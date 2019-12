Von Hubert Waldenberger

Obersulm. SV Neckargerach, SG Waibstadt, SpVgg Neckarelz: So lauten die nordbadischen Stationen des Walter Plaggemeyer als Fußballspieler, Spielertrainer und Trainer. Viel länger jedoch wirkte der seit kurzem 70-jährige Pädagoge und Fußballfachmann im Nachbarlandkreis Heilbronn. Vor fünf Jahren ging er als Konrektor der Michael-Beheim-Schule Obersulm in den Ruhestand.

Hin und wieder besucht der ehemalige Mathematik- und Sportlehrer mit seiner Frau Ulrike seine Heimatgemeinde Rheden (Landkreis Hildesheim), denn sein Bruder wohnt in der 600-Einwohner-Kommune. Weil der A-Jugendliche des Ballsportvereins Rheden 1968 besonders auffiel, wurde der SV Werder Bremen auf Walter Plaggemeyer aufmerksam, sodass der junge Mann dann einige Monate mehrmals pro Woche die 170 Kilometer nach Bremen zurücklegte, bevor er im Stadtstaat zur Bundeswehr eingezogen wurde. Zwar zählte der Stürmer zum Kader der Werder-Amateure, gleichwohl absolvierte er zwei Partien in der 1. Bundesliga - gegen Borussia Mönchengladbach sowie den 1. FC Köln.

Mit dem Empfehlungsschreiben des Bremer Trainers Fritz Rebell in der Tasche, wechselte Plaggemeyer im Sommer 1970 zum 1. SC Göttingen 05. Dass er sich dort bis Mitte 1977 pudelwohl fühlte, belegen 231 Spiele und 71 Tore für den SC. Vier Spielzeiten liefen in der Regionalliga Nord (Vorläufer der 2. Bundesliga), drei Runden in der 2. Bundesliga Nord. Walter Plaggemeyer war technisch hervorragend, pfeilschnell und einer der besten Außenstürmer, die je für den 1. SC gespielt haben, heißt es noch heute in Göttinger Fußballerkreisen. Nicht verwunderlich, dass der Name Plaggemeyer in der vom Göttinger Tageblatt zusammengestellten "05-Jahrhundertelf" auftaucht.

Weil dem Bonner SC die Lizenz entzogen wurde, hätten die Göttinger 1977 eventuell nicht aus der 2. Bundesliga absteigen müssen, doch die 05er verzichteten auf Liga zwei.

Apropos zwei: Inzwischen hatte der gelernte Kfz-Mechaniker Walter Plaggemeyer auf dem zweiten Bildungsweg den Zugang zur Pädagogischen Hochschule erschlossen, in Göttingen Mathematik sowie Sport studiert und den Schuldienst anvisiert. Offenbar wurde der in der Fußball-Studentennationalmannschaft aktive Studiosus, ein Mannschaftskollege war z. B. Ewald Lienen, von Spähern beobachtet. Jedenfalls flatterte dem "Nordlicht" ein Angebot aus dem Süden ins Haus. "Ich bekam einen Anruf aus Offenbach", erinnert sich Plaggemeyer. Nachfolgend bestritt der Mann aus Rheden in der 2. Bundesliga Süd 41 Matches für Kickers Offenbach.

Walter Plaggemeye. Foto: huwa

Um ein Referendariat in Niedersachsen bewerben oder im Süden bleiben, lautete 1979 die Frage, die der auf den Beruf als Lehrer fixierte Vollblutstürmer mit dem Wechsel zum SV Neckargerach beantwortete. Der Neckartalverein war gerade als Fünftletzter aus der 20 Vereine umfassenden Oberliga abgestiegen. Jedoch meldeten sich die "Gericher" bereits im Sommer 1980 als Verbandsligameister im baden-württembergischen Amateuroberhaus zurück. Ein Jahr später musste sich der SVN allerdings erneut aus der Oberliga verabschieden. In der letzten Saison-Partie hätte im Heimspiel vor 2 200 Zuschauern ein Sieg gegen den VfR Mannheim zum Ligaverbleib gereicht. Ausgerechnet zwei Odenwälder im Team des VfR sicherten der Elf aus der Quadrate-Stadt zwei Punkte: Benno Galm köpfte bereits in der ersten Minute zum 0:1 ein, Walter Plaggemeyer glich in der 54. Minute aus, doch Peter Hogen gelang in der 90. Minute das Mannheimer Siegtor. "Das war bitter", sagt der Schütze des 1:1-Ausgleichstores.

