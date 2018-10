Würzburg. Per Handschlag hatte sich die Führungsriege des Fußball-Drittligisten Würzburger Kickers und Cheftrainer Michael Schiele bereits im Sommer auf eine Vertragsverlängerung des Fußballlehrers geeinigt. Nun wurden die letzten Formalitäten geklärt: Michael Schiele hat seinen ursprünglich bis 30. Juni 2019 laufenden Vertrag vorzeitig um ein Jahr mit der Option auf eine weitere Spielzeit verlängert.

Schiele hatte die Rothosen im Oktober 2017 als Interimstrainer übernommen und wurde wenig später zum Cheftrainer ernannt. Der 40-Jährige führte die Kickers in der vergangenen Drittliga-Spielzeit vom letzten Tabellenplatz noch auf Rang fünf.

In der aktuellen Saison sind die Rothosen seit sieben Ligaspielen unbesiegt. "Michael hat den Verein in einer sportlich schwierigen Situation übernommen und das Ruder herumgerissen. Er leistet außergewöhnliche Arbeit", sagte Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer. Michael Schiele freut sich auf die Zukunft: "Der Verein hatte von Beginn an große Vertrauen in meine Arbeit."