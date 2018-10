Schefflenz. (hawa) Der 2. Lauf zur German Cross Country-Serie (GCC) wurde in Triptis/Thüringen ausgetragen. Zahlreiche Motocrosser aus dem In- und Ausland, verteilt auf 22 Klassen, reisten nach Triptis, darunter auch zehn Piloten des ADAC Motorsportclubs Schefflenz. Bei wechselhaften Bedingungen ging es auf die fünf Kilometer lange Sandstrecke, mit Auf- und Abfahrten und einer anspruchsvollen Walddurchfahrt. Bei der Renndistanz von zwei Stunden war es für die Piloten eine kraftraubende Angelegenheit im tiefen Sand von Triptis, da die ausgefahrene Strecke mächtig auf die Kondition ging.

In der Klasse XC-Super-Seniors ging MSC-Multimeister Jörg Albrecht (Beta) an die Startlinie. Albrecht kam als Dritter vom Start weg und konnte sich bereits noch in der Startrunde an die Spitze des Feldes setzen. Mit dem sandigen Untergrund kam Albrecht sehr gut zurecht, fand gleich seinen Rhythmus und fuhr den sicheren Sieg ein.

Danach gingen die Klassen XC-Women und XC-Beginner an den Start, wobei hier ein länger anhaltender Regenschauer die Strecke aufweichte. In der XC-Women Klasse fuhr M Jenny Poslovski (KTM) erneut ein sensationelles Rennen und kam mit den feuchten Bedingungen gut zurecht. Zum Rennende wurde Jenny auf dem 4. Platz abgewunken und damit verfehlte sie nur knapp das Podium. In der Klasse XC - Beginner fuhr MSC-Pilot Sven Müller (Kawasaki) auf den 32. Platz. Beim letzten Lauf am Samstag gingen dann die Klassen XC Senior, XC Pre-Senior, XC Youngsters und XC Junioren an die Startlinie. Bei den XC Senioren belegte MSC-Pilot Martin Gehse (Yamaha) einen beachtlichen 16. Platz. In der Klasse XC-Junioren fuhr MSC-Pilot Maximilian Weber (KTM) ein sehenswertes Rennen. Vom Start weg auf Platz vier liegend, ging Max ins Rennen, jedoch machte ihm zu Anfang der tiefe Sand zu schaffen und fiel auf den 6. Platz zurück. Nach dem Tankstopp konnte sich er wieder auf den vierten Platz nach vorne kämpfen. In der letzte Rund verfehlte Max die Spur im tiefen Sand und musste kurz zu Boden, dadurch verlor er eine Position und wurde somit auf dem fünften Platz abgewunken.

Am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein standen die Klassen Sport 1 bis 3 an der Startlinie. In der XC-Sport 1 Klasse fuhr MSC-Pilot Marvin Möhler (KTM ) mit dem 8. Platz noch in die Top-Ten. MSC-Pilot Christian Möhler (KTM) belegte den 27. Platz.

In der XC - Sport 2 Klasse fuhr MSC-Pilot Gregor Schropp (KTM) ein sensationelles Rennen. Vom Start weg lag er in der Spitzengruppe und wurde auf dem beachtlichen zweiten Platz abgewunken und stand somit auf dem begehrten GCC-Podium. Jarno Knaus (KTM) belegte in der XC-Sport 3 Klasse den 12. Platz. Der Startschuss fiel beim Lauf der Klassen XC Pro, XC-Expert und XC-Advanzed. Marcel Eberle (Sherco) ging in der XC Advenced Klasse an den Start. Bis zur Rennhälfte fuhr Marcel ein tolles Rennen, nach dem Tankstop jedoch bekam Marcel einen Plattfuß und musste das Rennen vorzeitig beenden.

Ein sensationelles Rennwochenende bei wechselhaften Bedingungen wurde in Triptis geboten, nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die zahlreichen Zuschauer rund um die Strecke. Nächster GCC-Lauf am 14./15. Juni in Marisfeld/Thüringen.