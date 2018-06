Von Heiko Schattauer

Neunkirchen. Nur risiko- und spekulationsfreudige Optimisten hätten in der Winterpause noch darauf gewettet, dass die Fußballer der Sportvereinigung Neunkirchen auch in der Saison 2018/19 in der Landesliga kicken. Tiefrot leuchtete die Laterne des Tabellenletzten im Winterwald von Neunkirchen. Doch das Team um Kapitän Michael Knörzer schaffte mit Neu-Trainer Antonio Iannello doch noch das "Wunder vom Kleinen Odenwald", sicherte sich mit am Ende 40 Punkten den Klassenerhalt. Iannello hatte Ende November Spielertrainer Matthias Vogt abgelöst, der seit der Saison 2013/14 in Neunkirchen aktiv war und 2016 mit dem Team den Aufstieg in die Landesliga gefeiert hatte. Im RNZ-Gespräch erläutert Antonio Iannello u.a., warum er immer an den Klassenerhalt geglaubt hat.

Acht Punkte hatte die SV Neunkirchen zum Rückrundenauftakt auf dem Konto. Am Ende der Saison waren es 40. Wie geht sowas?

Mit harter Arbeit, ein bisschen Glück und einem guten Lauf! Als ich Ende 2017 übernommen habe, gingen die Planungen auch von Vereinsseite aus schon in Richtung Kreisliga. Die ersten beiden Spiele unter meiner Regie gingen dann auch noch verloren. Die Winterpause habe ich die Spieler dann erst mal in Ruhe gelassen, damit die Köpfe frei werden. In der Vorbereitung haben wir dann gemeinsam einfach hart gearbeitet, die körperliche Verfassung auf einen Stand gebracht, der in der Landesliga gefordert wird. Das fußballerische Potenzial war und ist ja definitiv da. Zudem habe ich auf ein paar Positionen umgestellt, was die gewünschten Effekte gebracht hat.

Offenbar. Denn das erste Spiel nach der Winterpause hat ihr Team mit 6:0 gewonnen...

Das war natürlich ein optimaler Start. Die Jungs haben gesehen, dass es geht, haben danach dann auch Rückschläge weggesteckt.

Wie das 0:3 gegen den Tabellenvorletzten SV Nassig?

Das war der Wendepunkt. Wenn du Mitte April elf Punkte hast und dann beim Vorletzten völlig verdient verlierst, dann ist das natürlich brutal enttäuschend. Den Jungs ist dann aber klar geworden, dass uns nur noch eine Serie retten kann, sonst war es das mit Landesliga. Und die Serie haben wir ja dann auch gestartet, nach Nassig haben wir kein Spiel mehr verloren.

...und mit am Ende 40 Punkten den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt doch noch geschafft. Ihre Nichtabstiegsprämie haben die Vereinsverantwortlichen sicher gerne gezahlt...

(lacht) Eine solche Prämie gab es nicht. Die hatten wir aber auch nicht vereinbart. Die Arbeit mit der Mannschaft macht Freude, der Verein ist prima geführt, da ist viel Engagement da. Das passt also schon.

Zu Beginn der Landesligasaison standen Sie noch bei Strümpfelbrunn als Trainer in der Verantwortung. Nach dem Verbandsliga-Abstieg fand sich der TSV auch in der Landesliga im Keller. Wieso hat es dort nicht (mehr) funktioniert?

In Strümpfelbrunn waren die Vorzeichen andere als später in Neunkirchen. Nach dem Abstieg war eine komplett neue Mannschaft aufzubauen. Die hat zwar ganz gut gespielt, die Ergebnisse haben aber nicht gestimmt. Die Mannschaft und ich hätten Zeit gebraucht, die Geduld war aber nicht da. Das Vertrauen hat gefehlt, also war es besser, sich zu trennen. Ich bin allerdings überzeugt, dass ich auch mit Strümpfelbrunn den Klassenerhalt geschafft hätte.

Zurück zu Neunkirchen. Nach der sensationellen Rettung kann es für den Trainer Iannello bei der SVN doch jetzt eigentlich nur schlechter werden, oder?

Nein, so sehe ich das nicht. Ich bin überzeugt davon, dass wir eine gute Runde spielen werden - diesmal ohne Abstiegssorgen. Die Mannschaft ist gut, ich kann da schon noch ein bisschen was rausholen. In der Vorbereitung haben wir genug Zeit und Ruhe, da noch ein wenig was rauszukitzeln und zu verbessern, taktisch etwa.

Bleibt die Mannschaft denn weiter zusammen?

Ja, lediglich Phileas Hauk verlässt uns Richtung FV Mosbach. Dafür kommen mit Paul Neid aus Obrigheim, Anton Werner (zuletzt Reichartshausen) und Robin Gawelczyk (A-Jugend Neckarelz) drei Verstärkungen hinzu. Und mit Marvin Martin und Safet Gören stehen zudem weider zwei starke Alternativen zur Verfügung, die zuletzt pausiert hatten.

Der VfR Gommersdorf und die SpVgg Neckarelz sind zurück in der Landesliga, der FV Reichenbuch kommt als starker Aufsteiger aus dem Kreis Mosbach dazu. Freuen Sie sich schon auf die kommende Landesliga-Saison?

Ja, das wird eine interessante Runde. Vom MFV erwarte ich Einiges, Gommersdorf, Höpfingen und Oberwittstadt sind sicher auch wieder vorne mit dabei. Bei Neckarelz wird man abwarten müssen, wie sich der Umbruch gestaltet. Für uns und mich würde ich mit mal eine ruhige Runde wünschen. Das hatte ich schon lange nicht mehr - und in Neunkirchen hätte scher auch keiner was dagegen, wenn es diese Runde ein bisschen weniger aufregend laufen würde.