Freilich ist Walter Plaggemeyer das DFB-Pokalspiel der Neckargeracher gegen Bayern München in Erinnerung. Am 9. Oktober 1981 zogen sich die Nordbadener in München gegen den Bundesligisten mit einer 1:5-Niederlage gut aus der Affäre. Plaggemeyers Erinnerung hängt insbesondere mit einem freudigen Ereignis zusammen: "Bis spät in die Nacht haben wir in München gefeiert, nach der Heimkehr am frühen Morgen ging’s sofort in die Klinik zu meiner Frau und meiner vier Tage zuvor auf die Welt gekommenen Tochter Michaela."

Damals wohnten die Plaggemeyers - insgesamt dreieinhalb Jahre - in Mosbach, an der dortigen Lohrtalschule absolvierte der Lehrer das Referendariat. Weil der Weg von Mosbach nach Waibstadt nicht weit war, trug der Angriffsfußballer ab Sommer 1982 als Spielertrainer das Trikot der SG Waibstadt, mit der er den Aufstieg in die Landesliga erreichte. "In Waibstadt hat alles gut geklappt", so Plaggemeyer. Generell hat alles gut geklappt. Nicht nur, weil er bei einem Waibstadter 5:1-Sieg alle fünf Goals erzielte.

Als die Waibstadter 1987 zusammen mit dem TSV Reichartshausen aus der Landesliga zurückgestuft wurden, war der ehemalige SG-Spielertrainer mit seiner Familie längst in Obersulm-Sülzbach heimisch geworden, unterrichtete an der dortigen Schule und führte als Coach den SV Sülzbach in die Bezirksliga. Nach weiteren Übungsleiterstationen, darunter auch von 1994 bis 1997 bei der SpVgg Neckarelz, übernahm Plaggemeyer 1999 den Trainer-Job beim Sülzbacher Frauenteam, mit dem er von der Bezirks- bis in die Oberliga aufstieg. "Nach meiner Erfahrung ist im Fußballsport die Auffassungsgabe der Frauen stärker ausgeprägt als die der Männer", konstatiert der ehemalige Profi nach zehn Jahren als Coach eines Frauenteams Bemerkenswertes.

Die Rückrunde der Saison 2001/02 verlief für den Trainer Plaggemeyer besonders fußballintensiv. Hin und wieder stand er mit dem im August 2003 beim Bergsteigen tödlich verunglückten Norbert Starzak im Kontakt. Der Sportliche Leiter der SpVgg Neckarelz gewann den Sülzbacher als Trainer für die Landesliga-Rückrunde. "Nach einem langen Gespräch mit Norbert willigte ich ein. Trainer in Neckarelz und gleichzeitig auch des Frauenteams, dazu die Fahrtzeiten, das waren harte Monate", denkt Plaggemeyer an die Strapazen zurück.

Der 70-Jährige ist im positiven Sinn fußballverrückt. Als Beleg stehen auch zehn Jahre im Aus- und Weiterbildungsbereich des Trainer-Lehrstabs im Württembergischen Fußballverband. Und er bringt sich auch in die Gemeinschaft seines Wohnorts ein, dessen Sportverein der pensionierte Lehrer seit knapp 25 Jahren als Vorsitzender führt. "Man kann von anderen nur das Verhalten erwarten, das man selbst vorlebt", lautet Walter Plaggemeyers Credo.

Als Übungsleiter einer Sportgruppe sowie als Ski- und Fahrradfahrer ist der zweifache Großvater zwar nicht mehr am Ball, aber sportlich aktiv. Mit Radfahren ist jedoch nicht gemütliches Radeln gemeint, denn auch auf dem Zweirad gibt der einst pfeilschnelle Fußballer Gas. "Ich hatte einen sehr schönen Beruf, der mich erfüllte, und habe im Sport viel Positives erlebt. Müsste ich mich heute entscheiden, würde ich alles nochmals genauso machen", sagt der hier heimisch gewordene Niedersachse.