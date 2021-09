2019 waren beim letzten Hirschberg-Derby in der Sachsenhalle noch 900 Zuschauer – ohne Maske. Damals lieferten sich Großsachsens Simon Reisig (vorne) und Leutershausens Sven Schreiber einen hitzigen Schlagabtausch. Foto: F&S

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Es ist immer wieder interessant, wie schnell die – oft sehr zähe – Zeit der Corona-Pandemie doch vergeht. Als wir am Dienstagnachmittag bei Mark Wetzel anrufen, um ihn zu fragen, welche Erinnerungen er an das letzte Hirschberg-Derby in der 3. Handball-Liga hat, entgegnet der Sportliche Leiter der SG Leutershausen: "Da muss ich überlegen. Wann war das nochmal?"

Die RNZ half auf die Sprünge. Zuletzt trafen Großsachsen und Leutershausen – beides Hirschberger Ortsteile, die kurioserweise nur knapp zwei Kilometer Luftlinie trennen – im September 2019 aufeinander.

Damals gab’s ein Remis, ein spannendes Spiel, einen direkten Freiwurf in letzter Sekunde von Hendrik Wagner (inzwischen bei den Eulen Ludwigshafen), Jubel in Rot, Ernüchterung in Gelb, eine mit 900 Fans proppevolle Sachsenhalle, viele Emotionen – und keine FFP2-Masken.

"Lang ist’s her", sagt Wetzel. Wie wahr – seitdem hat sich viel verändert, die Derbystimmung im 10 000-Seelenörtchen Hirschberg ist aber gleichgeblieben. Tom Zahn, der Sportliche Leiter des TV Germania Großsachsen, sagt: "Es ist wirklich verrückt – erstes Heimspiel und direkt das große Derby. Das gab’s, glaube ich, auch noch nie."

Also dann: Diesen Samstag (20 Uhr) treffen in der Sachsenhalle die "Saasemer" des TV Germania Großsachsen auf die "Heisemer" der SG Leutershausen in der 3. Handball-Liga aufeinander – eine Konstellation, die wohl in ganz Deutschland einzigartig ist.

Zum Sportlichen: Während das extrem verletzungsgeplagte Team aus Großsachsen nach zwei Spieltagen noch punktlos am Tabellenende verweilt, mussten auch die Roten Teufel (nach dem Auftaktsieg in Pforzheim) dann am vergangenen Wochenende eine Niederlage gegen Friesenheim/Hochdorf einstecken. Wetzel sagt: "Wir hätten das Ding gerne gewonnen, dann wären wir mit breiter Brust nach Großsachsen gekommen." Ausreden gibt’s für ihn aber trotzdem nicht: "Wir müssen nicht tiefstapeln. Wir fahren da hin, um zu gewinnen."

Den Jubel in Rot bei den Spielern in Gelb verhindern wollen – unter anderem – Moritz Mangold und Dominic Seganfreddo. Die beiden Ex-"Heisemer" gehören nicht zu den fünf (!) verletzten oder angeschlagenen "Saasemern" und werden deshalb wohl motiviert gegen den alten Arbeitgeber auflaufen. Bei der SGL, die von Klub-Ikone Marc Nagel trainiert wird, steht mit Philipp Ulrich ebenfalls ein ehemaliger Gelber im Kader.

Nun ja: In den vergangenen Jahren waren die Begegnungen stets eng und entschieden sich in den letzten Minuten. Das fördert zusätzlich Spannung und Brisanz.

Dass also das Interesse am Lokalschlager – trotz Pandemie – groß ist, kann Zahn der RNZ bestätigen: "Unsere Karten sind fast alle weg, es gibt noch wenige Resttickets." Man freue sich auf eine tolle Stimmung und volle Halle.

Die darf übrigens – unter Einhaltung der 3G-Regel – voll ausgelastet werden. Weil’s aber keine Stehplätze geben wird, können "nur" 530 Zuschauer mitfiebern.

"Es ist momentan schon noch schwer vorzustellen, in eine ganz volle Halle zu kommen", sagt Wetzel: "Aber klar, wir sind froh, dass es wieder möglich ist." Auch den Masken kann der SGL-Sportchef etwas Positives abgewinnen. Er scherzt: "Vielleicht ist es manchmal ganz gut, dass man die Mimik der Zuschauer nicht immer sieht."

Auch wenn es vor so einem Nachbarschaftsduell vermessen ist, von einem Favoriten zu sprechen, lässt sich grob einordnen: Über die gesamte Saison hat Leutershausen den Anspruch, sich eher nach oben zu orientieren – und Großsachsen das Ziel, den Klassenerhalt zu sichern.

Das weiß auch Tom Zahn. Wir haben ihn gefragt, für was er sich entscheiden würde, wenn er könnte: Lieber zwei Derbysiege, dafür letztendlich aber der Abstieg – oder lieber zwei Derbyniederlagen, dafür aber der sichere Ligaverbleib?

Er lachte: "Ganz klar Zweiteres. Der Nichtabstieg steht in diesem Jahr an oberester Stelle – mit großem Abstand."

Gegen einen (oder zwei) Punkt(e) im Lokal-Schlager würde er sich aber wahrscheinlich auch nicht wehren.

