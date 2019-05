Von Roland Karle

Eberbach/Kona. Die Verbindung nach Kona wackelt. Timo Brachts Stimme klingt klar, als ob er neben einem stünde, dann rauscht es kräftig, plötzlich ist Sendepause. "So kann man sich den Verlauf eines Triathlons auf Hawaii vorstellen: Mal ist alles super, mal geht gar nichts und dazwischen ist es richtig anstrengend", sagt der Ausdauersportler, als die Verbindung wieder hält, was Skype verspricht.

Wenn morgen auf Hawaii die Sonne aufgeht und dem erwachenden Tag gleich mal 28 Grad spendiert, wird Timo Bracht ungeduldig am Meeresrand stehen. Um 6.30 Uhr Ortszeit taucht er in die Fluten, präpariert für einen langen, harten Arbeitstag. Es ist WM in Kona, der höchste Feier- und Leidenstag zugleich für die weltbesten Triathleten. Und der Mann aus Eberbach ist wieder dabei, schon zum 13. Mal. 2001 absolvierte er als Debütant die 226 Kilometer im Wasser, auf dem Rad und zu Fuß. Seither hat er keinen Start auf der Vulkaninsel verpasst - und ist dem Siegerpodest immer näher gekommen.

Einmal Fünfter, dreimal Sechster, so lautet Brachts Bilanz der letzten vier Jahre. Kaum ein anderer Topathlet liefert so konstant gute Platzierungen und kommt so zuverlässig ins Ziel. Nur einmal stieg Bracht vorzeitig aus - 2003, als er auf der Radstrecke disqualifiziert wurde. Was bislang fehlt, ist der Durchbruch unter die Top 3, der Sprung auf den Gipfel. "Klar, das Podest bleibt mein großes Ziel", sagt Bracht. "Aber ich empfinde das als Chance und nicht als Druck."

Aus einer Niederlage in diesem Jahr schöpft der 38-Jährige die größte Zuversicht. Im Juli war er beim Triathlon in Roth als Favorit gestartet, kam aber erst als Dritter ins Ziel - und dennoch bejubelten ihn die Fans wie einen Sieger. Grund: Bracht hatte wegen eines Raddefekts eine Viertelstunde lang tatenlos am Straßenrand ausgeharrt statt aufzugeben und dann zur Aufholjagd geblasen. "Ohne die Panne hätte ich eine Zeit um 7:50 Stunden erreicht. Das ist für mich nochmal ein echter Leistungssprung und bestärkt mich in dem Glauben, auch auf Hawaii ganz vorne mitmischen zu können", sagt er.

Gesund und munter kam der Kapitän des Power Horse Triathlon Teams durch die drei Monate Vorbereitung nach dem Rennen in Roth. Ein Grund mehr, sich viel vorzunehmen. "Hawaii ist immer wieder ein Abenteuer. Man muss 100 Prozent abrufen können, aber nirgendwo ist das schwieriger als hier." Er spüre eine wohltuende Balance zwischen An- und Entspannung. Ein bisschen Routine ist dabei nach all den Jahren auf Hawaii, aber noch mehr der große Reiz des radikalen Rennens.

Zu den Top-Favoriten zählen die Deutschen Andreas Raelert, der Vizeweltmeister von 2012, und der Vorjahresvierte Sebastian Kienle. Zuvorderst natürlich die starken Australier Craig Alexander (Gewinner 2008, 2009, 2011), Chris McCormack (2010) und Pete Jacobs (2012), die seit sechs Jahren keinem anderen Landsmann mehr den Sieg erlaubt haben. Dem Spanier Eneko Llanos und dem Belgier Frederik van Lierde wird ebenfalls viel zugetraut.

2012 war Timo Bracht Sechster - aber nur viertbester Deutscher. Er ist seit Jahren Weltklasse, aber nicht absolute Weltspitze. Die Gelegenheiten, dorthin vorzustoßen, werden weniger. Doch Bracht schaut auf seine Karriere nicht wie einen Abreißkalender, sondern weiß um seine Stärken. Die pflegt er. Vermehrt hat der achtmalige Ironman-Sieger Beweglichkeit, Koordination und Motorik geschult - und sein Training ein wenig umgestellt, indem er noch intensiver seine Lieblingsdisziplinen geübt hat. "Ein Triathlon der Weltbesten dauert rund acht Stunden. Davon sind wir weniger als eine Stunde im Wasser. Wenn ich dort eine Minute schneller werden will, muss ich einen riesigen Aufwand treiben, den ich lieber ins Radfahren und Laufen investiere. Da kann ich auf langer Strecke mehr Zeit herausholen." Das ist Kopfrechnen. Und könnte sich als Brachts viertwichtigste Disziplin erweisen, wenn er Sonntagnacht (MEZ) tatsächlich ganz vorne landen sollte.

Im Magazin Sportfreund hat er das schon geschafft. Fußballstar Lionel Messi sollte auf die Titelseite der Oktober-Ausgabe, ehe die Redaktion kurz vor Drucklegung entschied, Bracht vorne ganz groß zu zeigen. Es gibt beunruhigendere Signale.