Von Claus Weber

Heidelberg. Jetzt ist es amtlich. Die Strecke des Heidelberger Rollstuhl-Maxi-Marathons ist ordentlich vermessen - und rekordtauglich. "Wir hatten viele Anfragen, ob unsere Zeiten auch international anerkannt werden", erklärt Rollimarathon-Chef Joachim Schermuly. In der Szene genießt das Heidelberger Rennen zwar größtes Renommee. Denn einzig in Japan gibt es eine vergleichbare Veranstaltung. Und bei den großen Marathons in Berlin oder New York sind die Rollstuhlfahrer nur Beiwerk - in Heidelberg stehen sie im Mittelpunkt.

Doch als Qualifikation - z.B. für die Paralympics - taugte der Rollimarathon bislang nicht. Das ist künftig anders. Mit einem Eichfahrrad wurde die Strecke zentimetergenau vermessen. Das war vor allem vielen Fahrern aus dem Ausland wichtig. Über 50 aus 17 verschiedenen Nationen werden am Sonntag am Start sein. Viele Skandinavier sind dabei, aber auch Fahrer aus Australien und Japan. Insgesamt werden rund 350 Athleten erwartet.

Hintergrund Samstag, 4. Juli 15 - 19 Uhr: Startnummerausgabe. 16 Uhr: Streckenbesichtigung. Ab 17 Uhr: Nudelparty auf der Neckarwiese. Ab 18 Uhr: Open-Air-Konzert mit "The Celtic Friends" Sonntag, 5. Juli 9 - 10 Uhr: Startnummernausgabe für den Rollsuhlmarathon aller Klassen. 10 - 12 Uhr: Startnummerausgabe [+] Lesen Sie mehr Samstag, 4. Juli 15 - 19 Uhr: Startnummerausgabe. 16 Uhr: Streckenbesichtigung. Ab 17 Uhr: Nudelparty auf der Neckarwiese. Ab 18 Uhr: Open-Air-Konzert mit "The Celtic Friends" Sonntag, 5. Juli 9 - 10 Uhr: Startnummernausgabe für den Rollsuhlmarathon aller Klassen. 10 - 12 Uhr: Startnummerausgabe Inliner. 10 - 13 Uhr: Startnummerausgabe Kinder- & Jugendrennen Mobifanten-Cup. 11 Uhr: Start des 13. Internationalen Heidelberger Rollstuhl-Maxi-Marathons (44 km). 12.45 Uhr: Start der Inliner (ca. 22 km). Ab 12.50 Uhr: Siegerehrungen. 14 Uhr: Start des Kinder- & Jugendrennens Mobifanten-Cup (ca. 2,1 km). 14.30 Uhr: Start des Prominentenlaufs mit anschließenden Siegerehrungen. Start und Ziel: An der Neckarwiese unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke.

[-] Weniger anzeigen

"Und alle Spitzensportler sind dabei", verkündet Schermuly stolz. Zum Beispiel auch Lokalmatador Thorsten Purschke aus Heidelberg, der auf seiner Heimstrecke die Norm für die Paralympics unterbieten möchte. Vor allem aber der Olmypia-Zweite Vico Merklein, der seine Weltrekordfahrt aus dem Jahr 2013 (58:55,35 Minuten) auf der nun geeichten Marathonstrecke am liebsten wiederholen möchte. Doch das wird schwer. "Die Spitzenleute befinden sich im langfristigen Trainingsaufbau für die Paralympics", sagt Schermuly, der am Sonntag kaum Rekordzeiten erwartet. Auch wegen der großen Hitze, die vor allem gelähmten Sportlern zusetzt. 37 Grad werden erwartet. Tetraplegiker mit Hals- und Brustwirbelverletzungen können in den gelähmten Bereichen nicht schwitzen. "Wir haben mehrere Leute im Einsatz, die die Sportler am Sonntag mit Wasser besprühen", sagt Schermuly.

Start und Ziel ist unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke. Von dort aus führt der Parcours, der zweimal durchfahren werden muss, über die Ernst-Walz-Brücke auf die andere Neckarseite. Über Schlierbach führt der Weg über die Friedensbrücke in Neckargemünd nach Ziegelhausen und wieder zurück. Während der Veranstaltung ist die Strecke halbseitig für den Verkehr gesperrt. Die Rollis fahren auf der dem Neckar zugewandten Fahrspur. Radfahrer dürfen nicht auf die Strecke. Das ist viel zu gefährlich, zumal die Rollis viel schneller fahren als man glauben mag. "Die Cracks schaffen auch mal 60 bis 65 Stundenkilometer", berichtet Joachim Schermuly.

Besonders hoch dürfte das Tempo bei der Sprint-Wertung in Neckargemünd und vor der Marathon-Markierung auf der Ziegelhäuser Landstraße kurz vor der Schleuse sein. Die ominösen 42,195 km sind den Sportler besonders wichtig. "Viele fahren schon samstags raus und sehen sich den Punkt genau an", sagt Peter Krüger, der Technische Leiter des Rolli-Marathons.

Sicherheit wird großgeschrieben. Statt Warnbarken wird die Strecke diesmal mit über 550 Verkehrshütchen abgetrennt. Sie sind weicher und schneller aufzustellen. Fast 200 Strohballen werden über die Strecke verteilt. Rund 200 Streckenposten sind im Einsatz - fast doppelt so viel als in den Jahren zuvor. Die Ausbildungsabteilung der ABB hilft mit, die Abschlussklassen des Raphael-Gymnasiums sind dabei, die Polizei stellt 70 Beamte, die Feuerwehr 30 Mitarbeiter, das Rote Kreuz ist vor Ort. Die Rennen der Rollstuhlfahrer (11 Uhr) und Inlineskater (12.45 Uhr) werden zeitlich getrennt. Das Kinder- und Jugendrennen startet um 14 Uhr, der Promilauf, an dem u.a. Ministerin Theresia Bauer oder Quadrathlon-Weltmeisterin Lisa-Maria Hirschfelder teilnehmen, beginnt um 14.30 Uhr.