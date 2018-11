Neckarelz. Am Wochenende 24./25. November veranstaltet das Tanzsportzentrum Mosbach sein alljährlich stattfindendes großes Tanzsportereignis in der Pattberghalle in Neckarelz. Auch dieses Mal werden in erstklassigem Turniersport in den Lateinamerikanischen- und Standardtänzen alle Stufen des sportlichen Tanzens zu sehen sein.

Am Samstag, 24. November, beginnen die Kinder und Jugendlichen den Turnierreigen. Ab 14 Uhr finden Standardturniere der Klasse D in den Altersgruppen Kinder I und II sowie Junioren I statt. Ab 15.30 Uhr messen sich Kinder I/II in den Lateinamerikanischen Tänzen. Um 16.15 Uhr beginnen die Turniere in den Lateinamerikanischen Tänzen der Klasse D für Junioren I und II. Den Abschluss des Samstags bildet das Turnier der Senioren I D Latein.

Der Sonntag, 25. November, steht ganz im Zeichen des Turniertanzsportes in den Standardtänzen. Ab 12 Uhr starten die Paare der Senioren I Klasse D. Um 13 Uhr beginnt das Standardturnier für die Senioren IV Klasse A und ab 14 Uhr kämpfen Friedhelm und Rose-Maria Bender in der Sonderklasse Senioren IV um den Sieg. Ab 15 Uhr tanzen die Senioren III der Tanzsportklasse B; darauf folgt um 16 Uhr das Standardturnier der Senioren III Klasse A. Das Turnier der Senioren III der Sonderklasse um 16 Uhr bildet den Abschluss des Turnierwochenendes.

Natürlich möchten alle teilnehmenden Paare sowie die Organisatoren die hoffentlich zahlreichen Zuschauer für den Tanzsport begeistern und würden sich über deren Besuch und Unterstützung freuen. Weitere Informationen unter www.tsz-mosbach.de oder info@tz-mosbach.de.