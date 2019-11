Frankfurt. (dpa) Am 30. Jahrestag des Mauerfalls rollt der deutsche Sport drei Stars aus dem Osten den roten Teppich aus. Beim SportpresseBall in der Alten Oper in Frankfurt werden an diesem Samstag Fußball-Europameister Matthias Sammer, Gentleman-Boxer Henry Maske und Skisprung-Legende Sven Hannawald für ihre Verdienste um den gesamtdeutschen Sport mit dem Pegasos-Preis geehrt.

„Sie sind personifizierte Musterbeispiele für gesamtdeutsche Sportidole, die ihre Wurzeln in der ehemaligen DDR hatten und ihr Talent auch im vereinten Deutschland weiterhin zur Entfaltung gebracht haben“, würdigte DOSB-Boss Alfons Hörmann. „Alle drei haben wertvolle Kapitel deutscher und internationaler Sportgeschichte geschrieben und sind vorbildliche Botschafter Deutschlands.“

Rückblende: Am 12. September 1990 erzielt Matthias Sammer im 293. und letzten Länderspiel der DDR beide Tore zum 2:0-Sieg in Belgien. Bereits zwei Monate später trägt er beim 4:0 gegen die Schweiz als erster „Ossi“ das Adler-Trikot der DFB-Auswahl, mit der er 1996 Europameister wird. Bundestrainer Berti Vogts adelt den hitzigen Feuerkopf als Topspieler der EM: „Sein strategisches Gefühl für das Notwendige und das Richtige, wie er die Situationen genau liest und erkennt und die Mannschaft zusammen mit Thomas Helmer und Jürgen Klinsmann geführt hat, das gibt ihm einen kleinen Vorsprung.“

Mit dem VfB Stuttgart wird der begnadete Weltklassespieler 1992 deutscher Meister. Nach einem Kurzgastspiel bei Inter Mailand heuert er Anfang 1993 bei Borussia Dortmund an. Mit dem BVB, für den Sammer heute als Berater arbeitet, gewinnt der 52-Jährige zweimal den Titel und 1997 die Champions League und den Weltpokal. Fünf Jahre später führt der 1996 zu Europas Fußballer des Jahres gekürte Sammer die Dortmunder als Trainer zum Meistertitel. „Dass ich diesen Weg gehen konnte, auch privat, sehe ich mit Demut und voller Dankbarkeit. Es ist fast ein Gottesgeschenk“, sagte Sammer .

Ähnlich empfindet Henry Maske den Lauf der Geschichte. Seine steile Karriere vom Olympiasieger zum gefeierten Profi-Weltmeister im Halbschwergewicht wäre „definitiv ganz anders“ verlaufen, sagte der 55-Jährige unlängst der Zeitung Rheinische Post. „Nach den Olympischen Spielen 1992 hätte ich sehr wahrscheinlich als Boxer aufgehört und wäre Trainer geworden. Zum Glück ist es anders gekommen.“ Maske unterschreibt 1990 einen Vertrag beim Box-Promoter Wilfried Sauerland. Im März 1993 holt er sich durch einen Punktsieg gegen „Prince“ Charles Williams den WM-Gürtel der IBF - und den Boxsport in Deutschland endgültig aus der Schmuddelecke. Maske füllt bei seinen Kämpfen die größten Hallen, auf dem Höhepunkt seiner Karriere drücken bis zu 18 Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten die Daumen. Sein Erfolgsgeheimnis? „Ehrliche Arbeit“, so Maske.

Die einzige Niederlage in 32 Profikämpfen kassiert er Ende 1996 ausgerechnet im als Abschiedskampf deklarierten Duell mit WBA-Weltmeister Virgil Hill. 2007 kehrt er gegen Hill mit 42 Jahren noch einmal in den Ring zurück – und revanchiert sich mit einem Punktsieg.

Anders als Sammer und Maske hat Sven Hannawald vor der politischen Wende noch keine sportlichen Meriten vorzuweisen – was einzig an seinem Alter liegt. Während am 9. November 1989 in Berlin die Mauer fällt, feiert er im Erzgebirge gerade seinen 15. Geburtstag. 1991 zieht es die Familie in den Schwarzwald, wo Hannawald zu einem exzellenten Weitenjäger auf der Schanze heranreift. Zweimal wird er WM-Champion im Skifliegen, zweimal Weltmeister und einmal Olympiasieger jeweils mit dem Team.

Unsterblich macht er sich bei der Vierschanzentournee 2001/02, wo er als erster Springer alle vier Wettbewerbe gewinnt. „Das nimmt mir keiner mehr“, sagte er. Doch die entbehrungsreiche Jagd nach Titeln und Triumphen frisst ihn auf. 2004 erkrankt er am Burnout-Syndrom und beendet ein Jahr später seine Karriere. Hannawald: „Ich musste meinen Totaleinsatz als Leistungssportler teuer bezahlen.“