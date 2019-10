Von Tillmann Bauer

Leutershausen. Marc Nagel lächelte und schüttelte gleichzeitig den Kopf. Gerade wurde der Handball-Trainer der SG Nußloch beim obligatorischen Pressegespräch nach dem Drittliga-Derby zwischen der SG Leutershausen und eben seinem neuen, jungen Team als "ehemaliger Heisemer" vorgestellt. Schließlich hatte Nagel lange Zeit für Leutershausen gespielt, die Mannschaft noch vor zwei Jahren selbst trainiert und den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Die Heinrich-Beck-Halle könnte man quasi als sein "altes Wohnzimmer" bezeichnen.

Weil er am Samstagabend aber erstmals als Gästetrainer angekündigt wurde, mussten sich nicht nur die knapp 1200 Fans an diese Situation gewöhnen, sondern auch er selbst. "Ich bin kein Ex-Heisemer", sagte Nagel. Seine Nußlocher Mannschaft, die gemeinsam mit dem Traditionsverein aus Großwallstadt als Topfavorit auf den Aufstieg zu nennen ist, setzte sich in einem packenden Spiel, das alles bot, was den Handballsport ausmacht, mit 30:29 durch.

Nagel holte tief Luft und wählte seine Worte weise, so wie er es schon damals machte, als er noch im roten Trikot auf der Bank saß: "Ich bin ein Heisemer und werde es auch immer bleiben." Applaus brandete auf. Nagel, der wenn er nicht gerade in der Trainingshalle steht, als Gymnasiallehrer in Karlsruhe Noten verteilt, ist noch immer ein gern gesehener Gast.

"Das war ein wirklich tolles Erlebnis", sagte der Übungsleiter. Denn das Duell Leutershausen gegen Nußloch hielt, was es versprach. Die Führung wechselte in der zweiten Halbzeit fast im Minutentakt hin und her, die Zuschauer auf den Rängen sorgten für ohrenbetäubenden Lärm, die Spannung war so groß, dass es fast schon die logische Folge war, dass diese Begegnung erst mit der letzten Aktion des Spiels entschieden wurde.

Vor den Augen von Welttorwart Henning Fritz hatte Leutershausens Talent Hendrik Wagner, der auch schon in der Bundesliga spielte, nochmal die Chance, einen direkten Freiwurf aufs Nußlocher Tor abzufeuern. Vergeblich, er blieb in der Mauer hängen - die erste Heimniederlage der Roten Teufel war besiegelt. Nußloch feierte die errungene Tabellenführung.

Nußlochs Trainer Marc Nagel (ganz rechts) diskutierte während des Spiels häufig mit seinem starken Torhüter Marco Bitz. Foto: vaf

Frank Schmitt, Nagels Nachfolger und aktueller Trainer der SGL, nahm es gelassen hin und verteilte Gratulationen, so wie es sich für einen fairen Verlierer gehört. Er könne nur jeden beglückwünschen, der in der Halle war und dieses Duell miterleben durfte: "Das war mit das Beste, was wir hier in dieser Saison gesehen haben." Das Spiel, so der Übungsleiter, hätte auch anders ausgehen können: "In den entscheidenden Situationen hatten wir diesmal eben nicht das Glück, das man braucht, wenn man gegen eine Mannschaft wie Nußloch gewinnen möchte."

Nagel dankte Schmitt - und dankte einem besonderen Spieler. "Wir sind sehr froh, dass wir mit Christian Zeitz einen Mann in unseren Reihen haben, der mit so einer hitzigen Halle perfekt umgehen kann", sagte er. Denn Zeitz - Deutschlands erfolgreichster Handballer - drosch die Harzbälle mit einer Wucht, wie man sie von ihm aus den besten Tagen kennt, aus seinem linken Wurfarm in die Maschen, dass selbst der so erfahrene Alexander Hübe, der das Tor der Roten Teufel hütet, teilweise gemeinsam mit dem Spielgerät ins Tor flog, ohne dabei auch nur den Hauch einer Abwehrchance zu haben.

