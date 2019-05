Heidelberg. (tib/bz/hema) Es war die versprochene Gaudi. Als Gianluca Pauli kurz nach 21 Uhr das Mikrofon in die Hand nahm - in der Leutershausener Heinrich-Beck-Halle warteten nach Abpfiff noch viele Handball-Fans gespannt - war die 24:29-Niederlage gegen den verdienten Meister der Drittliga-Oststaffel, ThSV Eisenach, schon fast vergessen.

"Ich hatte dem Fanclub versprochen, ein paar Lieder zu singen und hatte eigentlich gehofft, dass sie es vergessen", sagte der kleine quirlige Linksaußen, der eine fantastische Runde für die Roten Teufel spielte und auch am Samstagabend wieder neun Tore erzielte: "Jetzt ziehen wir das aber durch." Die Halle stand Kopf - Pauli ist eben ein Entertainer.

"Insgesamt kann ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen", beurteilte Frank Schmitt, der Trainer der Leutershausener, lieber das Sportliche: "Wir haben gezeigt, dass wir gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner mithalten können." Pauli drückte es pragmatisch aus: "Eigentlich haben wir es gut gemacht. Man hat aber gesehen, dass es gegen die Eisenacher Kleiderschränke nicht leicht war."

Was er meinte, war der Innenblock der Gäste, der nicht nur hoch, sondern auch sehr breitgewachsen war. Drüber werfen ging da nur selten. Wenn man abschließend die Tabelle betrachtet, ist man auf den siebten Platz abgerutscht. Verabschiedet wurden Felix Jaeger, Konstantin Gasser, Marvin Karpstein und Co-Trainer Sebastian Metzler.

SG Leutershausen: Hübe, Döding - Bernhardt 1, Schwarz, Hornstein, Stippel 1, Jaeger P. 3, Ruß 1, Cirac, Schwechheimer, Gasser 3, Seganfreddo, Mantek 6, Pauli 9/4.

Das letzte Spiel der Handball-Drittliga-Saison stand ganz im Zeichen der Verabschiedung von verdienten Spielern der SG Nußloch. Die 30:32-Niederlage gegen die MSG Groß-Bieberau/Modau ließ sich dabei verschmerzen, da die Vizemeisterschaft bereits seit zwei Wochen feststand. Interimstrainer Christian Job übernimmt wie geplant eine Mannschaft in seiner pfälzischen Heimat.

Philipp Müller und Sebastian Körner fungieren ab sofort als Teammanager in Nußloch, Christian Buse spielt nächstes Jahr für die 1b, Lars Crocoll zieht es studienbedingt nach Leipzig und Luca Schmitt, Lucas Gerdon sowie Max Schmitt verlassen die SGN. Nach der ausgeglichen Anfangsphase lag Nußloch zwischenzeitlich mit bis zu vier Toren zurück. Ein Doppelschlag von Bitz per Siebenmeter und Buse in den verbleibenden 19 Sekunden vor der Pausensirene sorgte für den 14:16-Halbzeitstand.

Bis zum 26:26 nach 49 Minuten blieb die Begegnung komplett ausgeglichen, meistens gingen die Gäste in dieser Phase mit einem Tor in Front, was die Blau-Weißen umgehend ausglichen. Allerdings hatte Groß-Bieberau von da an seine stärksten Minuten und zog entscheidend auf 26:30 davon.

"Das war ein verdienter Sieg heute für Groß-Bieberau", gratulierte Job seinem Trainerkollegen Thorsten Schmid. Nußlochs Interimstrainer hob hinterher seine Zufriedenheit über das Ende der Runde und seine Amtszeit hervor: "Eine Vizemeisterschaft ist immer etwas Außergewöhnliches. Für mich persönlich war die Zeit hier noch einmal wunderschön."

SG Nußloch: M. Bitz, Lieb - Körner, Crocoll 2, Müller 3, Fritsch 1, Zeitz 3, M. Schmitt 3, Buse 1, K. Bitz 9/2, Gerdon 4, N. Schmitt 4, Petróczi.

Nichts war es mit dem erhofften Sieg im letzten Saisonspiel für den TVG Großsachsen. Die Saasemer mussten sich dem TV Erlangen/Bruck mit 25:28 geschlagen geben, auch weil sie zehn Minuten vor dem Ende das Handballspielen praktisch einstellten. Gegen die bereits als Absteiger feststehenden Gastgeber hatte der TVG einige Schwächephasen und das kostete am Ende den Sieg. Großsachsens Dymal Kernaja traf neun Minuten vor Spielende noch zum 23:25 (51.) - auch wenn das zu diesem Zeitpunkt niemand für möglich hielt, war dies der letzte Treffer des TVG an diesem Abend, und für die Saison.

"Schade das es am Ende nicht gereicht hat. Das waren dann eben ein paar Fehler zuviel. Ohne Philipp Ullrich und Jan Triebskorn hatten wir nur ganz wenig Wechselmöglichkeiten. Wir sind alle froh, dass die Runde vorbei ist und wir den Klassenerhalt geschafft haben", sagte TVG-Trainer Stefan Pohl.

TVG Großsachsen: Sitter, Boudgoust - Gunst J. 2, Kernaja 4, Triebskorn, Schulz 4, Spilger 1, Gunst P. 2, Hildebrandt 6, Straub 1, Reisig, Buschsieper 5/4.

Mit dem Sieg zum Saisonabschluss hat es dafür aber in der Nordstadthalle geklappt. Die HG Oftersheim/Schwetzingen gewann gegen den HSC Coburg II mit 26:24 und schließt die Runde damit auf dem achten Platz - knapp hinter Leutershausen - ab. Bester Werfer war Daniel Hideg mit sechs Toren.

HG Oftersheim/Schwetzingen: Herb, Gabel - Barthelmeß 4, Messerschmidt, Jansen 4, Zipf 1, Sauer 3/2, Krämer 1, Suschlik 4, Demel, Mehl 1, Hideg 6/1, Krepper, Kubitschek, Clarius 2.

Die Rhein-Neckar Löwen II haben es nach dem 30:23-Sieg beim TV Willstätt geschafft: Sie sind Vizemeister der Südstaffel. Zwar haben Balingen II und Pforzheim ebenfalls 40 Punkte, die Junglöwen haben aber das beste Torverhältnis - und stellen zudem mit 919 Treffern die beste Offensive der Liga. Für die junge Mannschaft der Trainer Michel Abt und Andre Bechtold war es die Krönung einer starken Saison.

Rhein-Neckar Löwen II: Adanir, Unser - Trost 2, Stadtmüller, Braun 3, Hejny 2, Bolius 10/5, Röller 2, Meyer 4, Kirchenbauer 4, Keller 2, Kessler 1.