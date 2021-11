Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Kevin Akpoguma ist am Donnerstag im Trainingszentrum der TSG Hoffenheim entspannt und gut gelaunt. Kein Wunder: Der 26-Jährige zeigte am vergangenen Samstag beim 2:0-Heimsieg gegen RB Leipzig eine überragende Leistung und bekam vom Chef persönlich eine Wagenladung voll Lob: "Er ist in erstaunlich guter Form, nimmt sein Herz in die Hand und findet nach vorne immer eine Lösung", urteilte TSG-Trainer Sebastian Hoeneß über den Defensivspezialisten mit gekonntem Aufbauspiel. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird Akpoguma wieder in der Startelf stehen, wenn "Hoffe" beim Aufsteiger und Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth mit einem Sieg einen weiteren Sprung in der Tabelle nach oben machen will. Akpoguma richtet im RNZ-Interview einen Appell an seine Mitspieler, den sportlichen Aufschwung beim Außenseiter nicht fahrlässig aufs Spiel zu setzen.

Kevin Akpoguma, warum läuft es so gut für Sie im Moment?

Ich glaube, dass eine gute Leistung, wie ich sie jetzt am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig hatte, auf einer gesamten Teamleistung beruht – und die war herausragend. Wenn das gesamte Team funktioniert, dann kommt das der Leistung jedes Einzelnen zugute – und umgekehrt. Nur so können solche Leistungen stattfinden. Deswegen der Appell an die Mannschaft, dass wir genauso weitermachen, damit wir regelmäßig und immer öfter solche Spiele zeigen.

Warum zeigt die TSG denn so unterschiedliche Leistungen? Starke Heimspiele wechseln mit enttäuschenden Auswärtsauftritten ab, starke Halbzeiten mit schwachen.

Das ist schwer zu erklären. Ich glaube aber, dass die Mannschaft immer besser weiß, was sie zu leisten imstande ist. Es ist einfach wichtig, dass es uns zusammen gelingt, dass wir das von Anfang an auf dem Spielfeld zeigen. Wenn wir das schaffen, dann sieht man, was möglich ist. Gerade das letzte Spiel ist Motivation genug.

Ist der mentale Faktor also der entscheidende Ansatzpunkt?

Ich glaube, die Einstellung stimmt immer. Nur musst du schauen, dass du im Spiel diese speziellen Momente auf deine Seite ziehst. Gegen Bochum haben uns diese Momente gefehlt, zuletzt gegen Leipzig haben wir dann nahezu alle unsere Angriffe auch komplett durchgespielt, sei es mit einem Abschluss oder einem Eckball. Wir haben diese Dinge einfach zu Ende gebracht. Das muss das Ziel sein für die kommenden Spiele, die Aktionen im letzten Drittel durchzubekommen.

Sie sind seit 2013 bei der TSG, ein erfahrener Spieler. Wie bringen Sie sich ein?

Es ist am allerwichtigsten, in jeder Hinsicht persönlich das Optimum aus sich herauszuholen, damit hilfst du der Mannschaft am besten.

In Fürth sollte doch endlich auch auswärts etwas Zählbares zu holen sein ...

Ich glaube jeder ist sich bewusst, dass das in der Hinrunde ein richtungsweisendes Spiel sein kann. Aufgrund dessen, dass wir zu Hause stark sind, jetzt einen sehr guten Gegner geschlagen haben und endlich auch auswärts eine Serie starten können. Wenn wir jetzt die Punkte vier, fünf und sechs holen, dann hat das Leipzig-Spiel besonderes Gewicht.

Corona hält die Welt weiter im Würgegriff. Wie geht die Mannschaft mit der außerordentlichen Situation um?

Wir sind heilfroh, dass wir aktuell verschont sind. Wie der Trainer ja gerade erst gesagt hat, sind bei uns im Team alle geimpft. Das ist ein wichtiger Beitrag. Jeder einzelne Mensch hat, glaube ich, seine eigene "kleine" Aufgabe. Wir tun alles, damit es in Zukunft wieder besser wird und wir schauen, dass wir die Leistung so auf den Platz hinkriegen, dass die Leute Spaß daran haben, die TSG Hoffenheim sehen zu können.