Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Mit 40 Jahren, heißt es, sei man im besten Alter. Auch wenn sich der Heidelberger SAS Halbmarathon bis zu seinem Jubiläumsrennen noch zwei Jahre gedulden muss: Bei der 38. Ausgabe des Laufspektakels, das dieses Jahr schon am 7. April stattfinden wird, geizen die Veranstalter nicht mit Neuerungen.

Unter der bereits freigeschalteten Adresse @TSG78orga und dem Hashtag HDRUN2019 können Fans, Läufer und Zuschauer schon jetzt erstmals auf Twitter Lauftipps, Fotos und Neuigkeiten untereinander austauschen. "Es ist ein kleines Experiment", sagt Udo Alexander. Der Öffentlichkeits-Arbeiter der TSG möchte dabei nicht nur aktuelle Informationen der Organisatoren unter das Läufervolk bringen: "Wir möchten die Leute dazu anregen, sich zu beteiligen. Auf das Echo sind wir sehr gespannt."

Die Live-Berichterstattung von der Strecke wird am Renntag im Mittelpunkt stehen. Mit kleinen Umfragen rund um den Halbmarathon wolle man möglichst viele Lauf-Fans erreichen, hofft Alexander. Drei Mitarbeiter werden das Projekt begleiten.

Erstmals im Programm ist die Studenten-Wertung. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen wird der flotteste Kommilitone gekürt - der allerdings an der Universität Heidelberg eingeschrieben sein muss. "Wir hoffen, dass dadurch die Teilnehmerzahl bei den Studenten weiter steigt", sagt TSG-Abteilungsleiterin Sonja Böhnisch. "Vielleicht wird dabei ja auch ein kleiner Wettbewerb unter den verschiedenen Fakultäten angestoßen."

Eine Neuerung erfolgt auch beim Sozialprojekt. Die Fördersumme wurde von 1000 Euro auf 5000 Euro Euro deutlich erhöht. "Staffelstab" heißt das Sozialprojekt nun. Mit der Grund- und Realschule Friesenheim, die als soziale Brennpunktschule gilt und sich für Integration einsetzt sowie einem Theaterstück von Frauen mit Migrationshintergrund wurden für 2019 gleich zwei Projekte ausgewählt.

Für 2020 darf man sich schon jetzt bewerben. Was auch für Projekte gilt, die nicht in der Region verankert sind. Eine Jury wird die Teilnehmer auswählen. "Eine aussagekräftige Mappe sollte schon dabei sein", umreißt Organisationsleiter Andreas Wahlster die Bewerbungs-Anforderungen. Gut möglich, dass sich die Fördersumme auch mehrere Projekte untereinander aufteilen - sofern die Jury überzeugt ist.

Geändert hat sich auch das Wettkampfbüro. Ab sofort werden sich die Teilnehmer ihre Leibchen nicht mehr in der Neuen Uni abholen, sondern direkt gegenüber im Gebäude der Triplex-Mensa. Auch seine Startunterlagen wird man dort in Empfang nehmen können, Ummeldungen sind in der Triplex-Mensa ebenso möglich.

Die Startgebühr für den SAS Halbmarathon liegt wie im Vorjahr bei 30 Euro, Beim Henkel Team-Lauf werden 12 bzw. 6 Euro fällig. Und wer am HPK Dr. Natour Bambini-Lauf teilnehmen möchte, ist schon mit zwei Euro dabei.

Nichts geändert hat sich bei den Startzeiten. Wie gewohnt beginnt der erste Block um 9.15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Anlage die Jagd über 350 Höhenmeter. Im Fünf-Minuten-Takt folgen die Blöcke zwei bis vier. Die Teilnehmer des Bamibini-Laufs beginnen um 9.45 Uhr. Maximal 3500 Teilnehmer sind insgesamt zugelassen.

Am 9. Februar beginnt die Meldefrist pünktlich um 0 Uhr. Bis zum 28. Februar sind Meldungen zu Halbmarathon und Teamlauf möglich - ausschließlich unter www.sasHalbmarathontsg78-hd.de.