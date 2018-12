Die Freude über den Führungstreffer währte nicht lange. Am Ende entführte der VfL Osnabrück mit 2:1 die Punkte aus Würzburg. Foto: K. Narloch

Würzburg. (kn) Für die Würzburger Kickers endete die letzte Begegnung vor der Winterpause mit einer 1:2-Heimniederlage. 4876 Zuschauer pilgerten am Samstag nochmals in die "Flyeralarm-Arena", um sich die Partie gegen den Tabellenzweiten aus Osnabrück anzusehen. Darunter auch zahlreiche Fans aus dem Norden, die sich diesen Weihnachtsausflug gönnten und letztlich mit dem knappen 2:1-Auswärtssieg und der damit errungenen Tabellenführung eine noch angenehmere Heimfahrt hatten.

Doch der VfL Osnabrück muste lange um die drei Punkte bangen, da sich die Heimelf gut aufgestellt zeigte und letztlich auch alles daran setze, ihren Fans s ein Weihnachtsgeschenk in Form eines Sieges präsentieren zu können. Mit der 1:0-Führung in der 31. Minute lagen die Würzburger auch gut auf Kurs, mussten aber bereits fünf Minuten später den Ausgleich schlucken, nachdem Pulido für die Gäste traf.

Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt. In der zweiten Hälfte lag zunächst das Chancenplus bei den Gastgebern. Eine schöne Hereingabe von Skarlatitis fand aber keinen Abnehmer. Würzburgs Angreifer Ademi stand nur wenige Minuten danach im Mittelpunkt des Geschehens: Nach einem Handspiel der Gäste zeigte Schiedsrichter Florin Lechner auf den Punkt, doch der sonst sichere Elfmeterschütze Ademi fand in Gästetorhüter Körber seinen Meister, der den Strafstoß parierte. In der 73. Minute durften dann erneut die Gäste jubeln, nachdem Felix Agu mit einem Kopfball Kickers Torhüter Drewes keine Abwehrchance ließ.

Bereits zwei Minuten später hatte auch der Kickers Anhang den Torjubel auf den Lippen, doch der stramme Schuss von Bachmann landete nur am Gehäuse. So sehr die Kickers sich auch bemühten, der verdiente Ausgleich blieb ihnen vergönnt und damit blieb es beim knappen Auswärtssieg für die Osnabrücker, die damit als Tabellenführer überwintern dürfen, ehe der Spielbetrieb am 27. Januar wieder weiter geht.

Würzburg: Drewes - Göbel (86. Hajtic), Hägele, Schuppan, Kurzweg (66. Wagner) - Gnaase (81. Küc), Bachmann - Kaufmann, Skarlatidis - Ademi, Baumann.

Osnabrück: Körber - Renneke, Susac, Trapp, Agu - U. Taffertshofer, Danneberg (77. Pfeiffer) - Heider, Blacha, Farrona Pulido (90. Dercho) - Alvarez (83. Amenyido).

Tore: 1:0 Kaufmann (31.), 1:1 Farrona Pulido (36.), 1:2 Agu (73.). Schiedsrichter: Florian Lechner (Neuburg); Zuschauer: 4876.