bricht eine Lanze für den "noch jungen Mann". "Nikolai war von Anfang an unschlüssig und hat das auch geäußert. Er hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, hat mit sich gerungen. Das habe ich persönlich verfolgen können", bittet der Spielausschuss-Vorsitzende des Ligarivalen um Verständnis.

Stefan Ohlheiser widerspricht: "Mit der Unterschrift war klar, dass er zu uns kommen will. Zweifel hat er nicht geäußert." Graumann selbst räumt ein, er habe "quasi zugesagt". Aus beruflichen Gründen habe er sich dann anders entschieden.

Zudem habe der FC Bammental versäumt, vor dem Kontakt mit dem Spieler sich mit Ziegelhausen in Verbindung zu setzen, geht Dostal zum Gegenangriff über. Ein Vorwurf, mit dem Friedbert Ohlheiser nichts anfangen kann. "Es mag in der Bundesliga üblich sein, aber bei uns Amateurvereinen ist mir kein Fall bekannt, dass Vereine miteinander geredet haben, bevor ein Spieler angesprochen wurde."

Grundsätzlich findet der Sportchef des FC Bammental die Idee aber gut. Er fürchtet jedoch: "Dann müssten alle Vereine mitziehen. Das ist nicht realistisch."

Für angebracht hält es Friedbert Ohlheiser, über die Wechsel-Modalitäten nachzudenken. Der 64-jährige Kommunal-Politiker fordert: "Wenn einer einen Antrag auf Spielgenehmigung unterschreibt, dann muss das anders wie jetzt rechtsverbindlich sein."

Derzeit gilt, dass nur Spieler, die einen so genannten Amateur-Vertrag mit einem Mindest-Gehalt von 250 Euro abschließen, an die Vereinbarung gebunden sind. Friedbert Ohlheiser klagt: "So wie es jetzt geregelt ist, kann es passieren, dass mit einem Schlag die Bemühungen von Wochen zunichte gemacht werden. Das kann man Ehrenamtlichen nicht zumuten."

Während der FC Bammental Graumann aus der Liste der Neuzugänge streichen muss, kann der Landesligist mit Sandro Dörner einen weiteren Neuzugang vermelden. Der 24-jährige Torwart wechselt vom Kreisligisten 1. FC Wiesloch. Zuvor spielte er für den ASV Durlach, VfR Mannheim, Wormatia Worms und den VfB Oldenburg. Dörner konkurriert im Kampf um die Nachfolge von Florian Hickel mit Benny Wunder, der in dieser Saison 16 Mal das Tor hütete.

Mit Hickel beendet einer der besten Keeper der Region seine Laufbahn. Der Torwart aus Mauer bestritt in fünf Jahren 113 Spiele für den FC Bammental. Zuvor stieg er mit der SpVgg Neckarelz in die Regionalliga auf und zählte in der vierthöchsten deutschen Klasse zu den herausragenden Torhütern, so das Urteil von Trainer Peter Hogen.

Das Talent hat der 33-jährige Schlussmann, dessen Rückenprobleme nicht besser werden wollen, von seinem Vater. Klaus Hickel, der immer seiner SG Viktoria Mauer treu blieb, war eine Ikone. Nach einem Freundschaftsspiel, bei dem er die Profis des damaligen Bundesligisten SV Waldhof zur Verzweiflung brachte, titelte die RNZ über den Vollzugs-Beamten im Heidelberger Gefängnis: "Im Dienst lässt er keinen raus, als Torwart keinen rein." Langweilig wird es dem Sohn nicht werden. Mit seiner Frau Katrin, eine geborene Winnewisser, erwartet er das zweites Baby.