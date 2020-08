Von Nikolas Beck

Heidelberg. Normalerweise würden die Kaderplanungen aktuell gerade auf Hochtouren laufen bei der TSG Hoffenheim und Sportdirektor Alexander Rosen. Der neue Trainer Sebastian Hoeneß arbeitet inzwischen in der dritten Woche mit seinem Team, verschafft sich aktuell einen genauen Überblick im Trainingslager in Rottach-Egern. Er erkennt Optimierungsbedarf, äußert Wünsche, wo nachgebessert werden sollte.

Doch was ist schon normal in diesen Tagen?

Lediglich ein echter Neuzugang ist am Tegernsee mit dabei. Mijat Gacinovic könnte auch der einzige in dieser Transferperiode bleiben. "Wir hatten den großen Umbruch vor der vergangenen Saison, den vielleicht größten in unserer zwölfjährigen Bundesligageschichte", erinnerte Rosen am Mittwoch während einer Videoschalte an den Sommer 2019. Und dieser sei schließlich "außerordentlich gut gelungen". Rang sechs im Abschlusstableau lässt daran keine Zweifel aufkommen.

Der Augsburger, der bereits seit 2013 die Geschicke der Hoffenheimer Profiabteilung leitet, ist überzeugt: "Wir sind mit diesem Kader nicht nur gut, sondern sehr gut aufgestellt."

Wahrscheinlicher als die eine oder andere weitere Verstärkung seien Abgänge, glaubt Rosen. Nicht zuletzt durch die vielen Leihrückkehrer – unter anderem Ex-Kapitän Kevin Vogt (Bremen), Kasim Adams (Düsseldorf), Joshua Brenet (Arnheim) und Joao Klauss (Linz) – ist der Kader aufgebläht.

Zumindest aus finanzieller Sicht sei man allerdings nicht gezwungen, hohe Transfererlöse zu generieren. Wenngleich auch die TSG durch die Pandemie und ihre Folgen erhebliche finanzielle Einbußen erwartet. Rosen: "Schaut man sich unsere Bilanzen der vergangenen Jahre an, sind Spielerverkäufe in einem größeren Kontext nicht notwendig."

Zudem benötige es in der anstehenden Runde mit all ihren Unwägbarkeiten tendenziell einen größeren Kader. "Die enge Taktung, keine Winterpause – das wird die herausforderndste Saison der vergangenen Jahre", ist Rosen sicher.

Um sich auf diese vorzubereiten, kann sich der Sportchef kaum bessere Bedingungen vorstellen. Kulisse, Temperatur, Hotel, Essen – es passe alles. Viel Freizeit bliebe den Profis derweil nicht. Nach einem Hochbelastungs-Training am Mittwochvormittag durften sie zumindest mal in den See springen, die Beine hochlegen oder einen Kaffee vor der malerischen Kulisse trinken. Und natürlich wird es auch noch einen gemeinsamen Hüttenabend geben, bei dem "ganz traditionell die Neuen ein bisschen Liedgut zum besten geben werden", schmunzelte Rosen.

Freilich sei Corona auch im TSG-Quartier ein Thema. Nicht nur aufgrund der Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen des Hotels. "Bei vereinzelten Bundesligisten, wo sicher auch höchstsensibel und diszipliniert mit diesem Thema umgegangen wird, gibt es einzelne Fälle", so Rosen: "Das ist einfach nicht zu vermeiden. Wir sind froh, dass wir bislang gut durchgekommen sind und bei uns nichts war."

In die Diskussion, ob und wann wieder vor Publikum gespielt werden kann, will er sich nicht einmischen. "Wir müssen wissen, wer wir sind", sagte der 41-Jährige: "ein Fußballklub". Das sich gerade wieder entwickelnde Infektionsgeschehen sei ein "Thema, das in erster Linie von der Politik bearbeitet" werden müsse und werde. "Es muss ein Top-down-Prinzip geben. Ich bin kein Freund davon, irgendwelche Vorschläge zu machen."

Sturmführer Andrej Kramaric hat sich derweil in einem Interview auf der Hoffenheimer Webseite sehr wohl geäußert: nämlich zu den Zielen für die anstehende Saison: "Wir wollen Erster oder Zweiter in der Europa-League-Gruppe werden", sagte der kroatische Nationalstürmer, "danach weiß man nie, was passiert. "Wir haben einen sehr guten Kader und wollen in allen drei Wettbewerben überzeugen."

Bei Alexander Rosen klingt das so: "Haltung, Qualität und Siegermentalität der vergangenen Jahre beibehalten." Oder einfacher: "Attacke – wie immer. Aber das ist ja keine neue Antwort."

Normalität bei "Hoffe" sozusagen. Und die tut im Sommer 2020 ja auch mal ganz gut.