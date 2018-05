Würzburg. (rüb) 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig, TSV 1860 München, Energie Cottbus oder KFC Uerdingen: Die Fans der Würzburger Kickers dürfen sich in der kommenden Drittligasaison auf illustre Gegner freuen. Experten sprechen schon von der besten Dritten Liga aller Zeiten. Knapp drei Wochen vor dem Trainingsstart nimmt der Kader der Kickers so langsam Konturen an: In Daniel Hägele (Großaspach) und Janik Bachmann (Chemnitz) wurden die ersten beiden externen Neuzugänge vorgestellt.

Nicht mehr dabei ist dagegen Jannis Nikolaou. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt zu Dynamo Dresden. Der 24-Jährige ist nach Kapitän Sebastian Neumann (MSV Duisburg) der zweite Würzburger, den es in die Zweite Liga zieht. In Neuzugang Daniel Hägele haben die Kickers aber einen erfahrenen Ersatz für Nikolaou gefunden. Der 29-Jährige, der zuletzt fünf Jahre lang Kapitän der SG Sonnenhof Großaspach war, kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. "Daniel ist ein gestandener Drittliga-Spieler mit großen Führungsqualitäten. Wir sind uns sicher, dass er unserem Team sowohl auf als auch außerhalb des Platzes weiterhelfen wird", sagt FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer.

Zweiter Neuer ist Janik Bachmann vom Chemnitzer FC. Der 22-jährige Defensivmann stammt aus Groß-Umstadt und wurde beim SV Darmstadt 98 ausgebildet. Weitere Verstärkungen werden folgen. Zudem stehen die Kickers kurz vor der Vertragsverlängerung mit Trainer Michael Schiele, der den Posten im Oktober übernahm, das Team vor dem freien Fall in die Regionalliga rettete und am Ende auf Rang fünf führte.

Man darf gespannt sein, ob der Aufschwung in der neuen Runde trotz der starken Konkurrenz eine Fortsetzung findet. Los geht es für die Kickers am Montag, 18. Juni, mit dem Start der Vorbereitung. Die Saison beginnt am 27. Juli. Höhepunkt der Vorbereitung wird das Gastspiel von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg am Samstag, 21. Juli, in der Flyeralarm-Arena sein.

Auf dem Weg der Professionalisierung hat der Verein sich zudem weitere Kompetenz gesichert: Der frühere Bundesligaspieler Rainer Zietsch, zuvor Nachwuchsleiter des 1. FC Nürnberg, wird neuer sportlicher Leiter für die U19 und die U23. Gleichzeitig wird er auch Cheftrainer der U23, die in der Bayernliga Nord spielt.