Mainz. (rodi) Es läuft beim SV Waldhof. Mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 sicherte sich der Traditionsklub die Herbstmeisterschaft und unterstrich einmal mehr eindrucksvoll, dass der Aufstieg in die 3. Liga in dieser Saison nur über die Kurpfälzer geht.

Nachdem der SVW beim DFB nicht mehr weiter gegen den Punktabzug von drei Zählern klagte, sondern den Weg über einen Zivilprozess einschlug, sind die drei Punkte zwar jetzt erst einmal weg, aber auch so beträgt der Vorsprung auf die Verfolger jetzt schon vier Punkte und mehr. Sowohl der Tabellenzweite TSV Steinbach Haiger (2:3 in Ulm) als auch der bisherige drittplatzierte 1.FC Saarbrücken (1:1 in Dreieich) mussten am Wochenende Federn lassen.

Waldhof dagegen machte seine Hausaufgaben und hätte durchaus höher gewinnen können. "Die Tore waren schön herausgespielt, aber es war mehr möglich. Wir haben die Chancen gehabt, auch noch das vierte, fünfte und sechste Tor zu schießen. Ich hätte mir mehr Gier von der Mannschaft auf weitere Treffer gewünscht", merkte Coach Bernhard Trares an. Sein Trainerkollege Bartosch Gaul war dagegen heilfroh, dass es nur 0:3 ausging. "Wir haben komplett den Faden verloren und sind in der zweiten Halbzeit fast in Einzelteile zerbrochen", musste er eingestehen. Die Tore im zweiten Abschnitt von Mounir Bouziane (52.) und Marco Schuster (60.) zum 0:2 und 0:3 waren eine zu geringe Ausbeute von hochüberlegenen Mannheimern. Vor der Pause ließen die 05er nur den elften Saisontreffer von Valmir Sulejmani zu (18.). Der Torjäger mit kosovarischen Wurzeln erhielt von seinem Nationaltrainer keine Einladung für die Länderspiele der A-Nationalelf des Kosovo. "Vielleicht muss ich noch mal elf Tore schießen, damit es klappt", trug er es mit Fassung.

Für ihn und den SV Waldhof endete in Mainz eine überragende Vorrunde. Dreizehn Siege und zwei Remis holten die "Buwe" und gingen nur zweimal als Verlierer vom Platz. "Wir haben bisher kein einziges schlechtes Spiel gemacht. Auch in den vier Spielen ohne Sieg hatten wir genug Chancen um zu gewinnen", blickte Trares stolz zurück. Auswärts blieb sein Team in neun Partien ungeschlagen und errang dabei acht Siege. Der SVW stellte zwar "nur" die zweitbeste Defensive, vorne aber ließen es die Offensivkräfte krachen. Mit 43 Saisontoren sind sie die "Ballermänner" der Regionalliga Südwest. Mit dem im Sommer von Hannover 96 verpflichteten Sulejmani stellen die Mannheimer den Toptorjäger der Liga, aber auch der Ex-Walldorfer Timo Kern, der schon sieben Mal einnetzte, entpuppte sich als torgefährliche Verstärkung.

FSV Mainz II: Dahmen - Gürleyen (86. Petermann), Grau, Scheithauer - Loechelt (77. Breitenbach), Häusl, Demirbas, Oeßwein - Holtmann (73. Kinsombi), Mause - Lappe. SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Mi. Schuster, Schultz, R. Korte - Diring (86. Hirsch), Ma. Schuster - Bouziane, Deville, Sommer (89. Nag) - Sulejmani (90. Flick).

Schiedsrichterin: Wacker (Murrhardt); Zuschauer: 1 305; Tore: 0:1 Sulejmani (18.), 0:2 Bouziane (52.), 0:3 Ma. Schuster (60.).