Es war schon beeindruckend, mit welcher Souveränität der ehemalige Nationalspieler, auf den sich im Nußlocher Angriffsspiel vieles konzentrierte, den Ball aus schier aussichtslosen Positionen noch versenkte, obwohl teilweise zwei bis drei Leutershausener wie kleine rote Fruchtgummis an dem mittlerweile 38-Jährigen klebten.

Da staunte selbst Fritz, der gemeinsam mit Zeitz vor zwölf Jahren (!) Weltmeister im eigenen Land wurde, sich aber schon vor einiger Zeit in den Handballruhestand verabschiedete. Nach dem Abpfiff schrieb "Fritze" fleißig Autogramme und posierte mit Fans für Selfies - zeitgleich stießen die Trainerkollegen Nagel und Schmitt mit einem Kaltgetränk auf einen gelungenen Abend an.

Leutershausen: Hübe, Gärtner - Schreiber 7, Muth, Bernhardt, Schwarz, Rolka 2, Stippel 1, Ruß 2, Cirac, Schmitt 3, Wagner 4, Seganfreddo, Mantek, Gerdon 3, Pauli 7/7.

Nußloch: M. Bitz, Mangold - Kuch, Schmiedt 1, Fritsch, Strüwing, Zeitz 12, Geppert 4, Surblys 2, Wichmann, Kirchenbauer, K. Bitz 4, Klimovets, Herrmann 3/2, Ganshorn 3, Petróczi 1.

Großsachsen verliert das Derby in Schwetzingen mit 23:28

Stefan Pohl war frustriert. Der Trainer der Drittliga-Handballer des TVG Großsachsen stand auf dem Spielfeld der Schwetzinger Nordstadthalle und versuchte zu erklären, warum seine Mannschaft das Derby beim Ligakonkurrenten HG Oftersheim/Schwetzingen mit 23:28 verloren hatte. "Unter dem Strich reicht es einfach nicht", sagte er: "Wir haben zwar eine gute Abwehr gestellt, aber im Angriff zu viele Fehler gemacht." Am Ende durfte also die Mannschaft von seinem Kollegen Holger Löhr, die noch am vergangenen Wochenende in Leutershausen unterlag, über den Derbysieg jubeln.

Großsachsen muss sich in der Tabelle nun erst einmal nach unten orientieren. Weil man sich gerade im Torabschluss erstaunlich schwach präsentierte und im zweiten Durchgang permanent einem Rückstand hinterherlief, durfte man sich über die verdiente Niederlage nicht beschweren. "Wir haben zwar viele freie Würfe, wandeln diese aber nicht in Tore um und bringen Schwetzingen so wieder zurück ins Spiel", sagte Pohl.

Stefan Pohl. F: vaf

Denn auch die Gastgeber spielten alles andere als überragend, es war ein typisches Nachbarschaftsduell, bei dem nicht die spielerische Eleganz, sondern vielmehr der Kampf überwog. "Wir dürfen hier auch kein spielerisches Feuerwerk erwarten", sagte der ehemalige Nationalspieler Löhr: "Meine Jungs haben das gut gelöst und waren in den entscheidenden Momenten zur Stelle."

Schließlich war Großsachsen immer in Schlagdistanz, man schaffte es aber nie, den Anschlusstreffer zu erzielen. Irgendwann lief "Saase" die Zeit davon. Als dann auch noch Daniel Hideg - meist der beste Rückraumschütze der Schwetzinger - anfing das Tor zu treffen, war die Messe gelesen. Löhr bekräftigte, dass in dieser Begegnung lediglich die mit dem Sieg verbundenen zwei Punkte zählen würden und er deshalb sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft gewesen sei: "Es war ein knallharter Kampf. Wir haben die Ruhe bewahrt und uns taktisch an die Vorgaben gehalten, auch wenn nicht alles geklappt hat."

Oftersheim/Schwetzingen: Herb, Müller - Barthelmeß 1, Messerschmidt 3, Jansen 4, Krämer 4, Jungmann 1, Suschlik 3, Sauer 2/2, Burmeister 4, Hideg 6, Kubitschek.

Großsachsen: Boudgoust, Richter - Kernaja 1/1, Meiser, Triebskorn 4, Schulz 1, Schneider, Kadel, Straub, Kehlenbach 3. Reisig 1, Buschsieper 3/1, Hildebrandt 4, Ulrich 6. (hema/pko)