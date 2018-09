Heidelberg. (RNZ) Es ist noch früh in der Saison. Zwei Spiele wurden in der 3. Handball-Liga absolviert, gerade einmal vier Punkte vergeben - und dennoch: Die Zielsetzungen und Ansprüche der Teams aus der Region bewegen sich bereits jetzt weit auseinander. Während die Nußlocher mit weißer Weste dem ersten Spitzenspiel entgegen fiebern, geht es für die Hirschberger Vereine, Leutershausen und Großsachsen darum, nun endlich den ersten Saisonsieg einzufahren. Von Druck aber spricht niemand.

Der Blick geht zunächst an die Tabellenspitze, in Nußloch erwartet man ein besonderes Spiel. Zum einen ist am Wochenende Kerwe, deshalb steigt das Heimspiel gegen die HSG Hanau bereits am Freitagabend um 20.30 Uhr in der Olympiahalle. Zum anderen treffen nicht nur zwei Mannschaften aufeinander, die bislang zwei Mal gewonnen haben, sondern gleichzeitig zum Favoritenkreis auf die Meisterschaft gehören. "Hanau war letztes Jahr Dritter und hat sich qualitativ verstärkt", sagt SGN-Coach Christian Müller. Immer noch in bester Erinnerung ist das vergangene Wochenende mit knapp 40 mitgereisten Anhängern in Leipzig beim 31:30-Erfolg. "Da hatten wir eine tolle Unterstützung von der Tribüne und die brauchen wir dieses Mal wieder", baut Müller auf den achten Mann von außen, weiß aber auch um die eigene Stärke, "denn wir gehen das Ding mit zwei Siegen aus zwei Spielen mit einer ganz breiten Brust an." Zum Kerwe-Heimspiel erwartet die Besucher ein besonderes "Schmankerl". Alle Getränke gibt es zum halben Preis. Darauf würde es sich bei einem Sieg noch besser anstoßen lassen. (bz)

Ganz andere Probleme hat man in Leutershausen. Klar, man wusste, dass man vor einer schwierigen Saison stand. Im Kader gab es einen Umbruch, der Trainer wurde gewechselt. Und der neue Coach, Frank Schmitt, muss sich nach einer Auftaktpleite und einer Punkteteilung weiterhin ohne Sieg und mit Verletzungssorgen rumschlagen. Am Sonntag geht es nach Bruchköbel. Wie ist die Stimmung? "Weiterhin ganz gut", seufzt der Coach, "wir wollen nicht wegen den Verletzungen jammern, wir wollen den ersten Sieg." Ernst Mantek ist weiter krank abgemeldet, nun muss auch noch Philipp Bernhardt wegen Krankheit pausieren. Schmitt gehe aber davon aus, dass am Sonntag alle einsatzbereit sind. "Wir müssen uns bei jedem Spiel steigern", sagt er. Beim Heimspiel gegen Gelnhausen sei schon vieles besser gewesen - aber noch lange nicht gut. (tib)

Ähnlich gedrückt ist die Stimmung in der Nachbarschaft. Zu Saisonbeginn setzte es für Großsachsen zwei Niederlagen, eine im Derby gegen Schwetzingen. TVG-Trainer Stefan Pohl ist nicht zufrieden, er konstatierte seiner Mannschaft den "fehlenden Biss". Jan Triebskorn, 27, einer der Führungsspieler im Team, brachte es auf den Punkt: "Kein Derby, das war mir alles zu nett." Nun steht man mit 0:4 am Tabellenende. Ein Sieg gegen die Bundesligareserve des HC Erlangen ist fast schon Pflicht. Pohl: "Wir müssen ruhig und mit Kopf an die Sache herangehen - wir wollen unsere ersten Punkte einfahren. Das wird schwer, aber nicht unmöglich." (hema)

Was Großsachsen schmerzte, tat den Schwetzingern gut. Das Team von Holger Löhr ist noch ungeschlagen, kommt in der Oststaffel bisher gut zurecht. Nun steht am Samstag eine Reise nach Mittelfranken an, man gastiert beim TV 1861 Erlangen-Bruck. Sollte man dort zwei Zähler entführen, könnte man sich bereits früh Richtung oberes Tabellendrittel bewegen.

Wo der Weg für die Rhein-Neckar Löwen II hinführt, ist noch nicht abzusehen. Der Nachwuchs des Pokalsiegers hat in der Südstaffel ein Spiel gewonnen, eines knapp verloren. Nun reist die Mannschaft von Trainerteam Michel Abt und Andre Bechtold nach Haßloch. Auch die TSG hat eine ausgeglichene Bilanz, man steht also vor einer richtungsweisenden Partie.

Spiele der 3. Liga

Freitag, 20.30 Uhr: SG Nußloch - HSG Hanau

Samstag, 18 Uhr: TV 1861 Erlangen-Bruck - HG Oftersheim/Schwetzingen

19.30 Uhr: TSG Haßloch - Rhein-Neckar Löwen II

20 Uhr: TVG Großsachsen - HC Erlangen II

Sonntag, 17 Uhr: SG Bruchköbel - SG Leutershausen