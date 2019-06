Walldürn. (RNZ) Eine Delegation aus 21 Wettkampfturnerinnen des TV Walldürn ist im Rahmen eines Austauschprogramms nach Halle-Neustadt gereist, um dort ein Training mit dem ehemaligen Nationalturner Matthias Fahrig zu absolvieren. Der brachte zusammen mit seinen zwei Helferinnen Timea und Jolina die acht- bis 15-jährigen Mädchen gehörig zum Schwitzen.

Im Rahmen des mehrtägigen Aufenthalts trainierten die jungen Sportler, die von Übungsleiterin Lisa Folhoffer betreut wurden, außerdem gemeinsam mit Turnerinnen aus Halle am Balken, am Barren, auf dem Trampolin und am Sprung. Die Leitung übernahmen die Trainerinnen Katrin Kaltenborn und Hannah Folhoffer.

Bei einem freien Training kamen die Mädchen dann untereinander ins Gespräch und genossen vor allem das große Trampolin und den Stufenbarren mit angrenzender Schnitzelgrube, die ein Erlernen und Üben von sonst unmöglichen Elementen ermöglichten. So übten die Walldürnerinnen Doppelsalti, Schrauben und Flickflacks ohne Verletzungsängste.

Bei einer weiteren Trainingseinheit standen der Handstützüberschlag am Sprung, die Felgrolle am Boden und Räder und Handstände auf dem Schwebebalken auf dem Programm. Ausgepowert machte sich die Gruppe anschließend auf den Weg Richtung Jump House. Diese Trampolinhalle, ausgestattet mit Trampolinen, Schnitzelgrube und Teamspielen, nutzten die Teilnehmer ausgiebig, ehe der Abend in einer lustigen Runde im Hotel ausklang. Am dritten Tag besuchten die Walldürnerinnen den Bergzoo Halle mit seinen Pinguinen, Seelöwen, Affen und Krokodilen, bevor die Walldürner Mädchen die Heimreise antraten.