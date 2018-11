Würzburgs Fabio Kaufmann will morgen gegen den FSV Zwickau nicht ins Stolpern kommen. Foto: K. Narloch

Würzburg. (kn) Nach drei Niederlagen in Folge sind die Würzburger Kickers auf den 11. Tabellenplatz in der Dritten Liga abgerutscht. Der letzte Sieg wurde Ende September gegen Meppen eingefahren, danach gab es lediglich zwei Unentschieden am heimischen Dallenberg.

Während zwischenzeitlich schon einige Fans von Aufstieg geträumt hatten, ist mittlerweile wieder die Realität eingekehrt. Mit 18 Punkten auf dem Konto und einer kleinen Serie kann man sich durchaus wieder nach oben orientieren, doch sollte die Negativserie weiter anhalten, ist man auch schnell im unteren Tabellenkeller angesiedelt. Allzu oft fehlt es derzeit bei den Kickers an kreativen Ideen. Ein Patzer wie zuletzt auch gegen den Hallescher FC genügt, und die Partie ist verloren.

Am Freitag (Anpfiff 19 Uhr) kommt der FSV Zwickau in die "Flyeralarm-Arena" und dabei sollte gepunktet werden, um nicht weiter abzurutschen. Der Gegner ist nur drei Punkte hinter den "Rothosen" angesiedelt und könnte bei einem Erfolg in Würzburg bereits zu den Kickers aufschließen. Eine weitere Niederlage möchte Michael Schiel mit seiner Mannschaft auf jeden Fall verhindern, denn sonst macht sich Unruhe breit und auch der Druck auf die Mannschaft würde noch zunehmen.